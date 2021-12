Rodzaje implantów zębowych

Proste implanty tytanowe i cyrkonowe

Proste implanty zębowe to niewielkie śruby osadzane w kości górnej szczęki lub żuchwy, które stanowią substytut naturalnych korzeni. Ze względu na materiał wyróżniamy implanty tytanowe i implanty cyrkonowe. To właśnie z tytanu, w 1965 roku w Szwecji, wykonano implanty zębowe po raz pierwszy. Jest to jedno z tworzyw, które wyróżnia się najwyższym współczynnikiem biozgodności, co oznacza, że nasze tkanki nie traktują go jako materiału obcego. To bardzo ważne, bo tworzywa, których „zgodność” z naszym organizmem jest niższa, zwykle są odrzucane, co manifestuje się m.in. w występujących stanach zapalnych.

W bardzo nielicznych przypadkach tytan może wywołać alergię. Alternatywą dla implantów z tego metalu są implanty cyrkonowe, inaczej implanty ceramiczne. To najnowsze implanty zębowe, które zaczęto stosować w latach 80. XX wieku. Cyrkon również jest materiałem, który cechuje wysoka biozgodność.

Tytanowe implanty zygomatyczne w górnej szczęce

W dolnej szczęce niemal zawsze możliwe jest założenie implantu zęba w formie krótkiej śruby, co potwierdzają informacje o implantach od Dental Fraternity z Warszawy. Kiedy jednak chodzi o szczękę górną, to przy zanikach kości konieczna jest ich odbudowa z wykorzystaniem przeszczepu do zatoki szczękowej.

Po minimum pół roku gojenia można wszczepić krótkie, proste implanty. Po kolejnych 6 miesiącach możliwe jest osadzenie koron zębów lub wypełnień w innej formie.

Innym rozwiązaniem przy zanikach kości w górnej szczęce jest zastosowanie implantów zygomatycznych. To długie, tytanowe implanty wszczepiane w kości jarzmowe, stąd ich nazwa. W języku greckim słowo zygoma oznacza właśnie jarzmo. Cena implantu zębowego to kwestia indywidualna. Każdy przypadek jest wyceniany inaczej. Wiele zależy też od stopnia jego złożoności.

Wybór odpowiednich implantów stomatologicznych

Niezależnie od tego, czy interesuje nas uzupełnienie jednego lub kilku zębów, czy np. implanty całej szczęki, cena nie powinna być dla nas priorytetem przy wyborze. Wszczepione implanty mają nam służyć przez długie lata, dlatego najlepsze będzie skorzystanie z ofert typu premium. Jeśli chodzi o konkretne rozwiązanie, system, wielkość implantów i ich kształt, zdajmy się na implantologa. Podobnie z wyborem koron protetycznych, czy innego uzupełnienia, jak cały łuk zębowy na dwóch bądź czterech implantach.

Dla pacjentów z całkowitym bezzębiem, szczególnie ciekawą opcją są implanty zygomatyczne. Ich wszczepienie nie wymaga żadnych przeszczepów kości, czy podnoszenia dna zatoki, a cały proces leczenia trwa maksymalnie 4 miesiące. To świetne rozwiązanie, by na dobre skończyć z noszeniem ruchomej protezy całkowitej, która uzupełnia wszystkie brakujące zęby.

Jeżeli tylko możemy sobie na to pozwolić, skorzystajmy z protetyki na implantach, inaczej implantoprotetyki. Sztuczne uzębienie może być naprawdę wytrzymałe i wygodne, a do tego może wyglądać równie dobrze, jak porcelanowe licówki stosowane w nowoczesnej stomatologii estetycznej.