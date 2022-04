Różne rodzaje termometrów. Który z nich wybrać do domu?

Termometr cieczowy — najtańsza i nadal popularna wersja tego urządzenia

Termometry cieczowe wciąż cieszą się dużą popularnością. Dlaczego tak jest? Jedni są przywiązani do tradycyjnego modelu mierzenia temperatury, inni wybierają go ze względu na niską cenę. Gdy się go prawidłowo używa, nie można zarzucić termometrowi, że pomiar jest niedokładny. Jak większość tego typu urządzeń odmierza temperaturę z dokładnością do 0,1 stopni Celsjusza. Ma on możliwość dokonania pomiaru w przedziale między 35 a 42 stopni Celsjusza. Jedną z dużych wad termometru cieczowego jest długość wykonania badania, które trwa średnio od pięciu do dziesięciu minut. Kolejny negatywny aspekt to możliwość szybkiego zniszczenia tego urządzenia. Jest on szklany, więc można go szybko potłuc. Jak mówi się o zaletach tego urządzenia, ocenia się go jako bardzo tani, ekologiczny i łatwy w czyszczeniu sprzęt.

Wady i zalety termometru elektronicznego

Gdy potrzebujesz szybkiego i dokładnego pomiaru, koniecznie zdecyduj się na termometr elektroniczny. Ważny jest tu fakt, że jest to także tanie urządzenie. Termometru elektronicznego nie poleca się dla małych dzieci, ponieważ pomiar wykonuje się przez dłuższą chwilę, umieszczając końcówkę urządzenia w dole pachowym. A może być to niekomfortowe doznanie dla najmłodszych. Dokładność termometru elektronicznego wynosi do 0,1 stopnia Celsjusza.

Termometr douszny — charakterystyka działania

Termometry douszne są dokładne, higieniczne i szybkie w pokazywaniu wyników pomiaru. Zazwyczaj trwa to od jednej do czterech sekund. Przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dorosłych pokazuje temperaturę ciała zbliżoną do wewnętrznej temperatury całego organizmu. Pomiar odbywa się wewnątrz ucha na błonie bębenkowej. Wiele modeli termometrów dousznych posiada wymienne końcówki, które są łatwe w czyszczeniu.

Czy termometr bezdotykowy się sprawdzi zawsze?

Jeżeli szukasz urządzenia, które spełni nawet najwyższe oczekiwania względem pomiaru temperatury, koniecznie zdecyduj się na termometr bezdotykowy. Bardzo ważne jest to, że możesz nim mierzyć temperaturę także obiektów oraz cieczy. To jedyny taki rodzaj termometrów na rynku. W dodatku jest bardzo dokładny, bezdotykowy i szybki w pomiarze. Termometry bezdotykowe mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje na przykład wyświetlanie alertów czy interpretację temperatury w zależności od wieku.

Czy już wiesz, które z urządzeń będzie Ci pasować najbardziej? Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci w podjęciu decyzji oraz życzymy wyłącznie udanych zakupów.