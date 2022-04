Rośnie inflacja i stopy procentowe. Gdzie warto trzymać oszczędności?

Rosnąca w zawrotnym tempie inflacja nie jest sprzymierzeńcem oszczędzania. Jednak z drugiej strony, pozostawienie środków na nieoprocentowanym rachunku bankowym generuje poważne straty finansowe. Dlatego – zamiast rezygnować z oszczędzania, lepiej poszukać korzystniej oprocentowanych produktów bankowych.

Wpływ rosnących stóp procentowych na oszczędnościowe produkty bankowe

Jednym ze sposobów przeciwdziałających dynamicznie rosnącej inflacji jest podwyżka stóp procentowych. Już od kilku miesięcy Rada Polityki Pieniężnej sukcesywnie podnosi stopy procentowe, aby choćby odrobinę zahamować inflację. O ile jednak takie działania mają wyraźny wpływ na wzrost rat kredytowych, o tyle w przypadku depozytów wzrost stóp procentowych nie zawsze przekłada się na wzrost oprocentowania.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie produkty oszczędnościowe – uznawane za nieobarczone ryzykiem finansowym – są nieopłacalne. W ofercie niektórych banków pojawiają się instrumenty oprocentowane powyżej średnich wartości.

Oszczędzanie na lokatach – czy to się opłaca?

Oprocentowanie lokat nie należy do najwyższych, dlatego trudno będzie uchronić środki przed szalejącą inflacją. Można jednak zminimalizować straty, wybierając odpowiednie produkty finansowe.

Przeglądając ofertę banków, można znaleźć naprawdę atrakcyjne produkty – oprocentowanie lokat może wynosić nawet do 3,5% w skali roku. To, ile zarobisz, zależy przede wszystkim od czasu trwania umowy. W tym przypadku obowiązuje ono dla lokat zakładanych na 15 miesięcy. W przypadku pozostałych okresów – oprocentowanie spada do poziomu 3%. Jednak nadal jest to wartość ponadprzeciętna.

Na co zwracać uwagę przy wyborze lokaty?

Oprocentowanie lokat to zaledwie jeden z wielu parametrów, które decydują o przewadze jednej oferty nad pozostałymi. Warto uwzględnić także inne kwestie, co pozwoli na dostosowanie produktu do swoich potrzeb i oczekiwań.

Znaczenie mają m.in.:

czas trwania lokaty – tak, aby uzyskać możliwie najwyższe oprocentowanie,

kwota minimalna depozytu,

kwota maksymalna depozytu,

typ oprocentowania – stałe lub zmienne,

moment kapitalizacji odsetek.

Należy także zapoznać się z innymi warunkami stawianymi przez bank. Mowa tutaj m.in. o konieczności:

założenia konta osobistego,

wpłaty „nowych” środków (warto poznać definicję, bo każdy bank może to różnie interpretować).

Sposób uruchomienia lokaty również może mieć znaczenie – największą wygodę daje wnioskowanie online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

W okresie szalejącej inflacji trudno jest znaleźć produkt finansowy, który pozwoli w 100% zabezpieczyć pieniądze. Dlatego lepiej podjąć działania umożliwiające zapewnienie choćby częściowej ochrony, w czym pomaga m.in. lokata z ponadprzeciętnym oprocentowaniem.