Ranking najlepszych tabletek na odchudzanie przebadanych naukowo

Tabletki na odchudzanie -

szybki i łatwy sposób na pozbycie się kilogramów

Niemal codziennie mamy do czynienia z reklamami suplementów, które mają na celu wspomaganie procesu redukcji tkanki tłuszczowej. Często z góry zakładamy więc, że jest to jedynie chwyt marketingowy, a stosowanie tych specyfików na nic się nie zda. Nic bardziej mylnego!

Wybierając skuteczne tabletki na odchudzanie o potwierdzonym działaniu, jesteśmy w stanie zauważalnie przyspieszyć proces odchudzania, tym samym w niedługim czasie poprawić wygląd naszej sylwetki.

To również doskonały sposób na poprawę ogólnego stanu zdrowia i uniknięcie poważnych chorób, które wiążą się z otyłością, na którą według raportu z 2020 roku cierpi w Polsce 28% mężczyzn oraz 21% kobiet.

Tabletki na odchudzanie cieszą się coraz większym zainteresowaniem, co wynika po części z rosnącej świadomości tego, jak dużym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia jest nadwaga i otyłość.

Znając już zagrożenia, jakie powodują zbędne kilogramy oraz pozytywy płynące z suplementów wspomagających walkę z nimi, czas przejść do konkretów.

Jak działają tabletki wspomagające odchudzanie?

Zadając sobie pytanie o to jak schudnąć, należy przede wszystkim znaleźć odpowiedź, która będzie zarazem naszą motywacją do procesu redukcji tkanki tłuszczowej.

Może to być postanowienie noworoczne, chęć zachowania dobrej kondycji zdrowia, czy walory estetyczne. Niezależnie od wyboru, motywacja do odchudzania to podstawowy krok w drodze do idealnej sylwetki.

Dzięki sporej konkurencji na rynku bez problemu znajdziemy tanie i skuteczne tabletki na odchudzanie ułatwiające nam tę drogę. Tego typu suplementy mają za zadanie zmniejszenie łaknienia, przez co dużo łatwiej jesteśmy w stanie kontrolować chęć jedzenia, a co za tym idzie zachować ujemny bilans kaloryczny.

Tabletki na odchudzanie mają również wpływ na poprawę tempa przemiany materii. Suplementy diety, których skład opiera się o naturalne składniki, jak chociażby kapsaicyna, zielona herbata, pieprz kajeński czy L-karnityna sprawiają, że temperatura ciała wzrasta, przez co organizm jest zmuszony do większego wydatku energetycznego, aby ją utrzymać. W ten prosty sposób, bez wysiłku tracimy kilogramy nawet na kanapie podczas oglądania ulubionego serialu.

Jak wybrać najlepsze tabletki na odchudzanie?

Chcąc wybrać najlepsze tabletki na odchudzanie warto kierować się ich składem. Bogactwo składników, szczególnie tych naturalnych, pozwoli nie tylko kontrolować apetyt i zwiększyć tempo przemiany materii, ale również mimochodem zapewni inne korzyści płynące z ich stosowania.

Suplementy na bazie zielonej herbaty przykładowo, są jednocześnie silnymi przeciwutleniaczami, które pozwalają w naturalny sposób chronić komórki naszego organizmu przed uszkodzeniami.

Te i wiele innych zalet to zasługa sprawdzonych suplementów na odchudzanie, które w krótkim czasie pozwolą osiągnąć wymarzoną sylwetkę i wyraźnie poprawić codzienne funkcjonowanie.

Najlepsze tabletki odchudzające (ranking)

1. Nutrigo Lab Burner

Nutrigo Lab Burner to jeden z najpopularniejszych spalaczy tłuszczu, który zalecany jest osobom aktywnym fizycznie w okresie redukcji wagi lub przed sezonem sportowym. Wysoka skuteczność tego suplementu diety wynika z synergicznego działania sześciu składników:

SINETROL® Xpur - czyli wyjątkowych ekstraktów z cytrusów (bogatych w witaminy) i guarany (źródła przyśpieszającej metabolizm kofeiny);

ekstraktu z garcinia cambogia Citrin® - zawierającego kwas hydroksycytrynowy (HCA), który ma właściwości spalające tłuszcz;

ekstraktu z maliny właściwej - zawierającego ketony malinowe (50%), które zwiększają aktywność noradrenaliny, przyczyniając się do przyśpieszenia procesu spalania tłuszczu, a także zapobiegają jego nadmiernemu odkładaniu się;

chromu, BioPerine® i ekstraktu z kłącza ostryżu długiego.

Warto zauważyć, że dwa opatentowane składniki preparatu Nutrigo Lab Burner - SINETROL® Xpur i Citrin® - stanowią jego główne elementy. Kompozycja, jaką oferuje nam producent, jest więc zupełnie unikalna. Wiemy, że SINETROL® Xpur powstaje z grejpfrutów, pomarańczy i nasion guarany, a w każdej kapsułce tych ekstraktów jest aż 5.000 mg, ale proporcje są oczywiście tajemnicą handlową.

