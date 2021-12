Rodzaje niwelatorów budowlanych – poznaj istotne różnice!

Zastosowanie niwelatorów

Niwelatory to jedne z najpopularniejszych instrumentów pomiarowych w budownictwie. Wykorzystuje się je głównie do wytyczania spadku terenu, ale można dzięki nim obliczyć inne wartości, takie jak np. odległość. Dzięki temu niwelatory ujrzymy na wczesnych etapach budowy dróg, autostrad, ścieżek rowerowych, ogrodzeń, chodników czy parkingów. Naturalnie ich zastosowanie jest o wiele szersze i trudno wymienić wszystkie rodzaje inwestycji, do których realizacji wykorzystuje się tytułowe instrumenty pomiarowe. Warto jednak dodać to, o czym już wspominaliśmy na wstępie. Obecnie wykorzystuje się dwa najpopularniejsze rodzaje niwelatorów, czyli tradycyjne wersje optyczne i bardziej nowoczesne wersje laserowe. Sprawdźmy zatem, jakie są różnice pomiędzy nimi.

Czym jest niwelator optyczny?

Niwelatory optyczne to prostsze w budowie, ale jednocześnie bardzo precyzyjne instrumenty pomiarowe, w których kluczową rolę odgrywa zaawansowany układ optyczny. W uproszczeniu niwelator optyczny to specjalna luneta, przez którą spogląda się na oddaloną łatę (listwę) pomiarową i odczytuje wskazaną wartość. W tym miejscu warto przejść do charakterystyki użytkowania niwelatorów optycznych. Należy pamiętać, że do ich obsługi potrzebne są dwie osoby: jedna spogląda przez okular niwelatora, a druga trzyma łatę niwelacyjną. Jednocześnie z racji swojej prostej konstrukcji, niwelatory tego typu nie wymagają do działania baterii i są o wiele tańsze niż omawiane poniżej niwelatory laserowe.

Czym jest niwelator laserowy?

Skoro wiemy już, na jakiej zasadzie działa niwelator optyczny, to warto dowiedzieć się czegoś o niwelatorach laserowych. Ten rodzaj niwelatora jest z pewnością bardziej skomplikowany, ale przekłada się to na jego większą funkcjonalność. Odmienny jest również kształt samego urządzenia. Sercem niwelatora laserowego jak można się domyśleć jest głowica, które emituje wiązkę światła laserowego. Światło to pada na łatę laserową, a specjalny czujnik emituje sygnał dźwiękowy. Patrząc na schemat działania niwelatora laserowego można wywnioskować, że do jego obsługi nie potrzeba dwóch osób, ponieważ wystarczy włączyć urządzenie i udać się z łatą niwelacyjną w dowolne miejsce.

Gdzie kupić niwelator?

Obecny rynek sprzętu budowlanego jest na tyle rozwinięty, że zakup niwelatora optycznego czy laserowego nie powinien stanowić żadnego kłopotu. Sprzęt tego typu kupimy zarówno w sklepach stacjonarnych obsługujących branżę budowlaną, jak i zamówimy przez internet, np. przez platformę iSPRZET. Niemniej jednak bez względu na sposób zakupu, zawsze należy zwrócić uwagę na szczegółowe dane techniczne niwelatora, tak żeby interesujący nas model spełniał wszystkie oczekiwania. Ponadto dobrze wybierać niwelatory z wysoką klasą odporności na wilgoć i zapylenie, co pozwoli na pracę nimi w nawet niesprzyjających warunkach operacyjnych, co jak wiadomo, nie jest rzadkością przy wielu inwestycjach budowlanych.