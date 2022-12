Rury stalowe bez szwu – uniwersalne rozwiązanie dla przemysłu

Stalowe rury bezszwowe zaczęto produkować już pod koniec XIX wieku w Niemczech. Ówczesne metody, zmodyfikowane według współczesnych technologii, są wykorzystywane do dziś. Stalowe rury tworzy się z pomocą wytłaczarki, poddając surowiec obróbce na ciepło albo na zimno. Od tego też zależą ostateczne właściwości i zastosowanie konkretnych wersji rur stalowych.

W szybszy sposób można też wyprodukować rury bezszwowe metodą walcowania ukośnego pomiędzy dwoma walcami. Z kolei jako bardziej ekonomiczny sposób wytworzenia rur stalowych bez szwu można wskazać wykorzystanie uniwersalnych wylewek kwadratowych, wkładanych do okrągłej matrycy. Ta metoda jest dość łatwa i szybka, a końcowy produkt bardziej wytrzymały.

Głównym zamysłem produkcji rur bezszwowych jest to, że nie mają widocznych łączeń na powierzchni wyrobu. To sprawia, że mają wyższą jakość i wyraźnie większą wytrzymałość od rur ze szwami. Stalowe rury bezszwowe mogą mieć różny kształt i różne parametry, by dopasować się do konkretnych instalacji czy konstrukcji. W niektórych wersjach ich powierzchnia jest niemal idealnie gładka, dzięki czemu też rury mają znacznie większe walory estetyczne.

Rury bezszwowe są też wytwarzane w taki sposób, by mogły mieć kontakt z różnymi temperaturami. Co więcej – są odporne na działanie określonych substancji chemicznych, a w dodatku dają większą gwarancję na brak przecieku tych środków. Na rynku dostępne też są bezszwowe rury stalowe, ocynkowane w procesie galwanizacji. Dzięki temu są bardziej wytrzymałe na działanie czynników zewnętrznych.

Jakie są zalety rur stalowych bez szwu?

Rury stalowe produkowane w sposób bezszwowy to produkty bardzo często wykorzystywane w wielu branżach, szczególnie budowlanej czy energetycznej. Wynika to z faktu, że są solidnym i trwałym półproduktem, pozwalającym na wszechstronne zastosowanie. Dzięki użyciu nowoczesnych technologii rury te nadają się do pozostawienia ich nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Do głównych zalet bezszwowych rur stalowych zalicza się między innymi:

wytrzymałość – stalowe rury bezszwowe, z racji swojego składu i konstrukcji, są twarde i wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne. Nie ulegają ściskaniu, rozciąganiu ani zaginaniu. To wszystko sprawia, że mają wieloletnią żywotność. Nie wymagają też gęstego rozstawienia podpór, nawet w przypadku bardzo długich instalacji;

odporność – rury stalowe są odporne na działanie wysokich i niskich temperatur. Nie zmieniają pod ich wpływem ani struktury, ani swoich właściwości. Nie ulegają też odkształceniem pod wpływem wahania temperatur, jak to ma miejsce w przypadku rur wykonanych z tworzyw sztucznych, które topią się w znacznie niższych temperaturach. Stal – w przeciwieństwie do miedzi i tworzyw sztucznych – nie ulega także rozszerzaniu pod wpływem ciepła;

szczelność – ogromną zaletą bezszwowych rur stalowych jest ich bardzo wysoka szczelność, co ma duże znaczenie między innymi w przypadku rozprowadzania substancji ciekłych. Co więcej, w odróżnieniu od rur z tworzyw sztucznych, rury stalowe nie przepuszczają przez swoje ścianki tlenu, a to ma wpływ na ich żywotność i występowanie rdzy na metalowych elementach;

możliwość zewnętrznego zastosowania – stalowe rury bezszwowe są również wysoce odporne na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV. Nie zaszkodzą im więc ani wysokie temperatury, ani mróz. Nie przepuszczą też deszczu, a w dodatku wiele tego typu produktów jest pokrytych cynkiem, dzięki czemu są odporne na korozję.

Gdzie najlepiej wykorzystać rury bezszwowe?

Rury bezszwowe, z uwagi na swoje właściwości, często są wykorzystywane na dużą skalę w branży ciepłowniczej czy energetycznej. Są szczególnie doceniane tam, gdzie wymagana jest długa żywotność i bezawaryjność komponentów. Dzięki wysokiej wytrzymałości i szczelności wykorzystuje się je między innymi do budowania instalacji gazowych, które wymagają wykorzystania tylko trwałych i solidnych produktów.

Z kolei z uwagi na odporność rur stalowych na wysokie temperatury są one też częścią składową instalacji wodnych lub grzewczych, rozprowadzających płyny o bardzo wysokich temperaturach. Rury pozostają obojętne na działanie gorąca bijącego od płynu, nie odkształcają się ani nie pękają. Tego typu wyroby doskonale sprawdzają się nawet w przypadku zwykłych instalacji domowych. Mogą również transportować ścieki, bez obaw o ich wypłynięcie.

Jeśli zaś mowa o ocynkowanych rurach stalowych, są one bardzo dobrym wyborem do zbudowania większości instalacji czy konstrukcji, które muszą pozostawać na zewnątrz. Tego typu wzmacniane produkty doskonale sobie radzą bowiem ze zjawiskami pogodowymi, wahaniami temperatur, a nawet promieniowaniem słonecznym. W dodatku są zabezpieczone przed korozją, co wydłuża ich efektywność.

Rury stalowe wytwarzane metodą ciągnienia na zimno są natomiast doceniane w branży motoryzacyjnej, a także przy produkcji maszyn, wierteł czy nawet broni. Ponadto przydadzą się jako element konstrukcyjny rusztowań, kanałów, kontenerów czy kotłów. Co więcej, bezszwowe rury stalowe są nawet wykorzystywane przy tworzeniu drzwi okien czy nawet mebli – między innymi styl industrialny we wnętrzach wyróżnia się obecnością takiego typu surowców.

Uniwersalność i wytrzymałość rur stalowych bez szwu sprawia, że są one powszechnie wykorzystywane przy budowie.:

rurociągów,

instalacji; gazowych, hydrauliczno-grzewczych, wodnych,

elementów konstrukcyjnych wiertniczych,

samolotów, motocykli i rowerów.

To rozwiązanie idealne dla konstrukcji wymagających najwyższego bezpieczeństwa i bezawaryjności. Odpowiedniej jakości stalowe rury gwarantują niezawodność i długowieczność niemal każdej instalacji.

