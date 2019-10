Robaki w domu – jak się ich pozbyć?

Wchodzą do mieszkania nieproszone, brudzą, niszczą ubrania i kąsają, pozostawiając ślady na skórze i przenosząc choroby – robaki. Karaluchy, mrówki czy pluskwy w blokach bez problemu wędrują od sąsiada do sąsiada i błyskawicznie się rozmnażają. Jak z nimi skutecznie walczyć? Przedstawiamy skuteczne sposoby na 5 popularnych rodzajów insektów.

Zauważyłeś w swoim mieszkaniu robaki lub rzuciły Ci się w oczy charakterystyczne ślady, które mogą świadczyć o ich obecności? Musisz jak najszybciej podjąć z nimi walkę, kiedy jest ich jeszcze stosunkowo niewiele. Zacznij od uszczelnienia wszelkich dziur i zakamarków, którymi insekty mogły dostać się do Twojego mieszkania. Następnie wybierz specjalistyczny środek do zwalczania szkodnika, z jakim masz do czynienia. Pomocne mogą okazać się również domowe sposoby na insekty, dzięki którym problem nigdy więcej nie wróci.

Pluskwy

Pluskwa domowa wyglądem przypomina pestkę z jabłka – ma mocno spłaszczone ciało, najedzona przybiera czerwonobrunatną barwę. W mieszkaniu, w którym zalęgły się pluskwy, w powietrzu unosi się mdła woń, do złudzenia przypominająca zapach zgniłych malin lub dymu papierosowego.

Zacznij od zlokalizowania gniazd pluskiew. Pluskwy domowe mają to do siebie, że występują w dużych skupiskach. Mogą chować się w szwach materacy, przy elementach łączeń tapicerskich czy wzdłuż zamków. Jeśli zlokalizujesz skupisko pluskiew, spryskaj t miejsce (środki do dezynsekcji znajdziesz tutaj: https://tedan.pl/sklep/dezynsekcja-zwalczanie-owadow/). Pamiętaj przy tym, by stosować się do określonych przez producenta zasad bezpieczeństwa.

Pluskwy nie lubią wysokiej temperatury, więc jeśli to możliwe, zlikwiduj ich larwy oraz jaja przy pomocy myjki parowej (parownicy) na pluskwy. Materiały takie jak pościele czy koce wypierz w możliwie najwyższej temperaturze. Ponadto wysoka temperatura pozwala zdezynfekować i oczyścić powierzchnię zabrudzoną odchodami pluskiew.

Mrówki

Równie uciążliwymi pasożytami co pluskwy, są mrówki – gryzą, przenoszą choroby i zanieczyszczają jedzenie. Lgną do pojemników z żywnością, słodkich produktów, mięsa, można je znaleźć również pod podłogą, w książkach czy na ubraniach.

Jak pozbyć się mrówek z mieszkania? Skuteczne mogą okazać się domowe sposoby do walki z nimi. Jeżeli znajdziesz ich skupisko, można zalać je wrzącą wodą lub podpalić, jednak nie zawsze jest to możliwe. Wtedy warto sięgnąć po cynamon, proszek do pieczenia, ocet lub miętę, ponieważ mrówki nie przepadają za tego typu zapachami. Odstraszająco działa na nie również lawenda, majeranek oraz sól.

Jeżeli powyższe sposoby na mrówki nie przyniosą rezultatu, do wyboru masz wiele środków chemicznych na tego typu insekty. Znaleźć je można tutaj: https://tedan.pl/sklep/dezynsekcja-zwalczanie-owadow/owady-biegajace/.

Karaluchy

W blokach, gdzie znajdują się zsypy, nietrudno o karaluchy. Robaki te bytują w szczelinach podłogowych, pod boazerią, pod zlewem czy przy koszu na śmieci. Chętnie pojawiają się w miejscach brudnych, zaniedbanych, gdzie składuje się śmieci i resztki jedzenia. Karaluchy są wyjątkowo odpornymi robakami – potrafią przetrwać bez jedzenia nawet miesiąc.

Karaluchy szybko uodparniają się na wszelkiego rodzaju trucizny, a walka z nimi jest długa i nierówna. Podobnie jak w przypadku pluskiew, w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć wszelkie otwory, który mogą przechodzić karaluchy. Warto kupić profesjonalny preparat na karaluchy (np. https://tedan.pl/aspermet-200ec.html) i zastosować go zgodnie z zaleceniami na etykiecie. W przypadku dużych skupisk karaluchów powinno się zdecydować na dezynsekcję całego budynku. Ma to ogromne znaczenie np. w bloku, gdzie karaluchy mogą swobodnie przechodzić pomiędzy mieszkaniami.

Mole

Mole to szkodniki, które upodobały sobie szafy, gdzie niszczą nasze ubrania. Jeśli masz podejrzenia co do tego, że w Twojej garderobie bytują mole, sprawdź dokładnie półki i szuflady. Gdy znajdziesz larwy moli, bezzwłocznie je usuń, następnie wyprasuj całą odzież żelazkiem z użyciem wysokiej temperatury.

Do szafy, gdzie zalęgły się mole, włóż skórkę z cytryny, lawendę lub kawałek gazety, ponieważ mole nie lubią ich zapachów. Między ubraniami można też włożyć kawałek mydła lub kadzidełko zapachowe. Na mole w książkach skutecznie zadziałają goździki, które przy okazji ich nie zabrudzą.

Komary

Chyba każdy z nas wie, jak uciążliwe potrafią być komary. Swym brzęczeniem i natarczywym atakowaniem potrafią uprzykrzyć wieczorny wypoczynek na tarasie lub letnią noc. Ukąszenia po komarach są bardzo swędzące, a drapanie ich może doprowadzić do rozwoju wielu chorób.

Przed atakiem komarów można zabezpieczyć się, zakładając siatki na okna i stosując specjalne preparaty na komary. Komary nie lubią zapachu roślin takich jak lawenda czy kocimiętka, więc również po nie można sięgnąć, chcąc skutecznie zwalczyć komary w swoim otoczeniu.