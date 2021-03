Ranking promocji bankowych - jak ich szukać?

Jak pożyczyć i nie stracić?

Choć znane przysłowie mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, to nikt nie ma wątpliwości, że warto je mieć. Nie tylko w kontekście codziennych potrzeb życiowych, bo przecież każdy ma jakieś plany i chce je zrealizować w bliższej lub dalszej przyszłości. A do tego, ni mniej, ni więcej, potrzeba środków pieniężnych. Większość osób nie zarabia tak dużo, żeby co miesiąc odkładać, dlatego też bardzo popularne są pożyczki i kredyty bankowe.

Banki kuszą różnymi ofertami, ale czasem więcej tu marketingu niż realnie korzystnej pomocy. Sami więc powinniśmy sprawdzić, co kryje się za danymi propozycjami. Czy są to najlepsze promocje bankowe, czy wręcz przeciwnie - wiele hałasu o nic. W takiej analizie pomagają rankingi promocji bankowych. Jak ich szukać?

Dlaczego warto?

Konkurencja na rynku bankowości jest ogromna, co sprawia, że banki muszą walczyć o uwagę klientów, proponując atrakcyjne oferty. Tradycyjna reklama już nie działa, internetowa coraz bardziej irytuje, więc, żeby dotrzeć do odbiorców swojej oferty, instytucje te muszą znaleźć na to inny sposób. Świetnie sprawdzają się tu promocje bankowe, które są dla każdego klienta doskonałą okazją, by pożyczyć na dogodnych warunkach. To też korzyści dla banków, bo mogą zrealizować swoje plany sprzedażowe, pozyskując nowych klientów, ale też zaproponować coś atrakcyjnego stałym klientom.

Dotyczą one przeważnie rachunku osobistego, konta oszczędnościowego, lokat, kart kredytowych, kart wielowalutowych. W niektórych bankach popularne są też promocje dla przedsiębiorców - konta dla biznesu. Bardzo częste są promocje przy zakładaniu konta. Przykładowo, jak to zrobimy i co miesiąc wpłynie na nie określona kwota pieniędzy (np. 1200 zł), to otrzymamy coś w zamian, jakiś prezent rzeczowy o wartości 300 zł.

Jak je znaleźć?

Żeby to zrobić, mamy kilka możliwości. Jedne z rozwiązań są bardziej czasochłonne, inne zdecydowanie mniej. Możemy przeglądać oferty poszczególnych banków, by wybrać coś odpowiedniego, lecz zajmuje to sporo czasu, ponieważ, aby dotrzeć do najważniejszych informacji, często musimy przebrnąć przez wszystkie zakładki na stronie internetowej danego banku. Kolejnym żmudnym zadaniem jest porównywanie między sobą poszczególnych propozycji. Można też śledzić reklamy ze wszelkich źródeł - telewizji, internetu i radia, by w razie czegoś interesującego, w porę zareagować i skorzystać z korzystnej oferty.

Znacznie lepiej zajrzeć na stronę internetową - https://zgarnijpremie.pl, gdzie zebrano wszystkie oferowane promocje bankowe. Przedstawione są w sposób przejrzysty. Są stale aktualizowane, więc mamy pewność, że wyświetlają się tylko bieżące propozycje. Wszystkie są dokładnie wcześniej sprawdzone i przeanalizowane przez specjalistów. Zaprezentowane w czytelnej formie, co zapewnia, że każdy z łatwością dowie się z nich tego, co najważniejsze. Wyłuszczono tu najważniejsze informacje, dotyczące zasad promocji, warunki przystąpienia, terminowości i możliwości w zakresie zdobycia bonusów.

Zdecydowanie warto sprawdzić ranking promocji bankowych, by wybrać coś atrakcyjnego. Banki prześcigają się w coraz to ciekawszych propozycjach, więc powinniśmy to wykorzystać.