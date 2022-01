Ranking FIFA - czym jest i jak działa?

Czym jest ranking FIFA?

Ranking FIFA to po prostu zestawienie drużyn stanowiących reprezentacje narodowe państw zrzeszonych w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Ranking powstał po to, aby możliwie jak najwierniej i najrzetelniej odwzorowywać układ sił panujących w danym momencie w światowym futbolu.

Pierwszy ranking FIFA został opublikowany pod koniec 1990 roku, przedstawiając osiągnięcia narodowych reprezentacji za ubiegły rok. Ranking publikowano również w kolejnych latach, w grudniu. Od 1993 roku (dokładnie od sierpnia) zestawienie opracowywane jest i publikowane co miesiąc (z niewielkimi wyjątkami obejmującymi sytuacje, w których drużyny narodowe nie rozgrywały pomiędzy sobą meczów). Od początku swojego istnienia ranking przeszedł wiele znaczących reform - były one odpowiedzią na krytykę twórców rankingu, którzy uważali go za mało wiarygodny.



Pierwsza z nich miała miejsce w 1999 roku, gdy zmieniono przede wszystkim metody przyznawania punktacji. Po siedmiu latach istnienia rankingu wprowadzono również dwie nagrody - Drużyny Roku i nagrody za największy awans. Pierwsza reforma sprawiła, że co prawda sposób liczenia pozycji nieco się skomplikował, to jednak okazało się, że choć trudniejszy w opracowywaniu, ranking stał się nieco bardziej wiarygodny.

Kolejna reforma miała miejsce w 2006 roku, która według planu miała wejść w życie tuż po zakończonych Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Niemczech. Zmiany dotyczyły przede wszystkim skrócenia czasu, z którego wyniki były brane pod uwagę. Od tego momentu uwzględniano wyłącznie wyniki z ostatnich 4 lat, a nie jad dotychczas z 8. Zmiana w 2013 roku było nieznaczna - zmieniono wyłącznie dzień ukazywania się rankingu ze środy na czwartek. Od 2014 roku ranking FIFA jest publikowany również w czerwcu, czyli w miesiącu, w którym odbywają się co 4 lata Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ostatnia reforma rankingu miała miejsce w 2018 roku. Zmieniono zasady liczenia pozycji w rankingu. Nowa formuła zakładała odejście od obliczania średniej rocznej punktów oraz brak uwzględniania konfederacji, do której należy drużyna piłkarska. Inaczej zaczęto również punktować gospodarzy turniejów mistrzowskich, którzy dotychczas byli poszkodowani w rankingu.

Zasady obliczania pozycji rankingu FIFA



Niezależnie od wprowadzonych zmian zawsze istnieje wielu przeciwników sposobu rozliczania pozycji rankingu FIFA. Obliczanie punktów zdobywanych przez drużyny odbywa się przy zastosowaniu wzoru MITC. Poparcie o wzór liczba punktów przyznanych za rozegrany mecz (M) jest mnożona przez wagę spotkania (I) oraz siły przeciwnika (T), która obliczana jest na podstawie rankingu poprzedzającego pojedynek, a także siłę konfederacji (C). Współczynnik może mieć bardzo różne wartości, które zależne są od tego, w jaki sposób zostało zakończone spotkanie:

- wartość współczynnika M wynosi od zera do 4, gdzie 0 oznacza porażkę a 4 zwycięstwo;

- wartość współczynnika i liczona jest od jednego do czterech (1-mecz towarzyski, 4 - mistrzostwa świata);

- wartość współczynnika to wynosi od 50 do 200 - w tym przypadku wartość współczynnika zależna jest od tego, jakie miejsce dana drużyna zajmuje w rankingu. Aktualny Ranking FIFA: https://rankingi-sportowe.pl/ranking-fifa/

Ranking FIFA a ranking ELO

Sposoby naliczania pozycji w rankingu FIFA niemal od samego początku jego istnienia budzą wiele kontrowersji. Przeciwnicy rankingu uważają go za mało wiarygodny, co nasiliło się jeszcze bardziej po zakończonych w 2018 roku Mistrzostwach Świata. Przeciwnicy rankingu uważają, że przy jego układaniu twórcy w łatwy i dowolny sposób mogą manipulować jego końcowymi wynikami. Z tego też powodu w 2018 roku amerykański fizyk i szachista Arpad Elo stworzyć swój własny wzór (nazwany od jego nazwiska), w opinii wielu jest znacznie bardziej wiarygodnym system punktowania od stosowanego do rankingu FIFA. Ranking Elo jest prowadzony równoległe do niego, a powstanie specjalnego wzoru bazuje na zestawieniach szachowych.

Wzór Elo bierze pod uwagę punktację przed meczem, jak i po nim, a także wynik meczu, indeks jego ważności oraz spodziewany wynik.

Ranking FIFA 2020

Ranking FIFA Polska 2020 - Polska od dawna nie zajmowała wysokich pozycji rankingowych (choć w wielu sytuacjach zbyt niska lokata była otoczona wieloma kontrowersjami). Rok 2020 nasza narodowa reprezentacja zamknęła daleko poza czołową 20 najlepszych drużyn na świecie.

