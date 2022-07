Regeneracja turbosprężarki – czy jest skuteczna?

Regeneracja turbosprężarki stosowana jest głównie wtedy, gdy jej elementy zużyją się, zniszczą lub ulegną awarii. Proces nie polega jednak na naprawie pojedynczej usterki, ale kompleksowym serwisie całej konstrukcji. Nawet gdy stan techniczny niektórych części turbo na pierwszy rzut oka nie wzbudza podejrzeń, często okazuje się, że wymagają one wymiany. W zakres prac regeneracyjnych wchodzi wiele czynności, w tym: rozebranie turbiny, wymiana komponentów, czyszczenie, złożenie części, test szczelności i wyważenie rdzenia. Są one skuteczne wtedy, gdy profesjonalną regeneracją zajmują się doświadczeni serwisanci w odpowiednich warunkach.

Kiedy turbina ulega awarii...

Konstrukcja turbosprężarki jest zasadniczo bardzo trwała, a pierwsze oznaki jej wyeksploatowania pojawiają się stosunkowo późno. W niektórych sytuacjach awarie mogą jednak wynikać z zaniedbań użytkownika pojazdu lub jego nieprawidłowych zachowań. Regeneracja turbiny może być konieczna również na skutek niewłaściwej techniki jazdy kierowcy czy ogólnego złego stanu technicznego jednostki napędowej samochodu.

Kiedy turbosprężarka ulegnie awarii, użytkownik pojazdu odczuje przede wszystkim pogorszenie w zakresie pracy silnika. Do typowych objawów awarii, które zauważyć może każdy kierowca, należą: ubytek oleju silnikowego, jego obecność w układzie dolotowym, woń spalonego oleju silnikowego z wydechu, utrata mocy silnika, zabarwione spaliny (zwłaszcza na czarno), niepokojące odgłosy spod maski (gwizdy i świsty), szarpanie podczas wciskania pedału gazu. Wszystkie z nich mogą być zauważalne i odczuwalne nawet wtedy, gdy uszkodzenie turbosprężarki nie jest zbyt duże. Wywołać je mogą natomiast wszelkie zanieczyszczenia i usterki w układzie oraz zła eksploatacja, polegająca głównie na nieodpowiednim nagrzaniu silnika przed dynamiczną jazdą oraz nieschładzaniu go przed zgaszeniem.

Na czym polega regeneracja turbosprężarki?

Najskuteczniejszym sposobem na szybkie przywrócenie sprawności turbiny jest jej regeneracja. Praca nad tym procesem jest złożona i wieloetapowa. Rozpoczyna się od zdemontowania turbiny z pojazdu i jej dostarczenia fachowcom. Dokonują oni następnie demontażu całej turbosprężarki, czyli rozkładają ją na czynniki pierwsze. Nierzadko już na tym etapie prac napotyka się na pierwsze trudności w postaci zapieczonych śrub czy ciasno dopasowanych elementów. Wszystkie części powinny następnie zostać wyczyszczone, a niektóre poddaje się również piaskowaniu. Wówczas większość uszkodzeń staje się widocznych gołym okiem. Na tym etapie prac dokonuje się zatem dokładnej diagnostyki stanu technicznego turbiny i określa, które komponenty wymagają naprawy lub wymiany.

Dokładność technologiczna

Kolejnym etapem regeneracji turbiny jest wyważanie turbosprężarki – na czym polega i dlaczego jest istotne? Specjaliści firmy REGENT w trakcie procesu naprawczego posługują się zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Ich zastosowanie sprzyja profesjonalnemu oraz skutecznemu przeprowadzeniu m.in. kalibracji i regulacji zregenerowanej turbiny. Jednym z najistotniejszych urządzeń parku maszynowego jest wyważarka do rdzeni, za pośrednictwem której dokonuje się precyzyjnych pomiarów parametrów pracy turbosprężarki oraz wykonuje kontrolę jakości jej działania. Wewnątrz maszyny turbina ma zapewnione takie same warunki, jak podczas swojej codziennej pracy w pojeździe.

