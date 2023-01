Przeziębienie w rodzinie, co robić?

Przyczyny przeziębienia

Przeziębienie w rodzinie pojawia się najczęściej wskutek wirusów, które po kolei atakować małą każdego członka rodziny. Zidentyfikowano aż kilkaset rodzajów wirusów, które atakować mogą drogi oddechowe z równą częstotliwością, co zależy również od pory roku. Oznacza to, że wraz ze zmianą pór roku zmienia się częstotliwość zachorowania. Przeziębienie to zakażenie wirusowe, którego objawy stanowią reakcję obronną organizmu oraz są próbą zwalczenia wirusów przez układ immunologiczny. Zdecydowanie najczęściej przeziębienia występują w okresie wiosennym oraz jesiennym. Może to wynikać między innymi z długotrwałego przebywania w zamkniętych słabo wentylowanych pomieszczeniach, co z kolei sprzyja przenoszeniu się wirusów. Dodatkowo czynniki, które obniżają odporność organizmu oraz mogą prowadzić do zwiększenia podatności na infekcje wirusowe to zła dieta, stres, zmęczenie oraz choroby układu krążenia, otyłość czy alkoholizm.

Jak rozpoznać przeziębienie?

Pierwsze objawy pojawiającego się przeziębienia występują od jednego do dwóch dni po zakażeniu. Pojawia się wówczas uczucie rozbicia, złe samopoczucie, ból mięśni i stawów. Pacjenci odczuwają także drapanie i pieczenie śluzówki nosa, co wynika z infekowania przez wirusy największe nasilenie objawy osiągają po czterech dniach od zakażenia. Może dojść także wówczas do trudności oddechowych, przekrwienia śluzówki nosa, wodnistego kataru. Organizmy może zareagować także mokrym i suchym kaszlem. Przy przeziębieniu często pojawia się także ból gardła, ból głowy, chrypka oraz gorączka. Termometry bezdotykowe pozwalają bardzo szybko zmniejszyć temperaturę u wszystkich członków rodziny, bez przenoszenia infekcji. Dlatego warto wykorzystywać się w celu mierzenia temperatury ciała.

Jak chronić rodzinę przed przeziębieniem?

Kluczowym aspektem w zakresie profilaktyki przeziębienia osób zdrowych jest zbilansowana dieta, a także higieniczny tryb życia. Dieta powinna dostarczać organizmowi składników odżywczych, minerałów oraz witamin. Co więcej aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu gwarantują równowagę działania układu immunologicznego, który chroni przed zachorowaniami. Natomiast w okresie najwyższej zapadalności na przeziębienia należy unikać miejsc zatłoczonych oraz bliskiego kontaktu z chorymi osobami. Pomocny jest także regularne mycie dłoni, co pomoże chronić przed przenoszeniem wirusów w czasie dotyku. Wskazane jest również noszenie odzieży zapewniającej komfort termiczny. W ten sposób niweluje się negatywne wahania temperatury zewnętrznej. Natomiast podczas przeziębienia zalecany jest odpoczynek oraz pozostanie w domu. Niezbędne jest również picie odpowiedniej ilości płynów, gdyż pozwoli to łagodzić objawy przeziębienia oraz szybciej powrócić do pełnej sprawności. Można korzystać także z inhalacji, aby oczyścić drogi oddechowe. Dodatkowo zalecane jest spożywanie witaminy C, a gdy to nie pomoże to zażycie leków na przeziębienie. Należy jednak pamiętać, aby sięgać po niej w ostateczności, a przypadku choroby najlepiej udać się do lekarza.