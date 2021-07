Razer wprowadza na rynek nowe modele - Blade 17 i Blade 15 Base

Blade 17 – zastąpi twój komputer stacjonarny

Choć wydawać by się mogło, że takie coś nie ma szansy na powodzenie, Razer wraz ze swoim Blade 17 łamie pewne schematy. Wyposażony w procesor Intel Core i9 11. generacji oraz kartę graficzną z serii RTX 3000 laptop może znacząco przewyższyć mocą obliczeniową komputer przeciętnego Kowalskiego, a nawet entuzjasty gier wideo.

Topowy model Razer Blade 17 to nie tylko świetne osiągi, zapewniane przez najwyższą serię procesorów konsumenckich Intela oraz kartę RTX 3080, ale również niesamowita matryca – do wyboru oddany został panel FullHD z odświeżaniem 360 Hz oraz wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 4K z odświeżaniem na poziomie 120 Hz.

Za taką przyjemność trzeba niestety słono zapłacić. Aktualnie model Blade 17 dostępny jest w preorderze za cenę sięgającą 3 700 dolarów amerykańskich. W przeliczeniu na złotówki jest to niemal 15 500 PLN! Kwota nader imponująca, szczególnie jeśli mowa o laptopach. Osoby, które pragną wysokiej wydajności okraszonej logiem Razer mogą jednak skłonić się ku słabszej wersji gamingowego komputera przenośnego, która wyceniona została na 2 400$, co daje na ten moment nieco ponad 9 300 złotych. Za tę cenę konsument otrzymuje sprzęt wyposażony w Intel Core i7-11800H, RTX 3060 6 GB, dysk 1 TB PCIe Gen4, a także 16 GB pamięci RAM. Wszystkie polecenia użytkownika będą natomiast wyświetlane na panelu 17,3” o rozdzielczości QHD oraz odświeżaniu 165 Hz.

Jeśli 17 cali to za dużo, możesz wybrać odświeżonego Blade 15

Razer Blade 15 Base to nie tylko mniejszy ekran, ale również znacznie niższa cena. Tam, gdzie zaczyna się cennik Blade 17, „piętnastka” go kończy. Za cenę 1800 dolarów (ok. 7000 PLN) do dyspozycji graczy oddany został ten sam procesor i7 co w przypadku Blade 17, a także karta graficzna RTX 3060. Wszystko to uzupełnione zostało o 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB SSD. Gry oraz inne aplikacje wyświetlane będą w 144 hercach i ilości pikseli określanej mianem Full HD.

Najdroższa z konfiguracji obejmuje natomiast ekran QHD 165 Hz oraz kartę graficzną RTX 3070. Względem najtańszej wersji nie mamy tutaj zmiany procesora ani ilości pamięci RAM i SSD. 2300$ to na ten moment niemal 9000 złotych, co nieszczególnie może przypaść do gustu polskim konsumentom.

Do czego wykorzystać tak drogi sprzęt od Razera?

Oprócz zdjęć na Instagrama? Do wielu innych rzeczy! Przenośny komputer o wydajności zdecydowanie przewyższającej przeciętną maszynę stacjonarną może zapewnić doskonały dostęp do multimediów i rozrywki w niemal każdym miejscu na Ziemi. Granie w gry na takim sprzęcie, szczególnie z ekranem o wysokim odświeżaniu, to namiastka bycia esportowcem. Branża sportów elektronicznych rozwija się, a firmy inwestujące w esport w 2021 roku doskonale pokazują, że ta dziedzina idzie w coraz to lepszym kierunku. Nie trzeba być jednak esportowcem, by dostrzec to, co oferują laptopy od Razera. Oprócz wysokiej wydajności zapewnionej przez podzespoły, mamy tutaj do czynienia ze świetnymi materiałami oraz jakością wykonania, która nie odbiega niczym od innych marek. Sporą przeszkodą w nabyciu jednego z laptopów serii Blade może być natomiast cena, która znacznie przewyższa cenę przeciętnego zestawu komputerowego Polaka. Niemal 7 tysięcy złotych za konfigurację z Intel Core i7 oraz RTX 3060 to zdecydowanie sporo