2. Fast Burn Extreme

Fast Burn Extreme to kolejny odchudzający suplement diety, który bazuje na naturalnych składnikach. Stosowanie tych tabletek zaleca się sportowcom i osobom prowadzącym aktywny tryb życia, które chciałyby szybciej osiągnąć wymarzoną, szczupłą sylwetkę. Główne działanie Fast Burn Extreme polega na przyśpieszeniu metabolizmu tłuszczów i węglowodanów, który rozpoczyna proces spalania. W suplemencie tym współgrają ze sobą następujące składniki: ekstrakty z pokrzywy indyjskiej, gorzkiej pomarańczy, zielonej herbaty, papryki rocznej i garcinia cambogia, kofeina, chrom oraz witamina B6,

3. Keto Actives

Keto Actives jest innowacyjnym środkiem wspomagającym odchudzanie, który zaleca się osobom stosującym diety wysokotłuszczowe (na przykład ketogeniczną). Działanie tego spalacza jest dość standardowe. Po pierwsze, przyśpiesza on metabolizm tłuszczów, zmuszając przy tym organizm do ograniczenia zapasów; po drugie, zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej, a po trzecie - zmniejsza apetyt. Za takie efekty preparatu odpowiadają składniki aktywne, wśród których znalazły się: ekstrakty z pokrzywy indyjskiej, papryki rocznej i gorzkiej pomarańczy, kofeina, kwas linolowy, ashwagandha oraz chrom.

4. Piperinox

Ciekawą propozycją dla osób chcących zrzucić zbędne kilogramy jest również Piperinox. Producent zachwala ten suplement jako naturalny i zdrowy sposób na odchudzanie. Faktycznie, skład Piperinoxu to kompozycja pochodzących z natury ekstraktów, których celem jest przyśpieszenie procesu spalania tłuszczów, a także chromu (może eliminować uczucie głodu i wspomagać trawienie). W każdej kapsułce znajdują się następujące ekstrakty:

z owoców pieprzu czarnego BioPerine®;

z owoców papryki rocznej;

ekstrakt z nasion guarany;

ekstrakt z kory cynamonowca;

z owoców gorzkiej pomarańczy;

z kłącza imbiru lekarskiego.

5. Green Barley Plus

Green Barley Plus to suplement diety, którego dobroczynne działanie polega na:

wspomaganiu spalania tkanki tłuszczowej;

oczyszczaniu organizmu;

zwalczaniu cellulitu;

poprawianiu urody.

W kapsułkach Green Barley Plus łączą się ze sobą dwa składniki - młody zielony jęczmień i ekstrakt z garcinia cambogia. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za większość pozytywnych efektów preparatu. Młody zielony jęczmień ma właściwości przeciwutleniające (pomaga usuwać wolne rodniki), a także przyczynia się do eliminowania z organizmu szkodliwych metali ciężkich. Roślina ta jest ponadto niskokaloryczna, a zawarty w niej błonnik zapewnia uczucie sytości.

Jak wspomagać proces odchudzania?

Dieta odchudzająca



Podstawową zmianą jaką należy wprowadzić do codziennego życia, która przyczyni się do zrzucenia zbędnych kilogramów, jest prawidłowe zbilansowanie diety. Dietę odchudzającą, która zapewnia wszystkie potrzebne składniki odżywcze, takie jak minerały czy witaminy, warto także wspomagać. W przypadku osób posiadających dużą nadwagę, a nawet otyłość, ogromnym problemem jest właśnie prawidłowe odżywianie się. Budowanie nowych, lepszych nawyków żywieniowych nie należy do najłatwiejszych. Dlatego też warto wspomagać się w tym dostępnymi środkami, takimi jak tabletki na odchudzanie. Działanie jakie wykazują dostępne na rynku tabletki na odchudzanie bardzo często wpływają na przyswajalność i możliwość wykorzystywania przez organizm energi pochodzącej z produktów zawierających tłuszcz. Jest to bardzo pomocne, ponieważ minimalizuje uczucie porażki w przypadku spożycia większej ilości tłuszczy, które występują w dużych ilościach w diecie osób otyłych. Nauka nowych i przede wszystkim zdrowszych nawyków nie odbywa się z dnia na dzień, dlatego mogą zdarzać się tego typu małe potknięcia.



Prawidłowe nastawienie



Osoby z nadwagą lub otyłością najczęściej postrzegają jedzenie jako ogromną przyjemność. Spożywanie posiłków kojarzy się z bardzo przyjemnymi odczuciami, dlatego też jest to swego rodzaju pułapka dla takich osób. Odchudzanie się, podczas gdy jedzenie stanowi element nagrody lub pocieszenia w gorszych chwilach, jest szczególnie trudne. Bardzo ważne jest odpowiednie nastawienie i właściwe postrzeganie produktów spożywczych jako paliwa dla całego organizmu. Ważne jest także słuchanie własnego ciała, ponieważ zawsze daje ono sygnały o najedzeniu i sytości. Jednak osoby z nadwagą lub otyłością mogą w tych sferach mieć pewne zaburzenia i przez to wpadać w pułapkę ciągłego jedzenia. Tabletki na odchudzanie, które wpływają na ośrodek sytości to doskonały wybór w takich przypadkach. Oszukanie mózgu w pewien sposób pomaga pozbyć się ciągłej ochoty na jedzenie i tym samym zmniejszyć kaloryczność codziennego jadłospisu. Tabletki na odchudzanie nie są w stanie doprowadzić do utraty zbędnych kilogramów samoistnie, lecz z pewnością bardzo pomagają przejść przez cały proces.



