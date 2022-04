RPO (Recruitment Process Outsourcing) – skuteczna i szybka rekrutacja

Recruitment Process Outsourcing, znany również jako RPO, pozwala na przeprowadzenie szybkiej i skutecznej rekrutacji oraz selekcji pracowników bez potrzeby nadmiernego angażowania w nią właścicieli przedsiębiorstwa. Zewnętrzna firma zajmująca się outsourcingiem procesu poszukiwania kandydatów do pracy posiada wiele narzędzi umożliwiających sprawne przeprowadzenie usługi. Przyszły pracodawca nie musi czytać i analizować każdego CV, umawiać rozmów kwalifikacyjnych i oddzwaniać do kandydatów. Wszystkim mogą zająć się specjaliści.

Pierwsze wrażenie

Pracodawca poznaje kandydata po raz pierwszy wcale nie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwsze spotkanie twarzą w twarz jest kontynuacją zainteresowania, jakie przedsiębiorca okazał kandydatowi, jeszcze nie znając go osobiście. Pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą kandydat nawiązuje bowiem za pośrednictwem dokumentów aplikacyjnych. Dlatego też tak istotne jest, by sporządzone przez niego CV było bezbłędne, a przede wszystkim wartościowe i nieszablonowe. Rekruterzy w ramach usługi RPO (Recruitment Process Outsourcing) korzystają między innymi z narzędzia, jakim jest system ATS (Applicant Tracking System). Pozwala on analizować i selekcjonować CV pod względem ich treści oraz walorów. Dzięki temu pracodawca nie spędza dużej ilości czasu na przeglądaniu dokumentów.

Pierwsze wrażenie podczas procesu rekrutacji wywiera nie tylko kandydat na pracodawcy, ale i odwrotnie. Employer Branding pracodawcy jest na tyle istotny, że nieodpowiednio zbudowany potrafi skutecznie „odstraszyć” potencjalnych pracowników. Budowanie marki „pracodawcy z wyboru” jest również jednym z głównych celów RPO. Pomaga zapewniać wyższy poziom obsługi klienta i kandydata, a budowanie pozytywnego doświadczenia związanego z organizacją procentuje w przyszłości.

RPO – Recruitment Process Outsourcing

Outsourcing procesów rekrutacji umożliwia zlecenie ich „na zewnątrz” – do realizacji osobnej firmie. Ona jednak podczas współpracy z klientem staje się częścią przedsiębiorstwa, dla którego poszukuje pracowników. Aby zrozumieć potrzeby pracodawcy, wnika w sam środek organizacji i doświadcza jej struktury, stylu pracy i sposobu organizacji pracy. Wszystko to za pośrednictwem rekruterów, którzy tworzą kilkuosobowy zespół rekrutacyjny.

RPO wyręcza przyszłego pracodawcę we wszystkich działaniach związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu rekrutacji. Począwszy od stworzenia strategii rekrutacyjnej, poprzez umieszczenie ogłoszeń, analizę aplikacji oraz spotkania kwalifikacyjne, na wyborze najlepszego kandydata skończywszy. Jednak i tu nie kończy się ostatecznie rola rekruterów. Najczęściej już po zakończeniu procesu rekrutacji następuje jego analiza i raportowanie. Ranking najlepszych kandydatów przekazywany jest pracodawcy.

Zalety usługi

Skuteczna kampania rekrutacyjna pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Co więcej, buduje pozytywny wizerunek firmy na rynku. RPO optymalizuje koszty poniesione przy procesach rekrutacji, zwiększając jednocześnie ich jakość i wydajność. Minimum nakładów finansowych = maksimum działania.

Czas zamknięcia projektów rekrutacyjnych zostaje skrócony w sposób maksymalny. Zwykle jest to zaledwie kilka tygodni. Klient zyskuje ponadto gwarancję, że wybrani kandydaci mają najlepsze kwalifikacje i umiejętności wymagane do pracy na określonym stanowisku. Nie ma tu mowy o pomyłce. Wszelkie nieścisłości, jakie mogą się przydarzyć w trakcie współpracy, wynikają z mało szczegółowego opisu preferencji i oczekiwań pracodawcy wobec kandydatów. Aby rekrutacja przebiegała sprawnie, konieczne jest bowiem określenie profilu kandydata, według którego rekruterzy wykonają ranking najlepszych pracowników.

Klient zyskuje kontrolę nad wszystkimi procesami i czynnościami podejmowanymi w ramach Recruitment Process Outsourcing. Szczegółowe i systematyczne raportowanie, ewaluacja procesu i analiza kluczowych wskaźników efektywności (KPI) – to tylko niektóre z dostępnych udogodnień.

Skuteczność

Recruitment Process Outsourcing jest usługą skuteczną ze względu na wiedzę i doświadczenie, jakie posiadają rekruterzy. W procesie rekrutacji i poszukiwania specjalistów wykorzystują oni bowiem własne sieci kontaktów i bazy danych. Dzięki temu najlepsi kandydaci są u nich dostępni na wyciągnięcie ręki.

Jeżeli klient poszukuje najlepszych specjalistów, musi liczyć się z tym, że rzadko są oni aktywnymi poszukiwaczami pracy. Najczęściej mają już stałe zatrudnienie. Zadaniem rekrutera jest złożenie im propozycji nie do odrzucenia i przekonanie do pracy w organizacji klienta. Tak werbowani są najczęściej managerowie, kierownicy, czy przedstawiciele stanowisk dyrektorskich. Headhunter dociera do najlepszych z najlepszych.

Jedną z firm, która od kilkunastu lat z sukcesem świadczy usługi RPO (Recruitment Process Outsourcing) w Polsce i na rynku zagranicznym, jest Sowelo Consulting. Współpraca z największymi korporacjami na świecie przyniosła jej doświadczenie i odpowiednią wiedzę, by poradzić sobie z każdym, nawet najbardziej skomplikowanym procesem rekrutacyjnym.

