Roblox co to jest? Czy to dobra gra dla dzieci?

Czy Roblox jest popularny?

Roblox nie jest nowością. Uruchomienie platformy Roblox datuje się już na 2006 roku. Niestety na początku ta rozrywka nie cieszyła się zbytnią popularność. Jednakże Roblox przetrwał i jest rozwijany do dziś. W czasach pandemii COVID-19, platforma eksplodowała pod względem użytkowników w szczytowych momentach w gry na Robloxa grało ponad 200 milionów ludzi. Trzeba jednak pamiętać, że tu chodzi o osoby zalogowane na platformie a nie grające w jedną grę. W Robloxie są nawet tworzone specjalne gry, które są transmisją czy wręcz spotkaniami na żywo z Celebrytami.

Na czym polega rozgrywka w Robloxie?

Do świata Roblox logujemy się przez przeglądarkę internatową. Tutaj gracz otrzymuję dostęp do dwóch trybów Discover oraz Create. W trybie Discover mamy możliwość podłączy się do jednej z 30 milionów gier dostępnych na platformie, dzięki czemu mamy pewność, że szybko ta gra nam się nie znudzi.

Najważniejszym trybem jest Create. Create to tryb dla osób kreatywnych i tych, którzy chcą spróbować sił w tworzeniu gier. W Robloxie możemy stworzyć prawie każdy gatunek gry. Jednakże każda róża ma kolce. Tym kolcem w Robloxie jest konieczność znajomości programowani, a dokładnie mówiąc jeżyka Lua, który do popularnych nie należy. Możemy na wymógł popatrzeć, też z jaśniejszej strony, nauczymy się programowa, a jak nie my to nasze dziecko co może być dobrym wstępem do świata informatyki.

Trzecim aspektem grania w Robloxa to estetyka, w grze jest bardzo dużo opcji, które pomogą nam udoskonalać nasze awatary czy gry. Niestety niektóre opcje są płatne, co może być odbierane negatywnie. Aby zminimalizować wydatki, możliwy jest też zakup subskrypcji Roblox Premium, dzięki której otrzymamy odpowiednie zniżki czy skórki i inne rozwiązania.

Czy Roblox jest bezpieczną grą dla dzieci?

Roblox to gra sieciowa i jeśli mowa tu o bezpieczeństwie to jest temat rzeka. Zacznijmy od tego, że gra ma ocenę PEGI 7, czyli nie jest źle. Według PEGI możemy dopuści starsze dzieci, bez problemu do tej produkcji. Jednakże należy pamiętać, że jest to produkt sieciowy i wszystko zależy od tego, jak świat i klimat oraz komunikacja zostanie stworzona przez innych. Dlatego zawsze przed dopuszczeniem młodych ludzi do takich rozgrywek należy, dokładnie sprawdzić, w co grają i z kim. Oczywiście administratorzy Roblox starają się dbać o to, aby na ich platformie nie było odpowiednich treści. Ponieważ nie da się tego robić w pełni automatycznie to zawsze należy uważanie przyglądać się dostępnym grom.

Dodatkowo Roblox jest światem, gdzie dzieci mogą chcieć wydawać pieniądze. Czy to na zakup dodatkowych skinów, czy innych przedmiotów w grze, ale też wirtualnej gotówce, która jest dostępna w grze, a ona umożliwia dostęp do rzeczy nie zawsze prawidłowo kontrolowanych.

Podsumowanie

Roblox to platforma nie gra! Jako że platforma ta jest usługą sieciową, to potrafi dostarczać graczom dużo uciechy i możliwości, ale również zagrożeń. Roblox to też świetne narzędzie edukacyjne dla przyszły developerów gier komputerowych. Dostępne sandboxy i powszechnie dostępne przykłady kodu, mogą łatwo zweryfikować czy nasza pociecha na pewno chce być programistą oraz pokaże dzieciom, że programowanie to nie gra.