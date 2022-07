Projekty domów z dachem czterospadowym – harmonijne połączenie tradycji i nowoczesności.

Projekty domów z poddaszem użytkowym – klasyka przedwojennej willi

Projekty domów z poddaszem użytkowym i dachem czterospadowym to ciekawa alternatywa wobec prostych dachów dwuspadowych. Taka konstrukcja dachu ściśle nawiązuje do międzywojennego budownictwa, w którym ideałem domu była klasyczna willa. Klasyczny układ dachu czterospadowego często był rozbijany przez lukarny posiadające balkon. Wykorzystanie popularnej jaskółki miało na celu doświetlenie przestrzeni poddasza i otwarcie go na zewnątrz.

Warto pamiętać, że poddasza w domach jednorodzinnych z dachem czterospadowym mają mniejszą powierzchnię użytkową niż w domach z dachem dwuspadowym, dlatego każda próba powiększenia przestrzeni, np. przez balkony umieszczone w lukarnach wpływa na komfort użytkowania pomieszczeń.

Projekty domów z dachem czterospadowym to nie tylko przytulne budynki z użytkowym poddaszem. Nowe trendy w projektowaniu coraz częściej ujawniają się obecnością domów z pełnym piętrem. Projekty domów z pełnym piętrem i dachem czterospadowym to nowoczesne budynki w najmodniejszych wariantach wykończenia. Szerokie przeszklenia, energooszczędne rozwiązania, otwarte przestrzenie, to tylko niektóre z wyznaczników takich nowoczesnych domów. Można je śmiało określić mianem wariacji na temat klasycznej kostki, znanej z czasów, których święciła ona swoje triumfy.

Projekty domów z dachem czterospadowym to harmonijne połączenie tradycji i nowoczesności. Zarówno parterowe, jaki i te z poddaszem użytkowym są częstym wyborem zdecydowanych inwestorów, ceniących jakość, styl i oryginalny charakter współczesnego domu. Przejrzeć bogatą ofertę projektów domów z dachem czterospadowym dostępną w naszym serwisie: https://www.galeriadomow.pl/projekty-domow-z-dachem-czterospadowym.