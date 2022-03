Samozatrudnienie – co to jest i na czym polega?

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Na początek opowiemy, co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza. JDG to forma prowadzenia przedsiębiorstwa, w której przedsiębiorca – osoba fizyczna – jest wpisany do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Właściciel firmy musi dbać o rozliczanie podatku dochodowego zgodnie z wybraną formą opodatkowania, a w niektórych przypadkach również podatku VAT. Jest on również płatnikiem składek ZUS, które pokrywają ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy oraz pracowników.

Na czym polega otwarcie działalności gospodarczej?

Osoby zainteresowane samozatrudnieniem często zadają pytanie, na czym polega otwarcie działalności gospodarczej w Polsce. Założenie firmy zaczynamy od dokonania bezpłatnego wpisu do CEIDG, który jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS lub KRUS oraz GUS i Urzędu Skarbowego. Proces można przeprowadzić, korzystając z wniosku online podpisywanego przy pomocy profilu zaufanego. W przypadku określonych rodzajów działalności lub wysokich dochodów konieczne jest wypełnienie formularza VAT-R rejestrującego nas jako płatnika VAT.

Osoba fizyczna a osoba prawna – czym się różnią?

W nomenklaturze prawnej osoba fizyczna to każdy obywatel naszego kraju, który ukończył 18 rok życia, a także właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoba prawna to jednostka organizacyjna – np. spółka prawa handlowego – posiadająca osobowość prawną.

Co to jest samozatrudnienie i jakie ma zalety?

Przejście z umowy o pracę na własną działalność gospodarczą i podjęcie współpracy na umowę o świadczenie usług B2B z obecnym pracodawcą to coraz częściej wybierana forma zatrudnienia. Co to jest samozatrudnienie i jakie ma zalety?

Co to jest samozatrudnienie?

W istocie samozatrudnienie to sytuacja, w której osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i współpracuje z pracodawcą, u którego była wcześniej zatrudniona na umowę o pracę albo zaczyna pracę od kontraktu B2B. Może ona współpracować z kilkoma kontrahentami, o ile nie uniemożliwiają tego zapisy umowne o zakazie konkurencji.

Jakie są zalety samozatrudnienia?

Zmiana stosunku pracy na zatrudnienie w oparciu o umowę B2B niesie za sobą szereg korzyści dla pracownika i pracodawcy. Jakie są zalety samozatrudnienia?

Optymalizacja podatkowa –

osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może korzystać z odliczeń podatku PIT oraz VAT dokonując zakupów związanych z wykonywaną usługą.

Niezależność finansowa –

mikroprzedsiębiorca może współpracować z kilkoma podmiotami gospodarczymi, uniezależniając się od jednego źródła dochodu, o ile nie zakazuje tego umowa B2B.

Niższe składki ZUS –

nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z wysokich ulg – tzw. mały ZUS – w pierwszych 24 miesiącach prowadzenia mikrofirmy. Nie dotyczy to osób, które będą wykonywać te same obowiązki na rzecz byłego pracodawcy.

Nie ulega wątpliwości, że samozatrudnienie to szereg korzyści dla osób, które chcą się rozwijać i osiągnąć niezależność finansową oraz obniżyć podatki.

O czym warto pamiętać, wybierając samozatrudnienie?

Podobnie jak każda forma zatrudnienia współpraca z pracodawcą na podstawie umowy o świadczenie usług ma też swoje wady. O czym warto pamiętać, wybierając samozatrudnienie?

M

ikroprzedsiębiorca musi sam dbać o rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS. Może skorzystać w tym celu z dodatkowo płatnych usług księgowych.

Mały przedsiębiorca na kontrakcie B2B traci też ustawowo płatny urlop wypoczynkowy, chyba że ustalenia pomiędzy nim a pracodawcą są inne.

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiada za ewentualne błędy w wykonywaniu usług całym swoim majątkiem.

Rozważając otwarcie działalności gospodarczej, należy dobrze przemyśleć wszelkie wady i zalety samozatrudnienia. Może się okazać, że podpisanie umowy B2B z obecnym pracodawcą to bezpieczna droga do rozwoju prawdziwej firmy i budowy własnego zespołu.

Samozatrudnienie czy umowa o pracę – co wybrać?

Osoba zatrudniona na umowę o pracę ma dostęp do przywilejów, których nie mają współpracownicy działający w oparciu o kontrakt B2B. Nie może ona liczyć na urlop na żądanie czy urlop wypoczynkowy gwarantowany ustawowo. Samozatrudnieni mogą mieć również większe trudności z uzyskaniem kredytu. Należy jednak pamiętać, że pracodawcy coraz częściej zauważają zalety współpracy z wykorzystaniem umowy B2B i umożliwiają samozatrudnionym korzystanie z przywilejów osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Samozatrudnienie jako elastyczna forma stosunku pracy

Nowoczesny rynek pracy daje pracownikom coraz większą elastyczność w zakresie form współpracy oraz możliwości kooperacji z wieloma podmiotami. Jeżeli szukasz elastycznej formy stosunku pracy, to samozatrudnienie może być dla Ciebie doskonałym wyborem.

