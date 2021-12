Jak wynika z raportu Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2021 zaprezentowanego przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB), niemal 65 proc. Polaków jako najczęstszą formę płatności wybiera kartę płatniczą. Co ciekawe, mimo dużej popularności transakcji bezgotówkowych, Polacy wskazują miejsca, w których nie ma terminali płatniczych i płatność kartą nie jest możliwa. Są to przede wszystkim targi i bazarki (61 proc.) oraz mniejsze punkty usługowe takie jak: szewc, krawiec, kwiaciarnia czy warsztat samochodowy (33 proc.).

Płatności bezgotówkowe – wyzwanie dla mikroprzedsiębiorców

Rzeczywiście, to właśnie mikroprzedsiębiorcy, freelancerzy i rzemieślnicy mają największe obiekcje przed instalacją terminali płatniczych. Przede wszystkim z powodu obaw o dodatkowe koszty wynikające z dzierżawy urządzenia i akceptacji transakcji. Czy rzeczywiście jest się czego bać?

Koszty użytkowania terminala płatniczego

Koszty obsługi transakcji na terminalu płatniczym zależą przede wszystkim od liczby i wartości wykonywanych transakcji, liczy terminali oraz branży. Jeśli chcesz przekonać się jakie korzyści przyniesie Twojej firmie wdrożenie płatności bezgotówkowych, ograniczając ryzyko, dołącz do Programu Polska Bezgotówkowa i przetestuj za darmo terminal płatniczy — nawet przez 12 miesięcy! Najtańsze terminale płatnicze to właśnie te w Programie Polska Bezgotówkowa.

Terminal płatnicy zupełnie za darmo? Teraz to możliwe!

Jeśli mimo ogromnej popularności płatności bezgotówkowych wciąż nie oferujesz swoim klientom możliwości zapłacenia kartą, BLIK-iem czy smartfonem, to najlepszy moment, aby wreszcie to zmienić. Dlaczego? Dołączając do Programu Polska Bezgotówkowa, otrzymasz terminal płatniczy zupełnie za darmo i nie poniesiesz żadnych opłat związanych z użytkowaniem urządzenia nawet przez 12 miesięcy (lub do momentu osiągnięcia obrotu 100 tys. zł). Udział w Programie jest więc świetną okazją, aby bez żadnego ryzyka zweryfikować, czy dzięki płatnościom zwiększysz liczbę klientów. Do Programu Polska Bezgotówkowa na preferencyjnych warunkach może przystąpić przedsiębiorca, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadał terminala płatniczego (umowy z agentem rozliczeniowym).