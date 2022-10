Przebarwienia? Pozbądź się niechcianych pamiątek z wakacji.

Pierwszy krok - analiza skóry

Niezbędnym elementem przy doborze terapii zabiegowej jest wykonanie analizy skóry, celem dokonania oceny problemów. Najlepiej wykorzystać profesjonalną diagnostykę wizualną, na przykład przy użyciu urządzenia Observ 520x. Umożliwia ona wykonanie wglądu na różne głębokości skóry, dzięki czemu możemy sprawdzić jaka jest przyczyna powstania oraz głębokość umiejscowienia zmian pigmentacyjnych. Znając ich podłoże możemy uzyskać zamierzone efekty z jeszcze wyższą skutecznością. Możliwości dzisiejszej kosmetologii są bardzo szerokie, dlatego dobranie odpowiedniej terapii zabiegowej w gabinecie powinno być spersonalizowane do istniejących potrzeb skóry.

Leczenie - zabiegi depigmentujące skórę

Najnowsze lasery są wyspecjalizowane w redukcji przebarwień. Paparazzi Laser&Beauty posiada do tego celu aż 3 różne technologie laserowe: Clearlift, IPixel, oraz Dye-VL firmy Alma Lasers - światowego lidera w produkcji urządzeń laserowych. Przy ich użyciu, w sposób bezpieczny i skuteczny redukujemy problemy skór objętych przebarwieniami różnego pochodzenia - hormonalne typu melasma, posłoneczne czy pozapalne.

Technika zabiegu Clearlift polega na akustycznym rozbiciu przebarwień znajdujących się na różnych głębokościach w skórze. Jest całkowicie bezbolesny oraz nie wymaga okresu rekonwalescencji, możemy wykonać go w tzw. „przerwie na lunch”.

Technika frakcyjnego opracowywania skóry z użyciem głowicy iPixel polega na punktowym uszkodzeniu fragmentów skóry, co indukuje szereg procesów naprawczych odpowiedzialnych za produkcję i przebudowę włókien kolagenowych. Co ważne – zabieg jest bezpieczny i obciążony minimalnym ryzykiem wystąpienia powikłań. Można go wykonać na każdym obszarze ciała, zależnie od problemu.

Dye-VL w sposób selektywny oddziałuje na melaninę oraz oksyhemoglobinę, co pozwala na efektywną terapię zmian pigmentacyjnych oraz naczyniowych (rumień, melasma, plamy soczewicowate) zlokalizowanych na różnych głębokościach skóry. Jest to doskonałe rozwiązanie również do walki z fotostarzeniem – szczególnie w okolicy twarzy, szyi, dekoltu, czy dłoni ale także idealną profilaktyką dla skóry wrażliwej oraz płytko unaczynionej.

Zabiegi laserowe można łączyć – ich wybór i kolejność ustala doświadczony kosmetolog.

Dla osób, które nie mogą korzystać z terapii laserowego usuwania zmian pigmentacyjnych z powierzchni skóry, skuteczną alternatywą jest mezoterapia mikroigłowa przy użyciu tylko oryginalnego urządzenia do frakcyjnego nakłuwania skóry Dermapen™ 4.0 oraz bezinwazyjna technologia Bloomea®.

DERMAPEN™ 4.0 najnowszej generacji, dzięki opatentowanej technologii, jest bardziej efektywny i bezpieczny niż znane dotąd metody stosowane w mikronakłuwaniu skóry. Urządzenie zaopatrzone jest w system pulsujących igieł, które ułatwiają dostarczanie składników aktywnych aplikowanych podczas zabiegu do naskórka i skóry właściwej. DERMAPEN™ 4.0 pobudza komórki skóry do stymulacji włókien kolagenowych, elastynowych oraz zwiększa produkcję kwasu hialuronowego, ponieważ mikrouszkodzenia powstające w miejscu zabiegowym wykorzystują naturalne zdolności organizmu do odbudowy struktury skóry oraz stymulacji fizjologicznych procesów naprawczych.

Natomiast w zabiegu BLOOMEA PARIS® dochodzi do chemiczno-mechanicznego złuszczania naskórka. Następnie dzięki mikrowibracjom stymulujemy skórę do pracy oraz przyspieszamy penetrację składników aktywnych z koktajlu nawilżającego.

Dodatkowo w trakcie zabiegu, urządzenie emituje bezpieczną wiązkę bliskiej podczerwieni, która stymuluje i przyspiesza odbudowę łańcuchów kolagenowych oraz elastynowych. Jest to Luminoterapia.

W Paparazzi Laser&Beauty stosujemy również zabiegi złuszczające i rozjaśniające skórę, np. peelingi chemiczne przy użyciu kwasu migdałowego, trójchlorooctowego lub zabiegi z kwasem askorbinowym (CPeel), retinoidami (Retises CT Yellow Peel).

Zapobieganie

Po usunięciu istniejących przebarwień, nie można zapomnieć o profilaktyce. Aby zminimalizować ryzyko powstawania nowych przebarwień, należy skórę odpowiednio przygotowywać np. wykonując zabiegi, które przeciwdziałają kumulacji pigmentu melaniny w skórze, poprzez hamowanie enzymów biorących udział w jej syntezie. W tym celu najlepiej sprawdzają się peelingi chemiczne z wykorzystaniem kwasu azelainowego, traneksamowego i ferulowego.

Dodatkowo należy pamiętać o codziennym stosowaniu w pielęgnacji domowej kremów fotoochronnych, niezależnie od pory roku, ponieważ u osób zmagających się z hiperpigmentacją, nawet niewielkie dawki promieniowania UV mogą powodować nasilenie rozwoju przebarwień. Aby wzmocnić działanie fotoprotekcyjne kremów SPF zaleca łączenie ich z kosmetykami zawierającymi substancje o działaniu antyoksydacyjnym.

Jeżeli masz już dosyć dodających lat przebarwień i ukrywania ich pod grubą warstwą makijażu, zapraszamy do kliniki Paparazzi Laser&Beauty na bezpłatną konsultację z naszym kosmetologiem. Nasi specjaliści zaplanują najskuteczniejszą terapię dostosowaną indywidualnie do potrzeb twojej skóry.

