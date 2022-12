Prowadzisz działalność w branży IT? Oszczędź czas i wybierz księgowość online

Księgowość IT – możliwa całkowicie online

Osoby prowadzące działalność w sektorze IT szczególnie cenią sobie usługi online, co dotyczy także rachunkowości. Księgowość IT może być prowadzona zdalnie – dotyczy to bieżącego kontaktu z księgowym, ale także obiegu dokumentów. Faktury i inne pisma przesyła się online, bez konieczności wysyłania ich pocztą lub osobistego dostarczania do biura.

Dobre biuro rachunkowe online pozwala dodatkowo na dostęp do dokumentów przez całą dobę, z dowolnego miejsca łączącego się z siecią. Pomaga w tym często dedykowana aplikacja, która pomaga jeszcze bardziej uprościć wszystkie powtarzalne czynności związane z księgowością. W przypadku wątpliwości lub nietypowych zdarzeń podatkowych, klienci takich biur mogą zwykle liczyć również na dodatkową konsultację ze specjalistą, także w formie tradycyjnej (np. przez telefon).

Korzyści księgowości online – niższe koszty i nieskomplikowana obsługa

Automatyzacja powtarzalnych działań i skrócenie czasochłonnych czynności takich jak osobisty kontakt czy dostarczanie fizycznych dokumentów sprawiają, że usługi księgowe online są nie tylko bardzo wygodne, ale też istotnie tańsze. Szczególnie że w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych księgowość wcale nie musi być skomplikowana. W wielu przypadkach wystarczy księgowość uproszczona, skupiająca się przede wszystkim na ewidencji kosztów i przychodów.

Księgowość online spełnia swoje zadanie również w bardziej rozbudowanych organizacjach. Może dotyczyć obsługi kadrowej i wielu innych aspektów podatkowo-księgowych.

Usługi dodatkowe i ulgi dla programistów

Biura księgowe online mogą wspomóc swoich klientów również w wyborze lub zmianie formy opodatkowania. Specjaliści IT powinni zwrócić na to szczególną uwagę ze względu na specyfikę swojej branży oraz możliwe ulgi. Mogą skorzystać oni z ulgi IP Box, pozwalająca na bardzo korzystne rozliczanie podatku przy kwalifikowanych prawach własności intelektualnej. W sektorze nowych technologii istotna jest również ulga B+R (na badania i rozwój). Pozwala ona odliczyć aż 200% kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektów o innowacyjnym charakterze.



Wykorzystanie przysługujących ulg podatkowych oraz wybór odpowiedniej formy opodatkowania może przynieść wiele oszczędności. Aby dobrze zoptymalizować finanse swojej działalności, warto zgłosić się do biura wyspecjalizowanego w obsłudze podmiotów z sektora IT. Jego pracownicy są na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami, zwłaszcza tymi istotnymi dla programistów. Przykładem takiego biura rachunkowego jest Podatkomat, świadczący szeroki zakres usług księgowych online.