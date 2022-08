Promocje na Google Cloud Platform - czy wciąż obowiązują?

Google Cloud Platform - co to jest?

Google Cloud Platform to platforma z usługami chmurowymi, będąca splotem wielu funkcjonalnych usług działających w chmurze od Google. W skrócie chmurą nazywamy minimum dwa połączone ze sobą serwery. W przypadku GCP jest ich oczywiście sporo więcej. Znajdziemy je w 34 regionach, znajdujących się łącznie w 103 lokalizacjach.

Chmura charakteryzuje się wygodnym sposobem płatności “on-demand”. Płacisz tylko za taką ilość danych, z jakich skorzystasz w danym momencie. To opcja, którą chętnie wybierają firmy obserwujące sezonowe skoki ruchu na swoich stronach internetowych, w aplikacjach czy sklepach ecommerce.

Chmura pozwala im szybko dostosować się do wzrastającego zainteresowania, np. w tak gorących okresach jak Black Friday, czy Cyber Monday, ale jednocześnie nie ponosić wysokich kosztów w momencie, kiedy ruch jest przeciętny.

Pieniądze na start

Google Cloud Platform to ponad 200 różnych produktów, podzielonych na działy takie jak: AI oraz Machine Learning, Compute, Data Analytics, Internet of Things, Developer Tools, Storage i wiele innych. Cześć z nich dostępna jest za darmo w ramach Free Tier.

Jeżeli nie przekroczysz wskazanego przez Google limitu, to za te wybrane ponad dwadzieścia produktów nie zapłacisz ani jednego dolara. Są to między innymi Compute Engine, z limitem 1 e2 mikro instancji miesięcznie, Cloud Storage do 5 GB, czy BigQuery do 1 TB zapytań w ciągu miesiąca.

Jeżeli chcesz skorzystać z innych rozwiązań, to również możesz je przetestować za darmo, korzystając z 300 dolarów, które uzyskasz od Google po założeniu konta w Google Cloud Platform.

Dodatkowe środki od Partnera Google Cloud Platform

Masz ochotę na więcej? Wydałeś już bonusowe 300 dolarów? A może od razu chcesz działać z większą kwotą, niekoniecznie swoich pieniędzy. Jest taka opcja. Rozpoczynając współpracę z oficjalnym partnerem GCP, możesz uzyskać dodatkowy voucher na kwotę 500 dolarów. Na jego wykorzystanie masz rok, czyli całkiem sporo czasu, żeby potestować interesujące Cię rozwiązania chmurowe od Google. Jak to zrobić? Jedną z opcji jest skorzystanie z oferty partnera Google Cloud Platform FOTC.

Oprócz dodatkowego zastrzyku finansowego zyskujesz dostęp do szkoleń, profesjonalne wsparcia partnera, który trzyma rękę na pulsie i jest na bieżąco ze wszystkimi nowościami w Google Cloud Platform. Pomoże Ci założyć konto, przeprowadzić migrację, jak również zoptymalizować koszty. Musisz wiedzieć, że oprócz pieniędzy na start oferowanych przez Google oraz vouchera od partnera, odpowiednia konfiguracja wybranych rozwiązań chmurowych pozwala na kolejne oszczędności.

Skorzystaj z Recommender

Google Cloud Platform zapewnia dostęp do darmowej usługi Recommender, która wskazuje możliwości wprowadzenia ulepszeń, które oprócz zwiększania bezpieczeństwa, czy optymalizacji zużycia, wpływają też na koszty, a to wszystko bez strat na wydajności rozwiązania.

Jeżeli wciąż rozważasz, czy Google Cloud Platform jest rozwiązaniem dla Ciebie, to pamiętaj, że najlepiej jest przekonać się o tym, testując i dostosowując proponowane przez Google rozwiązania chmurowe do Twoich potrzeb. Z zastrzykiem dofinansowania na start masz większe szanse na rzetelne ocenienie GCP, bez wydawania własnych pieniędzy