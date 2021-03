Regularne podgarnianie paszy a zdrowotność bydła

Co to jest TMR?

TMR już na stałe zagościł w żywieniu bydła hodowlanego. Dziś większość hodowców zajmujących się na szeroką skalę produkcją mleka posiada na wyposażeniu swego gospodarstwa nowoczesny wóz paszowy, który w dużym stopniu ułatwia przygotowywanie oraz zadawanie paszy. Niemniej podgarnianie TMR-u jest jeszcze rzadko zmechanizowane i w wielu przypadkach odbywa się ręcznie. Czynność ta jest bardzo pracochłonna i często zdarza się, ze w okresie zasiewu lub żniw rolnikom brakuje czasu na jej wykonywanie.



Tymczasem regularne podgarnianie paszy przy systemie żywienia opartym na całodobowym dostępie do TMR-u jest bardzo istotne. Dzięki temu bydło jest zdrowe oraz prawidłowo się rozmnaża. Nic zatem dziwnego, że na rynku coraz częściej pojawiają się innowacyjne urządzenia służące do podgarniania paszy, które wykluczają pracę fizyczną oraz potrzebę nadzoru przez człowieka.

Dlaczego podgarnianie paszy jest ważne?

Eksperci z dziedziny hodowli oraz żywienia bydła zgodnie twierdzą, że regularne podgarnianie paszy w dużym stopniu zwiększa pobieranie suchej masy dawki. Regularna praca na stole paszowym ogranicza w dużym stopniu sortowanie TMR-u, co oznacza, że bydło nie wybiera najsmakowitszych składników. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które powinno być maksymalnie ograniczone. Każdy hodowca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że tylko pobranie składników w odpowiednich proporcjach daje gwarancję wysokiej produkcyjności i zdrowotności stada. Tymczasem wyjadanie przez krowy treściwych pasz może skutkować zakwaszeniem organizmu, które często prowadzi do zapalenia błony śluzowej żwacza, zlepienia brodawek oraz martwicy błony śluzowej żwacza.



Co więcej, sortowanie przyczynia się do marnotrawstwa paszy. Brak optymalnych warunków fermentacji w żwaczu może skutkować też przedostawaniem się resztek pasz do bydlęcego kału. Spadek pH w żwaczu w dużym stopniu ogranicza prawidłową syntezę tłuszczów, co prowadzi do tego, że w mleko jest mniej wartościowe, bowiem posiada mniejszą zawartość tłuszczu.

Jakie są skuteczne sposoby podgarniania paszy?

Każdy hodowca paszę na stole paszowym może podgarniać w inny sposób. Do tego celu bardzo często są wykorzystywane stare, duże opony oraz spychy. Urządzenie to jest zazwyczaj agregowane z ładowaczem czołowym lub TUZ-em ciągnika. Dzięki prostej konstrukcji operator nie musi wysiadać z kabiny, a podgarnianie paszy przebiega bardzo szybko oraz sprawnie.



Podgarnianie paszy na stole można również zlecić robotom, których dużą zaletą jest stała dyspozycyjność. Zgodnie z zaprogramowaniem urządzenia te są w stanie pracować o różnych porach. Jest to bardzo istotne, bowiem krowy bardzo chętnie zjadają paszę w godzinach nocnych, a więc wówczas, gdy obsługa maszynowym podgarnianiem jest uciążliwa.

Tuchel Track Mini 2- niezastąpiony podgarniacz do paszy

Doskonałą maszyną do rozgarniania paszy na stole jest ślimakowy podgarniacz paszy tuchel trac mini 2. Prosta wymiana osprzętu umożliwia wykorzystanie tej maszyny jako podgarniacza do TMR-u przy pomocy szczotki promieniowej. Ponadto można ją wykorzystać jako ścielarkę, chwastownicę, zgarniacz gnojowicy, pług śnieżny oraz rozsiewacz soli.



Sprzęt ten charakteryzuje się tym, że posiada kompaktowe rozmiary oraz że jest bardzo zwrotny i szybki. Ten trójkołowy pojazd hydrostatyczny został wyposażony w napęd na przednie koła. Dzięki tylnej osi skrętnej MINI 2 posiada promień skrętu wynoszący 490 mm.



W maszynie tej znajduje się licznik godzin pracy, solidne zabezpieczenie przed rozpryskami oraz stabilny układ kierowniczy. Każdy operator może bez problemu zmienić regulację siedzenia bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Z kolei ergonomicznie ukształtowany pedał sterowania do napędu jezdnego pozwala na bezproblemową obsługę tej maszyny.



Dzięki możliwości szybkiego montażu oraz demontażu poszczególnych elementów maszyna ta jest bardzo przyjazna dla każdego użytkownika. Z jej pomocą paszę można podgarniać bardzo szybko, sprawnie oraz bez wysiłku ludzkich rąk.



Posiadając na wyposażeniu swego gospodarstwa Tuchel Track Mini 2 można w dużym stopniu zminimalizować ryzyko jej selektywnego pobierania, które ma bardzo negatywny wpływ na zdrowotność krów.