Rękawice robocze – dlaczego warto ich używać?

Zalety rękawic roboczych

Dobrze wykonane rękawice robocze zapewniają nie tylko ochronę dłoni, ale dają także ogromny komfort pracy. Kluczem jest dobranie odpowiedniego rozmiaru i typu rękawic dopasowanych do środowiska, w jakim będą używane. Mogą one zapobiegać zabrudzeniom, oparzeniom, rozcięciom skóry czy wystąpieniu reakcji alergicznych. Na te ostatnie trzeba szczególnie uważać, jeśli pracuje się z różnego rodzaju detergentami.

Ponadto wśród rękawic ochronnych znajdują się modele antywibracyjne. Sprawdzą się m.in. przy pracy z takimi maszynami jak wiertarki czy młoty pneumatyczne. Niwelują drgania, przez co poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracy ze sprzętem. Elektrykom zaleca się stosowanie rękawic odpornych na przewodzenie prądu. Dzięki temu znika ryzyko bardzo groźnych porażeń.

Rękawice robocze sprawiają, że ręce się nie ślizgają, nawet gdy się spocą. Właśnie przez to można z łatwością podnosić narzędzia czy chwytać się rusztowania bez ryzyka wyślizgnięcia. Warto używać ich też do prac w gospodarstwie domowym, w tym np. do cięcia drewna. Zapobiegają one bowiem wbiciu się drzazg czy innych ostrych elementów w skórę.

Rękawice robocze – z czego się je wykonuje?

To, że rękawice robocze zwiększają bezpieczeństwo pracy, wynika z tego, że są one wykonywane z bardzo wytrzymałych i starannie wyselekcjonowanych materiałów. Zwykle ich spora część powstaje z grubego materiału, np. bawełny, a spód uzupełnia syntetyczne wzmocnienie. Może być ono np. lateksowe czy gumowe.

Rękawice robocze antyprzecięciowe powleka się poliuretanem, który usztywnia konstrukcję, ale nie powoduje dyskomfortu w noszeniu. Takie modele sprawdzają się m.in. w pracy spawacza czy montażysty w fabryce. W materiałach używanych do produkcji rękawic liczy się to, aby pozwalały one na odpowiednią cyrkulację powietrza.

Każdy, kto zastanawia się nad zakupem rękawic roboczych do pracy, musi wiedzieć, że zdecydowanie warto to zrobić. Modeli chroniących dłonie jest tak wiele, że można je dopasować niemal do każdego zawodu. A jeśli komuś zależy na uniwersalnych rękawicach do codziennych prac w domu, powinien przejrzeć oferty tzw. wampirków z tkaniny i gumy.