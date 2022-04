Recepta online bez wychodzenia z domu

Szybko, wygodnie i bezpiecznie

Korzystanie z usług przychodni online może wzbudzać wiele wątpliwości, a dla niektórych osób, jest to wręcz bardzo kontrowersyjna usługa. Warto nadmienić, że uzyskanie e-recepty podczas e-wizyty lekarskiej jest legalną formą otrzymania recepty. Każdy formularz medyczny jest konsultowany przez lekarza, który ma prawo wykonania zawodu oraz uprawienia do wystawiania recept, zatem proces uzyskania e-recepty jest legalny.

Często na stronie internetowej placówki medycznej można znaleźć informacje, że jest to podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWPDL), zatem kontrolę nad działalnością podmiotu sprawuje Urząd Wojewódzki. Centra medyczne są kontrolowane przez organy uprawnione i nie ma znaczenia, czy jest to placówka stacjonarna, czy placówka online.

Czat, wideokonferencja, rozmowa telefoniczna

Pacjenci, którzy zdecydowali się na korzystanie ze zdalnych konsultacji lekarskich, bardzo często mają możliwość wyboru formy kontaktu z lekarzem. Najbardziej popularną metodą jest kontakt za pośrednictwem dedykowanego formularza medycznego w którym znajdują się szczegółowe pytania dotyczące stanu zdrowia, a także miejsce w którym należy podać pełne dane osobowe, które umożliwią wystawienie recepty.

Niektórzy pacjenci preferują kontakt telefoniczny ze specjalistami, ponieważ chcą porozmawiać na temat dolegliwości, omówić wyniki badań lub zapytać o badania jakie powinni wykonać w pierwszej kolejności. Rozmowa telefoniczna przypomina wizytę w gabinecie stacjonarnym, lecz wiadomo, że są ograniczenia, ponieważ lekarz nie może przeprowadzić badania fizykalnego, więc ten rodzaj konsultacji jest odpowiedni w sytuacji w której pacjent potrzebuje porady. Szacuje się, że taka ścieżka kontaktu z lekarzem skraca czas wymagany do postawienia diagnozy, ponieważ pacjent na wizytę stacjonarną u specjalisty może dostarczyć komplet wyników badań, które zostaną poddane analizie, a które zostały zlecone podczas konsultacji telefonicznej. Warto nadmienić, że czas oczekiwania na e-konsultacje jest zdecydowanie krótszy niż oczekiwanie na wizytę stacjonarną.

Młode osoby lubią korzystać z rozwiązań teleinformatycznych, dlatego zdarza się, że częściej wybierają formę kontaktu poprzez czat internetowy. Jest to też ciekawa forma kontaktu, ponieważ można przebywać w towarzystwie innych osób, a jednocześnie zrealizować konsultacje lekarską.

Recepta online w kilku krokach

Proces realizacji e-konsultacji w placówkach medycznych jest bardzo podobny. Zazwyczaj należy wybrać rodzaj konsultacji, wypełnić formularz medyczny oraz dokonać płatności. Warto pamiętać o tym, że najlepszą opcją płatności są wszystkie natychmiastowe metody, ponieważ zlecenie standardowego przelewu bankowego może wydłużyć czas realizacji konsultacji, gdyż konsultacja jest realizowana dopiero po zaksięgowaniu płatności.

W zależności od wyboru formy kontaktu:

Należy się zalogować na czat/wideokonferencje poprzez dostarczony link

Oczekiwać na połączenie telefoniczne od lekarza

Sprawdzać pocztę elektroniczną, ponieważ czasami lekarz może wysłać dodatkowe pytania

Istotne jest to, aby dokładnie przeczytać instrukcję realizacji konsultacji na stronie przychodni online.

Ratunek w sytuacji awaryjnej

W naszym życiu są sytuacje, które wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem. Może to być stan zagrożenia zdrowia lub życia, a także jednym z częstszych powodu jest również chęć uzyskania e-recepty na tabletki w ramach antykoncepcji awaryjnej. Tabletkę po należy zażyć jak najszybciej, dlatego Pacjentki korzystają z recept online, ponieważ receptę mogą nawet uzyskać w godzinach nocnych.

Usługi e-konsultacji lekarskich rozwijają się, a twórcy oprogramowania oraz firmy związane z branżą medyczną produkują kolejne urządzenia, które mają na celu poszerzenia diagnostyki, którą można realizować na odległość. Obecnie jest kilka rozwiązań jak np. holter EKG, zdalny stetoskop, opaski życia, których celem jest zwiększenie dostępności do diagnostyki, a także opieka na osobami w grupie ryzyka.