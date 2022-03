Skutery śnieżne – czym się kierować przy ich zakupie?

Sportowe, rekreacyjne czy użytkowe – jakie skutery śnieżne Cię interesują?

Aby dobrze wybrać skuter śnieżny, w pierwszej kolejności określ, w jakim celu będziesz go używać. Dostępne w sprzedaży skutery śnieżne marki BRP są przydzielane do różnych grup, w tym:

Skutery do głębokiego śniegu, np. modele Ski-Doo Summit

Skutery użytkowe, np. skutery śnieżne Ski-Doo Expedition

Skutery crossover, np. skutery śnieżne Ski-Doo Renegade

Różnica między nimi sprowadza się do budowy i zastosowanych rozwiązań. Przykładowo sportowe skutery śnieżne wyróżniają się krótką i wąską gąsienicą. W rezultacie łatwo pokonują przeszkody i prowadzi się je bez większego wysiłku. W przypadku modeli wyścigowych kluczowa jest prędkość, którą można rozwinąć. Z kolei skutery śnieżne użytkowe są zbudowane w taki sposób, aby można było nimi przewozić cięższe ładunki.

Skutery śnieżne – modele jedno- czy dwuosobowe?

Między sobą dostępne skutery śnieżne różnią się budową. Nie dotyczy to jednak wyłącznie rodzaju gąsienicy czy wbudowanej jednostki napędowej – mowa też o konstrukcji siedzisk. Pojazdy te mogą być zarówno jednoosobowe, jak i dwuosobowe.

Jednoosobowe skutery śnieżne to pojazdy zaprojektowane z myślą o osobach żądnych przygód. Z uwagi na mocny silnik, pozwalają one przemierzać różne tereny – zapewniają płynną jazdę zarówno po głębokim śniegu, jak i szlakach, dzięki czemu oferują użytkownikowi radość z jazdy w zróżnicowanych warunkach.

Dwuosobowe skutery śnieżne to głównie modele turystyczne. Często nie pozwalają one rozwinąć dużych prędkości, bo projektowane są do jazdy rekreacyjnej. Wyróżnia je też wyższa waga i zwrotność, dzięki czemu uchodzą za najbardziej bezpieczne. Idealnie nadają się na dłuższe wypady, podczas których tempo jazdy nie jest kluczowe.

Skutery śnieżne dla początkujących – na jaki skuter śnieżny się zdecydować?

Jeżeli planujesz zakup pierwszego skutera śnieżnego, musisz zdecydować, na czym najbardziej Ci zależy – na prędkości, dużej liczbie schowków ładunkowych czy może dwuosobowym siedzisku. Interesują Cię skutery śnieżne do różnych zadań? Prawdopodobnie będziesz musiał zaakceptować kompromis i wybrać, które kwestie są dla Ciebie kluczowe.

Jako skutery śnieżne dla początkujących dobrze sprawdzają się modele turystyczne. Z uwagi na swoją konstrukcję są one proste w prowadzeniu, a jednocześnie najbezpieczniejsze. Pozwalają też na naukę pod okiem instruktora. Ponieważ takie skutery są wyposażone w bagażnik, z powodzeniem nadają się na weekendowe wypady – np. na ryby.

Wybierając skuter śnieżny dla siebie, nie zapomnij, że pojazd to nie wszystko – musisz jeszcze zaopatrzyć się w akcesoria (kask, rękawice), obuwie i ubiór. Odzież musi być nieprzemakalna – tylko w ten sposób zapewnisz sobie komfort podczas eksploracji wyznaczonej trasy.