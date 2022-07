Program do obsługi BDO – oto wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Czym jest system BDO?

To skrót od Bazy Danych Odpadowych. Nadrzędnym aktem prawnym, który umożliwił wprowadzenia tego rozwiązania w Polsce, jest ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami. Baza została uruchomiona w 2018 roku, a z biegiem czasu zakres firm objętych obowiązkiem rejestracji w BDO coraz bardziej się zwiększał.

Dziś trudno już wskazać działalności, które nie muszą składać sprawozdań BDO. Owszem, ustawodawca wciąż dopuszcza tu kilka wyjątków, jednak wiele wskazuje na to, że z biegiem czasu ich lista będzie coraz bardziej ograniczana.

Czym powinien wyróżniać się profesjonalny system do obsługi BDO?

Na pewno trzeba zwrócić uwagę na personalizację i tworzenie rozwiązań dedykowanych dla klientów. Baza Danych Odpadowych wymaga zupełnie innych informacji od podmiotów działających w różnych segmentach rynku. Nie powinno więc dziwić, że coraz bardziej ceni się programy do obsługi BDO, jak te, które tworzy GS Software — bo pozwalają one w pełni zarządzać wieloma procesami w całej firmie.

Rekomendowany system BDO powinien spełniać kilka kluczowych cech. Użytkownicy na pewno docenią aktualny katalog odpadów, metod odzysku i unieszkodliwiania nieczystości. Atutem będzie też karta ewidencyjna, zbiorcza karta przekazania odpadów oraz tryb tworzenia raportów.

To nie tylko dodatkowy komfort dla użytkownika, ale i dodatkowy bufor bezpieczeństwa dla całej firmy. W razie kontroli będziemy w stanie szybko wykazać, że w naszym przedsiębiorstwie zarządzanie odpadami jest w pełni zgodne z wytycznymi, jakie narzuca ustawa.

Właściciele przedsiębiorstw kładą duży nacisk na uniwersalność stosowanych narzędzi. Pozwala to lepiej planować pracę. Dobrze byłoby więc, gdyby aplikacja pozwalała też zarządzać innymi procesami w firmie. Warto tu wskazać na rozwiązanie od GS Software, które oferuje też dostęp do modułów:

gospodarki odpadowej,

obsługi zanieczyszczeń,

podziału ważeń,

fakturowania,

obsługi magazynu,

katalogowania odpadów,

karty przekazania odpadów BDO,

monitorowania limitów przyjęć.

Sprawozdanie BDO — co warto wiedzieć?

Jeszcze w 2021 roku, wszystkie podmioty, które znajdowały się w bazie, składały odpowiednie dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca. Od nowego roku, właściciele działalności gospodarczych muszą już przekazywać te informacje na bieżąco, online.

W wygenerowaniu odpowiedniego dokumentu pomoże nam karta BDO. Dokument zwykle tworzony jest w tzw. formacie porządkowym, np. 1/665/2022, gdzie pierwsza cyfra to numer zgłoszenia, druga to kod odpadu, a trzecia to rok. Warto podkreślić, że kod musi być zgodny z katalogiem odpadów.

W dokumencie powinno znajdować się też imię i nazwisko osoby wypełniającej zgłoszenie, a także dane umożliwiające identyfikację podmiotu gospodarczego — może to być na przykład Numer Identyfikacji Podatkowej. Dokument powinien być też opatrzony naszym indywidualnym numerem rejestrowym w BDO.

Jak zarejestrować się do BDO?

Przez cały proces można przejść online, korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Po zweryfikowaniu użytkownika musimy tylko podać podstawowe dane o naszej działalności gospodarczej, jak numer NIP, a następnie odpowiedzieć na kilka pytań z formularza rejestracyjnego.

We wniosku trzeba też podać imię i nazwisko osoby, która wypełniała zgłoszenie. To szczególnie ważne w większych firmach, gdzie pracodawca zlecił to zadanie jednemu z pracowników