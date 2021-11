Rehabilitacja po wypadku - jak przeprowadzić ją dobrze?

Czym dokładnie jest rehabilitacja?

Rehabilitacja to jedna z tych dziedzin medycyny, które rozwijają się w najbardziej dynamicznym tempie. O rehabilitacji słyszymy już od czasów I wojny światowej - to wtedy po raz pierwszy użyto pojęcia rehabilitacji w stosunku do osób, które ucierpiały fizycznie podczas starć w bitwach. Od tego czasu rehabilitacja i jej różne rodzaje rozwijają się do tego stopnia, że już dzisiaj możemy zdefiniować ją jako ogół działań leczniczych, psychologicznych, edukacyjnych, społecznych, a także organizacyjnych, których celem jest doprowadzenie pacjenta do możliwie najwyższej jakości życia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Choć wiele osób ogranicza swoje potrzeby rehabilitacyjne do tego, co oferuje nam Narodowy Fundusz Zdrowia, warto mieć świadomość, że dzisiejsze nowoczesne usługi są w stanie zagwarantować nam znacznie lepsze i szybsze efekty rehabilitacji. Niestety to często wiąże się z poniesieniem kosztów, które po potencjalnym wypadku stanowią dość spory problem. Dlatego też odpowiednie ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń jest w stanie chronić nas przed następstwami takich nieszczęść.

Jak ułożyć plan rehabilitacji tak, by odnosił on zamierzony efekt?

Zgodnie z obowiązującymi dzisiaj zasadami, rehabilitacja może rozpocząć się dopiero po uzyskaniu odpowiedniego skierowania. Jako ofiara wypadku z pewnością będziemy potrzebowali niezbędnej pomocy lekarskiej. Ta natomiast nie musi wcale ograniczyć się jedynie do zapewnienia nam krótkotrwałej opieki. Lekarz, diagnozując nasz stan po wypadku lub innym nieszczęśliwym zdarzeniu jest zobowiązany do skierowania nas na rehabilitację. W zależności od naszego obecnego stanu rehabilitacja może przebiegać w warunkach domowych, jednak w niektórych przypadkach zaleca się realizację rehabilitacji ambulatoryjnej bądź stacjonarnej.

Gdy skierowanie zostanie już wręczone, przychodzi czas na wybór specjalistycznego ośrodka, który zadba o powrót do naszej sprawności fizycznej. W tym aspekcie my sami nie musimy niczego planować. Rehabilitacja po wypadku - jak przeprowadza się ją najskuteczniej? To eksperci po wnikliwej diagnozie będą w stanie zadecydować, jaki rodzaj rehabilitacji jest niezbędny. Co ważne, profesjonalne ośrodki rehabilitacyjne nie ograniczają swojej pomocy jedynie do rehabilitacji fizycznej. W takich miejscach uzyskamy również pomoc między innymi psychologa, który może okazać się niezbędny, szczególnie po silnych doświadczeniach związanych z wypadkiem lub zdarzeniem.

Rehabilitacja prywatna? Najszybsza droga do zdrowia

Jedno z podstawowych pytań, jakie zadajemy sobie przed wyborem placówki rehabilitacyjnej, dotyczy tego, czy warto powierzyć swoje zdrowie placówce publicznej, czy skupić się jedynie na placówkach prywatnych. Wiele osób, które nie posiadają odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego, siłą rzeczy wybiera placówkę publiczną. W takim scenariuszu prywatna opieka rehabilitacyjna to koszt, na który nie każdy może sobie pozwolić.

Jeśli jednak w przeszłości zdecydowaliśmy się chronić zdrowie swoje i bliskich, i wykupiliśmy odpowiednią polisę ubezpieczeniową, wybór placówki prywatnej, która zapewni nam opiekę na najwyższym poziomie, będzie najlepszą możliwą opcją, w dodatku dostępną od ręki, co w przypadku ofiar wypadku jest niesamowicie ważnym czynnikiem. Więcej o możliwości zabezpieczenia swojej przyszłości przed nieszczęśliwymi zdarzeniami przeczytamy na https://www.metlife.pl/o_metlife/blog/prywatne_ubezpieczenie/.