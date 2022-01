Rola tłumiku w układzie wydechowym. Zbiór informacji

O co tutaj chodzi?

Aby złapać odpowiedni kontekst i zrozumieć działanie układu wydechowego, należy zaznajomić się z jego konstrukcją. To w końcu jedna z najważniejszych rzeczy w całym pojeździe, która odpowiada za prawidłowe przepompowywanie spalin na zewnątrz. Oczywiście, toksyczne gazy są w takim układzie filtrowane, aby jak najmniej szkodliwych związków dostawało się do środowiska naturalnego.

Układ wydechowy odpowiada też za redukcję hałasu, który powstaje podczas pracy silnika i produkcji spalin. Nie bez znaczenia jest tutaj jednak tłumik - zdecydowanie najważniejszy element całego układu wydechowego.

To właśnie on redukuje hałas, jaki wywołują przemieszczające się po układzie wydechowym spaliny. Warto jednak zaznaczyć, że w zależności od rodzaju tłumika efekt jego pracy może być różny. Jednym z najczęściej wybieranych tłumików są rury perforowane ze specjalnymi otworami, przez które spaliny trafiają do komór wypełnionych tłumiącym dźwięk materiałem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, ciśnienie jest utrzymuje stały poziom, a praca całego układu wydechowego przebiega stosunkowo cicho.

Należy tutaj pamiętać, że w zależności od modelu samochodu rodzaj tłumiku może się od siebie różnić. Dobrze więc poczytać na temat dedykowanych modeli takich konstrukcji. Przykładowo, jeśli interesuje nas tłumik do audi, warto zasięgnąć informacji u renomowanych dostawców.

W przypadku tzw. budowej refleksyjnej tłumików, redukcja hałasu odbywa się na nieco innych zasadach. Tutaj wykorzystuje się odbijanie fali dźwiękowej, która przemieszcza się po układzie wydechowym raz ze spalinami. Takie zjawisko może nastąpić np. jeśli spaliny trafią na swojej drodze na jakąś przeszkodę. Po odbiciu energia znacząco maleje, fala dźwiękowa traci swoją moc. Słowem: jest po prostu ciszej.

Jeśli mówimy o tłumikach refleksyjnych, to wyróżnia się w zasadzie dwa główne modele takich konstrukcji:

bocznikowe - czyli takie, gdzie tłumienie fali dźwiękowej następuje w przewodzie bocznym (oddzielonym od głównego przewodu)

szeregowe - czyli takie, gdzie tłumienie fali dźwiękowej następuje w głównym przewodzie, transportującym spaliny.

Tłumik interferencyjny - brzmi skomplikowanie

Ostatnim z rodzajów tłumików jest ten o konstrukcji interferencyjnej. W tym wypadku fala dźwiękowa podąża w tym samym kierunku, co spaliny. Sytuacja ulega zmianie dopiero na samej końcówce układy wydechowego.

Warto zaznaczyć, że idealna propozycja tłumiku nie istnieje. Tym niemniej poszczególne rozwiązania mogą w dużym stopniu zniwelować głośne, drażniące dźwięki. Często też stosuje się kombinacje danych rodzajów tłumienia, by osiągnąć jak najlepszy rezultat końcowy.