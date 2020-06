Ruszyła fala sądowych nakazów zapłaty! Zobacz jak się bronić.

Jak poradzić sobie z długami w banku, chwilówce i u windykatora?

Z każdym rokiem nasze zadłużenie jako społeczeństwa wzrasta. Jak pokazują statystyki, zdecydowana większość osób mających problemy finansowe nie szuka wsparcia i pomocy, chce działać na własną rękę. Jednak czy to dobre wyjście? Okazuje się, że niekoniecznie. Bardzo często nie posiadający wiedzy prawnej i manipulowani podpisują niekorzystne ugody i oświadczenia zamykając sobie szansę na całkowite oddłużenie. Nie jest odosobniony przypadkiem, że osoba potencjalnie zadłużona płaci firmie windykacyjnej za dług, co do którego nie jest pewna, a już na pewno nie jest w stanie ustalić jaka jest godziwa i rzeczywista wartość tego zadłużenia.

Wiele osób, których dotyka problem finansowy zamyka się na pomoc. Myślą, że to nic nie da, że jak pożyczyli to teraz wszystko muszą spłacać. Nie mając z czego spłacać obarczają siebie winą za to co się dzieje. Przestrzegamy i przypominamy! NIE MA SYTUACJI BEZ WYJŚCIA! Rozwiązaniem problemu może być skuteczna antywindykacja! Wprawny specjalista od antywindykacji zna metody oddłużania i wie co robić, aby ulżyć osobie zadłużonej pokazując jej rozwiązania. Trzeba jednak posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Firma windykacyjna, pożyczkowa albo bank kontaktują się z Tobą wzywając do zapłaty? Nie płać dopóki nie uzyskasz porady osoby zajmującej się na co dzień oddłużaniem. W Kancelarii EUROLEGE, która pomogła już tysiącom osób wyjść z pętli zadłużenia analiza sprawy jest całkowicie bezpłatna, dlatego niczym nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać.

Sądowy nakaz zapłaty? Nie poddawaj się. To początek Twojej drogi do anulowania długów!

Nie jest na pewno tajemnicą, że każdego dnia ogromne rzesze naszych obywateli pozywane są do sądów o zapłatę różnego rodzaju długów. Najwięcej takich spraw dotyczy kredytów i pożyczek. Zarówno tych bankowych jak i pozabankowych. Niechlubne statystyki wskazują, że zaledwie 3% osób pozywanych do sądu i otrzymujących nakaz zapłaty składa odwołania i stara się sobie pomóc! Dla ok. 97% nie ma to znaczenia i bezwiednie poddają się temu co ich spotkało. Nie walczą, chociaż mogą. Dlaczego? Skoro muszą zapłacić nie tylko wskazane kwoty przez powoda, ale też odsetki ustawowe i koszty procesu? Ponieważ większość nie wierzy w sukces. Nie wierzy, że w sądzie mogą uzyskać całkowite oddłużenie i w końcu mogą zakończyć problemy finansowe. Niby takie proste, ale jednak oczywistość wydaje się najtrudniejsza do zauważenia. A to błąd - podają specjaliści z Kancelarii EUROLEGE. Ze statystyk spraw przeprowadzonych przez prawników zrzeszonych w Kancelarii EUROLEGE wynika, że zdecydowana większość tych spraw kończy się całkowitym oddłużeniem albo przynajmniej reedukacją długu o ponad 50%! Czy warto zadać sobie chociaż trochę trudu zgłaszając swoją sprawę? Tego raczej nie trzeba tłumaczyć.

Dlaczego jeszcze nieodwoływanie się od sądowych nakazów zapłaty jest niezrozumiałe dla fachowców od antywindykacji? Również dlatego, że sprzeciw od nakazu zapłaty, w tym wydanego przez e-sąd w Lublinie wolne są od opłat sądowych. Tak, składając sprzeciw od nakazu zapłaty jako pozwany nie uiszczasz żadnych opłat sądowych!

Co musisz zrobić, aby zachować szansę na całkowite, sądowe umorzenie długów? Jedyne co musisz zrobić to zgłosić się w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia odebrania przesyłki sądowej do podmiotu zajmującego się pomocą w zakresie oddłużania, np. Kancelarii EUROLEGE. Wszystko załatwisz tam zdalnie i bez wychodzenia z domu. Pomoc udzielana jest osobom pozwanym przed każdym sądem w Polsce.

Egzekucja komornicza? Umorzenie egzekucji i odzyskanie pieniędzy jest możliwe!

A może Twoja sprawa znajduje się już na etapie egzekucji komorniczej? Tak, w pewnych sytuacjach istnieje możliwość nie tylko na uchylenie zajęć komorniczych i umorzenie egzekucji, ale też na odzyskanie zabranych w toku całej egzekucji pieniędzy! Za wszystko odpowiadają nieprawidłowości formalne jeszcze na etapie postępowań sądowych. Kiedy można umorzyć egzekucję i odzyskać zabrane pieniądze? Jeśli nakaz zapłaty został wysłany na nieaktualny adres zamieszkania (włącznie z wyjazdem za granicę) albo nazwisko, albo adres był nieprawidłowy.

Jak zlecić DARMOWĄ ANALIZĘ sprawy w Kancelarii EUROLEGE?