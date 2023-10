Senat 2023 - Bądźmy dumni z Lublina dr Marcin Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Zawsze wychodziłem z założenia, że problemy należy rozwiązywać, nie czekając aż zrobią to za nas inni. Narzędzia do tego daje mi aktywność samorządowa, w której od blisko 20 lat pełnię funkcję radnego oraz obecnie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin.

Chcę wykorzystać doświadczenie zdobyte w pracy samorządowej do skutecznej pracy parlamentarnej na rzecz naszego kraju i Naszego Miasta. Dlatego postanowiłem kandydować do Senatu i prosić o Państwa głosy. Wybory do Senatu w Polsce mają swoją specyfikę: wybieramy konkretną osobę a nie członka partii czy paktu. Startuję więc jako kandydat niezależny wobec jakichkolwiek struktur, należący jedynie do wspólnoty mieszkańców Naszego Miasta. Mam nadzieję, że to co zrobiłem dotychczas, dało możliwość zdobycia Waszego zaufania a moja zaangażowana i niezależna postawa jest gwarantem uczciwego i skutecznego sprawowania mandatu Senatora.

Byłem i chcę być do dyspozycji lublinian.

Mieszkańcy Lublina, proszę Was o głos, by móc być Waszym reprezentantem w Senacie

Bądźmy dumni z Lublina

W Senacie chcę zająć się między innymi:

- działalnością na rzecz reformy oświaty poprzez połączenie edukacji na poziomie akademickim, ze szkolnictwem podstawowym i ponadpodstawowym, przywróceniem znaczenia szkolnictwa zawodowego, wprowadzeniem praktycznej strony nauczania, a także uruchomieniem programów pomocy psychologicznej dla uczniów oraz nauczycieli cierpiących zmagających się z wypaleniem zawodowym

- likwidacją dotacji i subwencji dla partii politycznych, bez naszej wiedzy i zgody. To my jesteśmy gospodarzami naszych portfeli i tylko my możemy decydować kogo i w jaki sposób wspieramy w życiu publicznym

- działalnością na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na lokalne samorządy, by właśnie mieszkańcy Lublina i regionu byli beneficjentami dofinansowań na realizację konkretnych programów i zadań

- wzmacnianiem pozycji Lublina, jako kluczowego węzła komunikacyjnego na linii Zachód Wschód. Nie mam wątpliwości, że to właśnie stolica regionu powinna pełnić taką funkcję przede wszystkim w aspekcie komunikacji i transportu kolejowego.