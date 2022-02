Psychologia - studia, które warto rozpocząć?

Czym jest psychologia ogólna?

Psychologia ogólna to rewelacyjny wybór dla wielu osób, jeśli chodzi o studiowanie, a także fantastyczny wstęp do różnych specjalizacji. Ten kierunek będzie dobry dla osób, które doskonale wiedzą, co chcą robić w przyszłości. Studia psychologiczne dają ogromną bazę w postaci wiedzy teoretycznej i empirycznej, a dodatkowo otwierają drzwi do kolejnych etapów rozwoju, np. rozwijają twórczość czy krytyczne myślenie, które w obecnych czasach jest niezwykle istotne.

Kim jest psycholog?

Psycholog to osoba, która z sukcesem zakończyła studia na kierunku psychologia. Osoba ta powinna mieć więc wiedzieć na temat tego, jak udzielać poprawie pomocy psychologicznej różnym typom pacjentów. By zostać psychologiem, trzeba ukończyć studia na stopniu magisterskim. Jego zadanie jest stawianie trafnej diagnozy na podstawie wywiadu zebranego u konkretnego pacjenta. Psycholog powinien mieć wiedzę dotyczącą zachowań i procesów psychologicznych, procesów myślowych, sposobów funkcjonowania ludzkiej pamięci, zapamiętywania i uczenia się, zachowań społecznych, a także wiedzę dotyczącą sposobów radzenia sobie ze stresem, który obecnie jest na porządku dziennym.

Jak psychologia może przydać się w biznesie?

Psychologia to kierunek, który niejednokrotnie przydaje się nam w biznesie. Jeśli jesteś typem osoby, która na poważnie myśli o pracy w strukturach HR, sprzedaży czy marketingu, psychologia powinna być jednym z tych kierunków, który powinien Cię zainteresować. Doskonałym wyborem będzie również psychologia zarządzania. W ramach takich studiów z pewnością nauczysz się zarówno zagadnień ogólnych, jak i poznasz skuteczne tajniki negocjacyjne. Dowiesz się również co tak naprawdę motywuje ludzi do działania oraz jak dokładnie analizować zachowania ludzi. Jest to cenna wiedza, ponieważ dzięki niej można wywierać odpowiedni wpływ na konkretnego konsumenta.

Psycholog z zarządzaniu zasobami ludzkimi

W ramach tego kierunku istnieje odłam, jakim jest psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ta konkretna specjalizacja skupia się na zagadnieniach ściśle związanych z kierowaniem personelem czy również na nauce nowoczesnego zarządzania pracownikami. Psychologia ta pozwala na to, by student nauczył się motywować odpowiednio pracowników oraz opracowywać dla nich konkretne ścieżki w oparciu o ich atuty i najlepsze umiejętności. Ten typ psychologii to idealna opcja dla osób, które od zawsze planują działać w HR, a także dla tych, których celem życiowym jest pomaganie osobom szukającym swoich celów.

Jaka specjalizacja w psychologii jest dostępna?

Różne uczelnie oferują różne specjalizacje z psychologii. Studia psychologiczne to dość często poruszane zagadnienie, dlatego warto szukać na ich temat rzetelnych informacji. Wiele uczelni oferuje głównie psychologię zarządzania, psychologię kliniczną, jak i psychologię interwencyjną. Teoretycznie można uważać, że te kierunki są do siebie podobne, jednak w praktyce wychodzi na to, że każdy z nich uprawnia do pracy w innym miejscu, w nieco innym zawodzie. Psychologia interwencyjna to idealny kierunek dla osób, które chcą pomagać w ośrodkach interwencji kryzysowych, w ośrodkach opieki społecznej czy w zakładach penitencjarnych, zaś psychologia biznesu to kierunek skierowany dla ludzi głodnych sukcesu w wielkich firmach i korporacjach.

Czym różni się psycholog od psychiatry?

Bardzo często psycholog mylony jest z psychiatrą. Warto jednak wiedzieć, że są to całkowicie różne zawody wymagające innych studiów. Psycholog jest absolwentem studiów wyższych o nazwie psychologia, zaś psychoterapeuta może być absolwentem zarówno psychologii, jak i socjologii czy pokrewnych studiów typowo humanistycznych. W tej sytuacji potrzebny jest dodatkowy kurs, który będzie pozwalał na pracę na stanowisku psychoterapeuty.

By zostać certyfikowanym, zaufanym terapeutą, nie wystarczą tradycyjne studia na stopniu magisterskim z psychologii. Tutaj konieczne jest zdobycie dodatkowych uprawnień. Oznacza to zazwyczaj wykonanie czteroletniego kursu kwalifikacyjnego, który obejmuje tradycyjnie ok. 1200 godzin kształcenia zarówno praktycznego, jak i teoretycznego, a na zakończenie kursu odbywa się specjalny egzamin organizowany przez Polską Radę Psychoterapii. Wszystko to odbywa się pod nadzorem superwizora, czyli mówiąc inaczej - doświadczonego psychoterapeuty.

