Regał wykonany z blachy ocynkowanej - doskonały wybór dla każdego magazynu, fabryki

Czym kierować się przy wyborze regału?

Różnorodność konstrukcyjna regałów magazynowych ze stali ocynkowanej sprawia, że ich można dobrać rozwiązanie odpowiadające potrzebom firmy, czy specyfice materiałów, które mają być przechowywane na regale. Co wziąć pod uwagę przy jego wyborze? Przede wszystkim wielkość konstrukcji oraz jej nośność, czyli maksymalne obciążenie. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia funkcjonalności regału, jak i bezpieczeństwa jego użytkowania. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia może bowiem skutkować deformacją elementów konstrukcyjnych regału, a co za tym idzie upadkiem znajdującego się na nim ładunku lub nawet przewróceniem całego regału. W przypadku regałów półkowych bardzo ważna jest również ilość półek oraz ich rozmieszczenie. Ta druga kwestia wpływa nie tylko na ilość ładunku, który zmieści się na regale, ale również jego maksymalne wymiary.