Nowe nawyki na lata



Aby efekty odchudzania i stosowania tabletek na odchudzanie były satysfakcjonujące, powinny pozostać na stałe. Niestety bardzo powszechnym błędem osób odchudzających się, jest natychmiastowy powrót do starych i złych nawyków, które w krótkim czasie powodują powrót do poprzedniej masy ciała. Nabieranie nowych kilogramów po długiej i żmudnej walce o szczuplejszą sylwetkę, jest szczególnie przykre. Dlatego też istotne jest nauczenie się nowego stylu życia, w którym obecna będzie zdrowa i prawidłowo zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna. Tabletki na odchudzanie mogą w takich przypadkach być stosowane jedynie w okresach, kiedy utrzymanie wagi staje się trudniejsze i dzięki temu pozwolić na podtrzymanie uzyskanych wcześniej rezultatów.

Najczęściej stosowane składniki przy produkcji tabletek na odchudzanie

Tabletki na odchudzanie z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Dzieje się tak, ponieważ dzięki nim można pozbyć się zbędnych kilogramów w stosunkowo krótkim czasie. Oprócz tego do ich produkcji coraz częściej wykorzystywane są składniki najwyższej jakości pochodzenia naturalnego, co zdecydowanie lepiej wpływa na ich interakcję z naszym organizmem.

Dlaczego coraz częściej decydujemy się na stosowanie tabletek na odchudzanie?

Polacy coraz częściej decydują się na stosowanie tabletek na odchudzanie, ponieważ z roku na rok są one bardziej skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla zdrowia człowieka. Wszystko to za sprawą wykorzystywania innowacyjnych formuł, które pozwalają na pozbycie się nadmiaru tłuszczu i kalorii, a zarazem na budowanie tkanki mięśniowej. W suplemencie diety, jaki są tabletki coraz częściej można spotkać składniki najwyższej jakości, do których należy zaliczyć: chitynę, fasolaminę, kofeinę, zieloną herbatę, efedrynę, pektyny roślinne, jak również chrom.

Chityna

Chityna w tabletkach na odchudzanie charakteryzuje się przede wszystkim, że w odpowiedni sposób absorbuje wodę, jak również wiąże tłuszcz w układzie pokarmowym. Wszystko to sprawia, że składnik ten powoduje utratę tkanki tłuszczowej w stosunkowo krótkim czasie. Należy również zaznaczyć, iż chityna przyczynia się do obniżenia łaknienia oraz do zmniejszenia kaloryczności diety.

Fasolamina

Fasolimina działa poprzez blokowanie enzymu, który odpowiedzialny jest za rozkład skrobi na cukry proste. Składnik ten jest często stosowany podczas produkcji tabletek na odchudzanie, ponieważ przyczynia się on w znacznym stopniu do redukcji tkanki tłuszczowej, jak również przyśpiesza proces metabolizmu.

Kofeina

Kofeina jest składnikiem tabletek na odchudzanie, ponieważ odpowiada ona za ograniczenia wchłaniania się tłuszczów do organizmu, redukuje uczucie zmęczenia, przyśpiesza metabolizm, jak również osłabia apetyt.

Zielona herbata

Zielona herbata przyczynia się do przyśpieszenia przemiany materii, a także hamuje odkładanie się tkanki tłuszczowej. Jest to składnik coraz częściej stosowany w tabletkach na odchudzanie.

Efedryna

Efedryna jest składnikiem, który odpowiada za wzrost temperatury ciała i poprzez to nasila proces rozpadu tkanki tłuszczowej. Składnik ten jest w stanie przyśpieszyć tempo metabolizmu nawet o 10 procent. Efedryna powoduje również utratę masy ciała oraz apetyt.

Pektyny roślinne

Pektyny roślinne przyczyniają się do niwelują uczucie głodu, ponieważ spożyte zaczynają pęcznieć w przewodzie pokarmowym.

Chrom

Chrom zawarty w tabletkach na odchudzanie powoduje, że zwiększa się wydzielanie insuliny w organizmie i ilość spalanych kalorii, jak również przyczynia się zmniejszenia apetytu przez co chudnięcie jest jeszcze bardziej zauważalne.

Skutki uboczne wynikające ze stosowania tabletek na odchudzanie

Jeżeli chodzi o kwestię skutków ubocznych wynikających ze stosowania tabletek na odchudzanie to należy tutaj przede wszystkim wymienić: wymioty, nudności, drżenie rąk, rozdrażnienie.

