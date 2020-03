Promocje na meble BRW dostępne na Kody.pl

Jeżeli planujemy w najbliższym czasie wymianę starych mebli lub po prostu chcemy doposażyć nasze mieszkanie, ta oferta będzie idealna do zaoszczędzenia gotówki. Blisko 1800 produktów w cenach obniżonych od 5 do nawet 40% czeka na nas w sklepach stacjonarnych i na stronie internetowej sklepu BRW. Pośród ofert znajdziemy różnej wielkości ławy i stoły, wygodne fotele i krzesła, rozmaite akcesoria, szafy wraz z frontami, stelaże łóżkowe z materacami, a nawet naklejki dekoracyjne. Za kompletne wyposażenie salonu, w skład którego wejdzie narożnik, dwa fotele, stolik kawowy, lampa, szafa i dwie mniejsze szafki zapłacimy nawet do 4000-4500 złotych mniej. Artykuły w obniżonych cenach zakupimy od 20 lutego do 3 marca 2020 roku, a w przypadku mebli kuchennych promocja wydłużona jest do 18 marca. Co istotne, rabat zostanie również naliczony w przypadku zakupu ratalnego w promocji „40 rat 0%”.





Obniżka „Zimowe inspiracje z rabatami do 50%”



Jeżeli chcemy uchwycić i zatrzymać namiastki zimy na dłużej, to promocja „Zimowe inspiracje” z pewnością trafi w nasze gusta. Klimatyczny, ciepły i przytulny nastrój zapewnią nam artykuły z zimowych kolekcji: od talerzy i kubków przez koce i pledy, aż po oświetlenie i lampiony. Całość kolekcji utrzymana jest w odcieniach szarości oraz pastelowych barwach, co sprawia, że poszczególne akcesoria dopasujemy do różnych styli aranżacyjnych. Od skandynawskiej bieli przez romantyczną Prowansję czy klasyczną biel – wszędzie tam nie może zabraknąć produktów oferowanych po atrakcyjnych cenach. Większość artykułów objęta jest dwudziesto- oraz trzydziestoprocentową obniżką, ale są też i takie, za które zapłacimy połowę ceny lub mniej. Rabaty możemy otrzymać w okresie od 2 lutego do 3 marca 2020 roku lub do wyczerpania zapasu asortymentu, który został objęty promocją. Obniżka cen uwzględniana jest zarówno w salonach firmowych, jak i na stronie brw.pl





Darmowa dostawa dodatków i oświetlenia powyżej 250 złotych



Codzienne obowiązki, wieczny brak czasu i goniące terminy sprawiają, że wielu z nas wybiera zakupy internetowe jako alternatywę dla wizyty w sklepach stacjonarnych. Również o tych klientach pomyślał Black Red White, który proponuje zakup asortymentu bez kosztów dostawy. Chociaż z pozoru kategoria „oświetlenia i dodatki” wydaje się być dość wąska – nie dajmy się zwieść pozorom. Do wyboru mamy ponad 8100 produktów, od świec dekoracyjnych, szklanek i przedłużaczy, aż po bogato zdobione żyrandole, komplety obiadowe i organizery. Katalog produktów objętych bezpłatną dostawą dostępny jest na stronie brw.pl, a sama oferta trwa do 30 czerwca 2020 roku. Zamówiony towar możemy odebrać pod wskazanym przez nas adresem, jak również zlecić dostawę do najbliższego paczkomatu.



Poza powyższymi promocjami, warto pamiętać o prezencie powitalnym przy rejestracji i zapisie do newslettera Black Red White. Na skrzynkę e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym dotrze do nas kod promocyjny obniżający cenę zamówienia o 25 złotych oraz możliwość zamówienia bezpłatnej dostawy. Akcja trwa do odwołania, a jedyny warunek do otrzymania rabatu to złożenie zamówienia na kwotę co najmniej 250 złotych.

Te i inne promocje na meble Black Red White można śledzić na bieżąco na stronie https://www.kody.pl/brw