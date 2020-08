Przewaga własnej nieruchomości nad hotelem na hiszpańskim wybrzeżu w epoce COVID-19

Natomiast Klienci naszego biura Casa en Sol posiadający swoje nieruchomości w Hiszpanii, mają komfort spędzenia wakacji u siebie, w swoim drugim domu na słonecznym wybrzeżu.

Obecnie znajdujemy się w nowej rzeczywistości, związanej z przestrzeganiem przez nas podróżujących zasad higieny, a przez hotele z dostosowywaniem swoich obiektów do jak najbardziej bezpiecznego przyjęcia gości, zapewnienia bezpieczeństwo swoim pracownikom, jak też podróżującym. Pomimo, że hotele starają się dostosować do nowej rzeczywistości i zapewnić maksymalną higienę oraz czystość w swoich obiektach, to pobyt w nich różni się od tego, którego mogliśmy doświadczyć w ubiegłych latach. Podróżując powinniśmy stosować się do wielu zasad i obostrzeń, jak zachowanie odpowiedniego dystansu, noszenie maseczek w miejscach publicznych, korzystanie z przestrzeni wspólnych zgodnie z ustalonymi zasadami. Stosowane przez hotele wymagania związane z zachowaniem zasad ochrony, choć niezbędne i słuszne, stanowią jednocześnie uciążliwości dla ich klientów, takie jak ograniczenie liczby ludzi we wspólnych przestrzeniach, wydłużony czas oczekiwania na poszczególne usługi, konieczność rezerwacji godzin posiłków z wyprzedzeniem, czy choćby dłuższy czas oczekiwania na windę. Jednocześnie w niektórych hotelach zrezygnowano z poszczególnych usług i udogodnień jak np. : usługa parkowania samochodu klientów, prasowania ubrań, czy minibar w pokoju. Niektóre ośrodki zrezygnowały z wieczorów animacyjnych czy koncertów, które od zawsze stanowiły dodatkowe wakacyjne atrakcje dla turystów. Wyposażenie pokoi hotelowych zostało ograniczone do niezbędnego minimum, często nie znajdziemy w łazience suszarki, długopisów, elementów dekoracyjnych, czy dywanów. Niektóre z hoteli zamknęły lub ograniczyły dostęp do przestrzeni wspólnych, stanowiących dodatkowe atrakcje dla Klientów jak baseny oraz siłownie, część przeniosła zajęcia z zamkniętych obszarów na świeże powietrze.

To wszystko sprawia, że dodatkowe atrakcje, które przyciągały Klientów do hoteli i często miały decydujący wpływ na wybór danego ośrodka, zostały ograniczone, natomiast sam pobyt stał się obwarowany większymi obostrzeniami. Pomimo tych wielu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia, towarzyszy nam turystom strach oraz niepewność.

To wszystko sprawia, że wartym rozważenia staje się rozwiązanie w postaci zakupu własnej nieruchomości w Hiszpanii. Klienci Casa en Sol, posiadający nieruchomość w Hiszpanii, pozytywnie relacjonują nam swój obecny pobyt na hiszpańskim wybrzeżu, podkreślając plusy takiego rozwiązania w nowej rzeczywistości.

We własnym apartamencie na hiszpańskim wybrzeżu, wśród własnej rodziny i znajomych, nie ma potrzeby ciągłego przestrzegania protokołu higieny oraz noszenia maseczki, posiłki dla rodziny i znajomych przyrządza się samodzielnie, w godzinach dostosowanych do własnego rytmu dnia, do domu zaprasza się wybranych przez siebie gości, ograniczając przypadkowość osób, z którymi ma się kontakt. Tak zorganizowane wakacje we własnej nieruchomości w Hiszpanii nie są już dodatkowym stresem, ponieważ w najlepszy, dostępny sposób samodzielnie kontroluje się bezpieczeństwo swoje oraz swojej rodziny. Ponadto, Klienci Casa en Sol doceniają możliwość indywidualnej aranżacji i wyposażenia własnej nieruchomości w Hiszpanii, zgodnie z własnymi upodobaniami i stylem, a przede wszystkim obecność dużych tarasów, z pięknym widokiem na morze, będących przedłużeniem domu, na wypadek gdyby jeszcze kiedyś musieli spędzić w nim więcej czasu niż planowali.

Hotele, ze względu na pełnioną funkcję oraz zapewnienie jak największego obłożenia, zlokalizowane są zwykle w miejscach dużych skupisk ludzi, w bliskiej odległości od turystycznych atrakcji. Te z dostępem do plaży, oferują najczęściej jej nieduży obszar, którym muszą podzielić się wszyscy klienci, co w obecnej sytuacji może być związane z ograniczeniami, takimi jak wyznaczone godziny wejścia i wyjścia, po wcześniejszych zapisach. Klienci Casa en Sol, posiadający własną nieruchomość w Hiszpanii, sami zadecydowali, po wnikliwej analizie ich potrzeb o wyborze lokalizacji ich drugiego domu w Hiszpanii. Decydując się na własną nieruchomość w Hiszpanii, otwiera się szeroki wachlarz możliwości wyboru jej lokalizacji, w tym obszar poza miastem, z daleka od tłumów, natomiast z pięknym widokiem na morze, w okolicy szerokiej plaży z drobnym, złocistym piaskiem. A wygodne połączenie z lotniskiem oraz większym miastem może być dodatkowym atutem. Atrakcyjnym obszarem, pod względem lokalizacji, na szukanie własnej nieruchomości w Hiszpanii będzie bez wątpienia południowa część wybrzeża Costa Blanca, której krajobraz charakteryzuje się bogactwem długich, piaszczystych, szerokich plaż. Na takim obszarze każdy z plażowiczów znajdzie dla siebie miejsce, zachowując przy tym odpowiedni dystans do sąsiada i korzystając z uroków plaży bez ograniczeń, w godzinach, w których ma na to ochotę. Nieruchomości w Hiszpanii położone na wybrzeżu Costa Blanca cechuje połączenie komfortu, funkcjonalności oraz doskonałej lokalizacji, a ich projekty architektoniczne powstały z myślą o tym, by dawać radość, poczucie spokoju i relaksu ich przyszłym mieszkańcom.

Agencja nieruchomości Casa en Sol posiada w swojej ofercie domy i apartamenty położone wzdłuż całego wybrzeża Hiszpanii. Biorąc pod uwagę Państwa zainteresowania i preferencje, a także bieżące informacje o obecnej sytuacji związanej z pandemią w poszczególnych prowincjach Hiszpanii, jesteśmy w stanie wyselekcjonować nieruchomości w Hiszpanii posiadające wyjątkowe położenie, a jednocześnie stwarzające poczucie komfortu i bezpieczeństwa, z których będziecie Państwo z pewnością zadowoleni.

Wakacje to moment odpoczynku, oderwania od codziennego stresu, dlatego też warto rozważyć rozwiązania pobytów wakacyjnych, które sprawią, że jedynym zmartwieniem będzie to, aby przed opalaniem nie zapomnieć użyć filtru przeciwsłonecznego.