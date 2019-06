Pyszna i pożywna. Jaka powinna być pizza idealna?

Smak

Wszyscy fani tego włoskiego placka wiedzą, że to, co najważniejsze w pizzy, to… smak! Bo najlepsza potrawa to taka, która jest pyszna, pełna aromatów i pachnąca. Kluczem do sukcesu jest tutaj perfekcyjne ciasto wykonane wedle oryginalnego, włoskiego przepisu, pochodzące prosto z Italii dodatki, czyli krucha mozzarella, słodkie pomidory i inne dojrzewające w słońcu warzywa oraz doskonała oliwa z oliwek. Im świeższe produkty, tym smaczniejszy efekt. Ale w przypadku pizzy – tak, jak przy wszystkich innych daniach – to nie oryginalna receptura jest najważniejsza, a nasz gust. Idealna potrawa to taka, która najbardziej trafia w nasze kubki smakowe. W zależności od tego, co najbardziej lubimy, będzie nam smakowała ta z szynką, z sosem śmietanowym, serem feta czy… czekoladą! Dla każdego coś miłego.

Pożywność

Ale dobra pizza to też taka, która jest pożywna i pozwala solidnie zaspokoić głód. Wtedy będzie świetna nie tylko na towarzyskie spotkania, ale też szybki obiad czy drugie śniadanie w pracy. Wygodna forma placka sprawia, że można go jeść niemal wszędzie. Wystarczy zapakować kilka kawałków do pudełka i wygodny lunch gotowy! Czy jemy ją prosto z kartonu, czy na eleganckiej zastawie, najważniejsze jest to, że naprawdę możemy się nią najeść! Pożywne i smaczne – oto danie na piątkę.

Witaminy

Co ciekawe, okazuje się, że pizza może też być… zdrowa! To duże zaskoczenie dla sceptyków, którzy w tym aromatycznym daniu widzą kaloryczną bombę. Tymczasem wystarczy zamienić mąkę pszenną na pełnoziarnistą, usunąć nieco mięsa i nie zasypywać całości serem, a otrzymamy potrawę bogatą w składniki odżywcze, witaminy i cenny dla trawienia błonnik z pełnych ziaren. Im więcej warzyw, tym lepiej. Pizza wegetariańska pełna pachnących dodatków to idealna potrawa dla wszystkich, którzy dbają o dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych dla zdrowia składników. Smaczne i zdrowe!

Lokalizacja

Najlepsza pizza to również ta, do której mamy łatwy dostęp. Dlatego warto szukać pobliskich knajpek i lokali oferujących ten doskonały rarytas. A tych naprawdę jest wiele. Najlepiej stawiać na sprawdzone, zaufane miejsca, w których zawsze przesiadują ludzie. To pewność, że otrzymamy świeże i smaczne danie. W pizzerii Dominium znajdziemy to wszystko! Najlepsze receptury, wysokiej jakości składniki i przytulna atmosfera – wszystko to znajdziemy w pizzerii w Lublinie. Bo pizza w Lublinie może być równie dobra, jak ta w Wenecji czy Florencji! Kluczem do sukcesu jednak jest tutaj nie cena ani przepis, a smak! A o gustach się przecież nie dyskutuje. Idealna pizza to ta, którą lubimy najbardziej.