W REGENT fachowcy oferują usługi świadczone na wyważarce (model CMT-48 VSR BIG TWIN), w której utrzymywana jest stała wartość temperatury oleju i jego ciśnienia. Służy ona do przeprowadzania procesu doważania, podczas którego wirnik napędza się regulowanym strumieniem powietrza. Na podstawie mechanizmu działania wyważarki specjaliści są w stanie ocenić występowanie niepożądanych zjawisk dynamicznych na wirniku. Jeżeli je zauważą, konieczne jest dodatkowe ustawienie parametrów wirnika i jego okolicznych komponentów oraz ponowna kontrola sposobu funkcjonowania całej turbiny. Działania te wykonuje się w celu idealnego rozłożenia masy wirnika w stosunku do jej geometrycznej osi obrotu. Jeżeli turbina nie zostanie w odpowiedni sposób przygotowana do ciężkich warunków swojej pracy, szybciej się zużyje. Co za tym idzie, stanie się przyczyną wielu uciążliwych objawów ze strony układu turbodoładowania.

Dokładność technologiczna podczas regeneracji konieczna jest również podczas kalibracji mechanizmu zmiennej geometrii w wybranych modelach turbosprężarek. W tym celu w REGENT wykorzystuje się możliwości nowoczesnej maszyny TurboTest Expert. Za jej pośrednictwem wykonuje się pomiary masowego przepływu sekcji turbiny z walidacją prawidłowej prędkości wirnika. Dodatkowo koniecznie dokonuje się kontroli ciśnienia i przepływu powietrza. Wykorzystując innowacyjne rozwiązania, specjaliści mogą naprawiać i kontrolować parametry niemal wszystkich modeli turbosprężarek, również tych najnowszych, a regeneracja turbosprężarki jest skuteczna.

Zasady skutecznej naprawy

Po kalibracji i wyważeniu wirnika należy ponownie złożyć turbinę ze wszystkich części, jakich użyto w procesie regeneracji oraz nowych komponentów. Proces ten odbywa się w czystych warunkach, głównie ze względu na konieczność uzyskania jak najwyższego poziomu skuteczności podejmowanej naprawy. Osiąga się go wyłącznie wtedy, gdy do układu nie przedostaną się żadne zanieczyszczenia. By regeneracja turbosprężarki była skuteczna, podczas niej należy również wymienić na nowe wszystkie uszczelnienia, niezależnie od ich stanu technicznego w momencie wystąpienia awarii. Wymiany wymaga także łożysko oporowe oraz tuleja łożyskowa wałka turbiny. Po złożeniu wszystkich elementów turbosprężarka potrzebuje najczęściej doważania w celu zredukowania mas niewyważonych, jakie mogą wystąpić przy wyższych prędkościach obrotowych wirnika. Dopiero po dokładnej kontroli sposobu jej funkcjonowania w warunkach testowych można przystąpić do ponownego montażu części w samochodzie.

Przed nim należy zadbać o odpowiednie warunki dla nowej turbiny, jakie panować powinny w pojeździe. Konieczna jest wymiana oleju silnikowego z filtrem, montaż nowego filtra powietrza, nowego przewodu olejowego, który dostarcza olej silnikowy do turbiny. Ponadto warto zainteresować się również stanem i szczelnością intercoolera oraz drożnością przewodu dolotowego.

Ile kosztuje regeneracja turbosprężarki?

Koszt regeneracji turbosprężarki zależy głównie od zakresu wykonywanych przez specjalistów prac oraz cen wymienionych elementów turbiny. Kwota ta nie przewyższa jednak wartości nowej turbiny, co sprawia, że w stosunkowo niskiej cenie klient otrzymuje część zregenerowaną, ale o parametrach technicznych całkowicie nowego urządzenia. Rzadko okazuje się nieopłacalna – rezygnuje się z niej głównie wtedy, gdy w procesie diagnostyki jej stanu technicznego serwisanci stwierdzą jej rozległe awarie, uszkodzenia obudowy, lub całkowite zniszczenie. Poważne usterki często wykluczają turbinę z pomyślnego przebiegu procesu naprawczego. Elementu nie można przywrócić do pełnej sprawności głównie w przypadku uszkodzenia elektronicznego zaworu sterującego układem zmiennej geometrii. W większości przypadków regeneracja jest możliwa, dzięki czemu niskim kosztem można przywrócić turbinie pełną sprawność na kolejnych kilkaset tysięcy kilometrów. W REGENT naprawiona turbosprężarka objęta jest gwarancją.