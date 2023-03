Rurki termokurczliwe – z czego są wykonane i jak działają?

Materiałem wykorzystywanym do produkcji rurek termokurczliwych jest specjalnie spreparowany polietylen, tj. polietylen modyfikowany w procesie sieciowania radiacyjnego. W jego trakcie dochodzi do przekroczenia temperatury topnienia (200 stopni Celsjusza), sprasowania i maksymalnego rozciągnięcia polietylenu, po to, żeby na skutek podgrzewania przez użytkownika mógł on wrócić do pierwotnego stanu. Co istotne, kiedy na rurki termokurczliwe działa ciepło, spreparowany polietylen kurczy się i ściśle przylega do kabla.

Jak kurczą się rurki termokurczliwe?

Rurki termokurczliwe nie są uniwersalne – mają różne średnice i różny współczynnik kurczenia, mogący wynosić 2:1, 3:1 lub 4:1. Jeśli współczynnik kurczenia dla rurki termokurczliwej wynosi 2:1, oznacza to, że wskutek działania ciepła może ona zmniejszyć swoją średnicę o połowę. W przypadku, gdy jest on równy 3:1 – do jednej trzeciej pierwotnej średnicy, a 4:1 – aż do jednej czwartej. Rurki termokurczliwe o współczynniku kurczenia 4:1 są przeznaczone do bardzo cienkich przewodów.

Mając na uwadze powyższe, należy pamiętać, żeby tzw. koszulki termo precyzyjnie dopasować do średnicy kabla – zapewni to optymalne rezultaty i wyraźnie poprawi żywotność zabezpieczonych lub oznaczonych w ten sposób przewodów.

Jak korzystać z rurek termokurczliwych?

Temperatura kurczenia rurek termokurczliwych najczęściej wynosi 80 stopni Celsjusza, ale ostateczna wartość zawsze jest zależna od rozmiaru konkretnej rurki. W przypadku koszulek o większej średnicy warto korzystać z opalarek (zapewniają wyraźnie większy płomień); koszulki o grubszych ściankach będą wymagały użycia palnika gazowego. W każdym przypadku rurki należy przesuwać wzdłuż źródła ciepła.

Rurki termokurczliwe – zastosowanie

Głównym celem stosowania rurek termokurczliwych jest izolacja przewodów elektrycznych. Możliwych zastosowań jest jednak zdecydowanie więcej. Koszulki termo pozwalają skutecznie usztywnić i/lub oznaczyć kable i bezpiecznie łączyć przewody. Zapewniają im także ochronę mechaniczną i przedłużają ich żywotność. Często także zabezpieczają przed działaniem wilgoci.