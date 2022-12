Słynny “Phantom - upiór w operze” na afiszu Teatru Muzycznego w Lublinie

Fabuła musicalu “Phantom”

“Phantom” to musical Maury'ego Yestona i Arthura Kopita, po raz pierwszy zaprezentowany w Houston w Teksasie w 1991 roku. Różni się od pozostałych produkcji stylem, który można określić jako bardziej operetkowy. Co więcej, wiele osób uważa, że wyjątkowo wiernie odzwierciedla francuską atmosferę. Lepiej eksponowana jest też przeszłość upiora oraz jego relacja z szefem Opery.

Christine to artystka o naturalnych zdolnościach muzycznych. Jej talent docenia Hrabia Philipp de Chandon – protektor i mecenas Opery Paryskiej. Niestety nowy zarząd oraz diva operowa, Carlotta proponują Christine jedynie stanowisko garderobianej.

Podczas pracy Christine nuci melodię, która dociera do Eryka, tytułowego Upiora i muzycznego geniusza, który ukrywa się w labiryntach Opery. Mężczyzna daje lekcje Christine, które szlifują jej talent. Artystka wybiera się na przesłuchanie, a jej głos zachwyca publiczność. Carlotta przyjmuje ją do zespołu operowego, jednak jednocześnie szykuje podstępną intrygę.

Legenda “Upiora w operze”

Dziennikarz i powieściopisarz Gaston Leroux podczas jednej z częstych wizyt w Operze Paryskiej zaczął słyszeć pogłoski o duchu nawiedzającym stary budynek. Wśród artystów i publiczności krążyły plotki jakoby upiór miał udział w tajemniczych wypadkach. Jednym z nich był spadek przeciwwagi żyrandola, która zabiła osobę z publiczności.

Leroux rozpoczął poznawać operę, zwiedzać jej korytarze i poznawać historię. To wszystko zainspirowało go do stworzenia powieści. Powieść została zaadaptowana nie tylko do musicali, ale też m.in do filmu z 1925 roku.

Teatr Muzyczny w Lublinie

Teatr Muzyczny w Lublinie to miejsce, w którym znajdziecie najwspanialsze i najbardziej znane sztuki teatralne, m.in. “Księżniczka Czardasza”, “Skrzypek na dachu”, “Zemsta nietoperza” i oczywiście “Phantom”. Na afiszu można znaleźć rozmaite gatunki teatralne od opery, poprzez musical, operetkę, balet, aż po spektakle dla dzieci.