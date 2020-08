Reklama idealna dla mnie!

Rozmawiamy ze znajomymi o wakacjach pod namiotem, a niedługo potem przeglądając Internet widzimy dziesiątki reklam namiotów. Szukamy w sklepie internetowym patelni, a po chwili oglądamy reklamy garnków. Przypadek? Wiele osób czuje się z tym źle, bo cenimy sobie niezależność, wolność, bycie indywidualistą. Nie pozwalamy, by ktoś nam mówił czy mamy iść w lewo czy w prawo. W rzeczywistości żyjemy jednak pod ścisłą kontrolą. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że informacje te są przez systemy nieustannie zbierane bez względu na to, czy używamy w danym momencie wyszukiwarki internetowej, oglądamy film na YouTube czy przemieszczamy się do różnych lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Google, najpopularniejsza wyszukiwarka w Polsce, ma takie dane dotyczące aż 93 proc. użytkowników i według badań z maja tego roku przeprowadzonych przez gs.statcounter.com w rankingu wyszukiwarek w Polsce króluje Google (93,04 proc.). Za nim uplasowały się: Bing (3,96 proc.), Yahoo! (1,63 proc.), MSN (0,62 proc.), DuckDuckGo (0,27 proc.) oraz Onet PL (0,13 proc.).

Dane zbierane o użytkownikach przez Google mają służyć do pokazywania nam bardziej dopasowanych treści. Samo Google na stronie dotyczącej użytkownika tak przedstawia swoje działania: „Google zapisuje na Twoim koncie Google aktywność podejmowaną przez Ciebie na stronach i w aplikacjach Google, w tym wyszukiwania oraz powiązane informacje, takie jak lokalizacja. Google zapisuje też aktywność taką jak używane aplikacje, Twoja historia Chrome i informacje o odwiedzonych stronach internetowych”.

Miejsca wyświetlania reklam

Reklamy w usługach Google możemy zobaczyć wraz z wynikami wyszukiwania w Google lub przed filmem w YouTube oraz na stronach i aplikacjach innych firm, które wyświetlają reklamy Google.

Dlaczego możesz widzieć określoną reklamę?

Przyczyną wyświetlania nam określonych reklam, są nie tylko podstawowe informacje o nas, takie jak przedział wiekowy i płeć, ale także ogólna lokalizacja, aktualnie wyszukiwane hasła, wcześniejsza aktywność w wyszukiwarce, typy odwiedzanych stron, rodzaje aktywności w aplikacjach mobilnych na urządzeniu, czy informacje przekazane reklamodawcy, takie jak, np. adres e-mail podany podczas subskrybowania newslettera.

Dzięki temu Google może dostosowywać reklamy, tak by były dla Ciebie bardziej przydatne.

Nie są przy tym pokazywane ani ukrywane reklamy spersonalizowane, opierające się na informacjach z kategorii o charakterze wrażliwym, takich jak rasa, religia, orientacja seksualna czy stan zdrowia.

Każdy z nas może zmienić rodzaje reklam wyświetlanych przez Google, przekazując Google informacje o swoich zainteresowaniach, wieku i płci, lub całkowicie zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach. Pamiętajmy jednak, że reklamy nie znikną. Będą jednak mniej trafnie dobrane.

O czym powinniśmy zatem pamiętać?

Korzystając z Internetu udostępniamy informacje o sobie, nawet gdy o tym nie wiemy. Odwiedzenie jakiekolwiek strony internetowej powoduje przesłanie informacji o naszym adresie IP i posiadanej przez nas przeglądarce. Jest to możliwe dzięki tzw. „ciasteczkom” (z ang. cookies), tj. plikom, w których zapisywane są dane wymieniane pomiędzy przeglądarką, a stroną internetową. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, ale należy pamiętać, że ciasteczka służą też innym, niż „śledzenie” użytkownika w sieci, celom, np. pozwalają prawidłowo wyświetlać stronę.

Dla właścicieli witryn internetowych wiedza o tym, skąd przyszliśmy na stronę, co przeglądamy i jak długo na niej pozostaliśmy, jest bardzo cenną informacją. Jeżeli taką witryną jest np. sklep online pozwala to e-marketerom na wyświetlanie najbardziej dopasowanych reklam do tego, co przeglądaliśmy. Pozwala też na przesłanie e-maila z produktami podobnymi do przeglądanych. To właśnie wtedy wykorzystywany jest mechanizm profilowania, czyli tworzenia „segmentów” odbiorców w zależności od ich cech i zachowań.

Dodatkowo dzięki ciasteczkom e-marketerzy mogą korzystać też z tzw. „remarketingu”, czyli wyświetlania reklam użytkownikowi witryny, na której był i którą opuścił, ale nie zrealizował celu czyli np. nie dokonał zakupu.

Wówczas, podczas surfowania w sieci pojawiają się reklamy tej witryny, przypominając o zrealizowaniu celu, który użytkownik odłożył być może na inny termin.

Czy jest się czego bać?

Gdy jedziemy autobusem lub samochodem, często mijamy bilbordy z różnymi reklamami. One nie są sprofilowane. Ktoś, kto je zobaczy może być zainteresowany widniejąca na nich reklamą, np. kliniki medycyny estetycznej, a ktoś inny kompletnie nie. Różnica, w stosunku do spersonalizowanych reklam w Internecie polega na tym, że ta druga osoba niezainteresowana reklamą po prostu jej w Intrenecie nie zobaczy. Poruszając się po ulicach w świecie rzeczywistym nie mamy na to wpływu, jakie reklamy widzimy, a w świecie online jak najbardziej tak. Samo profilowanie jest więc, co do zasady, działaniem pozytywnym – bo kto chciałby oglądać reklamy produktów, które go nie interesują? Istotne jest jednak, aby każdy użytkownik Internetu wiedział, jakie informacje o nas i jakie zachowania (o których mowa powyżej) wyzwalają wyświetlanie określonych reklam – wówczas mamy na to wpływ i możemy samodzielnie kreować rzeczywistość internetową.

Autor: Agnieszka Klimas

Właścicielka firmy m4you - profesjonalnej agencji e-marketingowej, oferującej kompleksową obsługę biznesu: od zaprojektowania strony lub sklepu internetowego, poprzez ich wykonanie, po szerzenie świadomości marki w Internecie i prowadzenie kampanii marketingu online.

