Prowadzisz firmę? Skorzystaj z self storage!

Jak działa self storage?

Self Storage, czyli magazyny samoobsługowe na wynajem, w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Nic w tym dziwnego – dzięki nim przechowywanie nadprogramowych rzeczy, na które nie możemy znaleźć miejsca w mieszkaniu, stało się o wiele prostsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Magazyny self storage to zarówno niewielkie, jak i duże i przestrzenne pomieszczenia.

Tym, co przemawia za skorzystaniem z usług Less Mess Storage, jest elastyczny czas najmu. To przede wszystkim klient decyduje o tym, na jak długo zamierza wynająć dane pomieszczenie. Magazyny posiadają także szeroką dowolność, jeśli chodzi o przechowywane przedmioty. Jako przedsiębiorca, jak i klient indywidualny, w magazynach Less Mess Storage możesz przechowywać zarówno papiery wartościowe, sprzęt elektroniczny, jak i hermetycznie zapakowaną żywność (po wcześniejszym poinformowaniu personelu). Self Storage to także idealne miejsce do przechowywania różnego rodzaju materiałów promocyjnych.

Self Storage – pomoc w prowadzeniu firmy

Magazyn samoobsługowy na wynajem to idealny wybór dla osób, których biurem jest jeden z pokojów w domu lub mieszkaniu. Dzięki wynajęciu magazynu self storage są w stanie zaoszczędzić ogromną ilość miejsca. Wszelka dokumentacja, materiały reklamowe czy towar mogą być przechowywane w jednym z pomieszczeń Less Mess Storage. Możesz mieć pewność, że składowane tam przedmioty będą całkowicie bezpieczne, a Ty będziesz miał do nich nieograniczony dostęp poprzez indywidualny kod dostępu. Na terenie Less Mess Storage znajduje się całodobowy monitoring oraz alarmy sygnalizujące nieupoważnione wejścia.

Możliwość przygotowania paczek

Jeśli Twoją działalnością gospodarczą jest sklep internetowy, z pewnością doskonale zdajesz sobie sprawę, jak duże znaczenie ma dla klientów szybka wysyłka. Wynajęcie magazynu samoobsługowego Less Mess Storage może okazać się w tej kwestii bardzo pomocne. W każdym z oddziałów jest dostępny sklep, w którym można zaopatrzyć się w opakowania, folie, taśmy, markery i inne akcesoria, które sprawią, że przygotowanie właściwie zapakowanej paczki będzie o wiele prostsze i wygodniejsze. Wynajmowanie tego rodzaju przechowalni sprawia, że wszelkie paczki mogą zostać prawidłowo zabezpieczone przy użyciu profesjonalnych materiałów. Co więcej, w przypadku magazynów na wynajem Less Mess Storage możliwe jest także przekazanie gotowych paczek pracownikom oddziału. Dopilnują, żeby trafiły one w ręce kuriera.

