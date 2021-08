Sklep internetowy – o czym należy pamiętać?

Obecnie założenie sklepu internetowego staje się koniecznością dla wielu przedsiębiorców. Sklep internetowy pozwoli Ci dotrzeć do klientów w całej Polsce, którzy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży nie mieliby możliwości zrealizować u Ciebie zakupów. Konsumenci pokochali sklepy internetowe za możliwość spokojnego oglądania towaru w domowym zaciszu i zrobienie zakupów o każdej porze dnia i nocy. Jak założyć sklep internetowy? Poniżej najważniejsze informacje, o których powinieneś wiedzieć przed założeniem sklepu.

Sklep internetowy – od czego zacząć?

Sklepy internetowe są podobne do firm – mogą to być małe, rodzinne firmy, ale też gigantyczne korporacje zatrudniające tysiące pracowników. Jeśli czytasz ten artykuł, prawdopodobnie jesteś osobą, która dopiero planuje założenie swojego pierwszego e-sklepu i dysponuje ograniczonym budżetem. Istnieje jednak pewne minimum niezbędne do otwarcia każdego sklepu internetowego, w które po prostu musisz zainwestować. Po pierwsze, jest to miejsce na serwerze, czyli hosting. Najtańszy hosting to wydatek 200-300 zł rocznie. Drugi podstawowy element strony internetowej to domena (adres sklepu). Na szczęście można ją nabyć już za kilkadziesiąt złotych. Ważnym „składnikiem” sklepu jest też certyfikat SSL (bezpłatnie dodany do konta hostingowego lub w cenie ok. 100 zł). Warto się o niego zatroszczyć, ponieważ brak certyfikatu może budzić podejrzenia co do rzetelności naszej firmy, a tym samym odstraszać potencjalnych klientów.

Efektywne oprogramowanie

Do prowadzenia sklepu internetowego potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie. Osoby, które mają smykałkę do informatyki i sprawnie poruszają się po Sieci, będą zadowolone z wtyczki WooCommerce dla WordPressa. Ci przedsiębiorcy mogą próbować samodzielnie założyć stronę. Inne rozwiązania to gotowe programy do prowadzenia sklepów takie jak Prestashop i Magento. Są proste w obsłudze i posiadają wiele przydatnych funkcji, takich jak obsługa klienta, wystawianie faktur VAT, newsletter czy obsługiwanie różnych walut. Oprogramowania te są dostępne jako Open Source, więc ich instalacja nie wiąże się z poniesieniem wydatków.

Przykucie uwagi klienta

Nawet najlepsze produkty w sklepie nie wystarczą, jeśli będą bezmyślnie wrzucone na stronę. Prowadzenie sklepu internetowego rządzi się podobnymi prawami co prowadzenie sklepu stacjonarnego – pamiętaj, że wygląd e-sklepu to w pewnym sensie Twoja wizytówka i wiele mówi o Tobie. W internetowym sklepie także powinien panować porządek, a produkty powinny być uporządkowane w kategorie tak, by klient mógł je łatwo znaleźć. Ważny jest też opis produktów – powinien być wyczerpujący, a jednocześnie nietuzinkowy, przykuwający uwagę. Konkurencja w e-commerce jest na tyle duża, że warto na początku zastanowić się, czym możesz się wyróżnić.