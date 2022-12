Seria Galaxy S z rysikiem? Poznaj zalety tego rozwiązania!

Galaxy S i rysik S Pen

Galaxy S to obok składanych smartfonów z serii Galaxy Z flagowa linia marki. W modelu S22 Ultra widać to najbardziej wyraźnie – znajdziemy tutaj rewelacyjny aparat fotograficzny, szybki procesor z opcją uczenia maszynowego czy jasny i pełny kolorów ekran. To, co wyróżnia ten smartfon Samsung Galaxy S względem starszych modeli, to pojawienie się rysika S Pen.

Dedykowane narzędzie do obsługi ekranu w S22 Ultra to zdecydowany krok naprzód pod względem technologii. Chociaż rysik S Pen pojawiał się wcześniej w serii Note, jeszcze nigdy nie oferował tak dobrych parametrów pracy. Dowodzi tego jego niska latencja, czyli opóźnienie, z jakim telefon będzie reagował na wskazania rysika. Dzięki temu wrażenia z odręcznego pisania będą bardzo zbliżone do nanoszenia treści na kartkę papieru, jednak samo umieszczenie ich w sferze elektronicznej daje nam dużo potencjalnych zastosowań tego rozwiązania.

Seria Galaxy S – do czego przyda się rysik?

Rysik S Pen w smartfonie Samsung Galaxy S może służyć do wielu różnych czynności. Jego obecność docenią oczywiście graficy, którzy za jego pomocą będą mogli wykonywać swoją pracę nie tylko na telefonie Galaxy S, ale także na tablecie marki Samsung. Warto zwrócić uwagę, że nowy rysik rozpoznaje aż 4096 stopni nacisku, co z całą pewnością przyda się podczas wykonywania ilustracji.

Fakt, że nowe udogodnienie serii Galaxy S docenią głównie osoby zajmujące się grafiką, nie oznacza, że rysik nie ma praktycznego zastosowania w codziennym użytkowaniu. Wręcz przeciwnie – za jego pomocą można chociażby zdalnie sterować niektórymi funkcjami telefonu czy używać gestów. Pomocna przy codziennych obowiązkach może być opcja tworzenia i udostępniania odręcznych notatek, które później można przenieść na ekran komputera czy smartfona jako tekst maszynowy.

S22 Ultra – nowy model Galaxy S to nie tylko rysik

Skupiliśmy się dzisiaj na rysiku S Pen w najnowszym smartfonie Samsung Galaxy S, ale należy pamiętać, że to urządzenie posiada znacznie więcej do zaoferowania. Przykładem mogą być tutaj aparaty obecne w urządzeniu – oferują dziesięciokrotny zoom optyczny... i aż stukrotny zoom cyfrowy. To parametry, których nie powstydziłby się aparat fotograficzny – możemy mieć je w Samsungu serii S.

Przykłady różnych cech i zalet nowych modeli Samsung Galaxy S można mnożyć, jednak jedno jest pewne – S22 Ultra to smartfon kompletny, który z całą pewnością znajdzie swoje zastosowanie w każdej czynności, jaką dla niego wymyślimy, od gamingu, przez fotografię, aż po odręczne pisanie w nowoczesnym stylu.