Śmierć w innym kraju - jak zadbać o transport zwłok - samodzielnie czy z pomocą zakładu pogrzebowego?

Przed takimi osobami jeszcze więcej formalności, trudności związanych ze sprowadzeniem zwłok do Polski. Jak to zrobić, o czym pamiętać, próbować wykonać to samemu czy skorzystać z pomocy doświadczonego zakładu pogrzebowego?

Sprowadzenie zwłok na własną rękę

Próba sprowadzenia zwłok zmarłej osoby na własną rękę nie będzie zadaniem prostym. Z jednej strony ogólny smutek i emocje towarzyszące śmierci bliskiej osoby, z drugiej formalności jakie będą do załatwienia. Podstawowa kwestia, którą trzeba zauważyć to prawo o sprowadzenia zwłok mają najbliższe osoby z rodziny - rodzice, małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, dziadkowie, rodzeństwo, ciotki i stryjowie. Zacząć należy proces od złożenia wniosku do starosty albo prezydenta miasta o zgodę na przewóz ciała do Polski. Wniosek zawiera dane zmarłej osoby i dane wnioskodawcy oraz informację o środku transportu. Oprócz tego konieczne będzie również uzyskanie przetłumaczonego na nasz język aktu zgonu albo innego dokumentu potwierdzającego śmierć. Jeśli nie będzie informacji o przyczynie zgonu dodatkowo będzie trzeba uzyskać zaświadczenie o tym, że śmierć nie nastąpiła z powodu choroby zakaźnej. Tłumaczenia dokumentów musza być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Po tym jak wydane będzie pozwolenie transport musi nastąpić w ciągu 3 dni. Oprócz tego zgodę na transport będzie trzeba uzyskać również od konsula, który zamieszkuje kraj, w którym zmarła dana osoba. Jeśli w grę wchodzić będzie również transport lotniczy to trzeba się liczyć z tym, że dokumentacja do załatwienia będzie jeszcze bardziej rozbudowana.

Pomoc zakładu pogrzebowego przy sprowadzeniu zwłok

Sytuacja, w której bliska osoba umiera w innym kraju oczywiście nie należy do komfortowych. smutek, piętrzące się emocje. Sprowadzenie zwłok z pomocą doświadczonego zakładu pogrzebowego to jedna z tych opcji, które warto będzie rozważyć. Przede wszystkim zlecając taką usługę trzeba się liczyć z tym, że formalności beda ograniczone do umowy z zakładem pogrzebowym, który będzie potem przejmował inicjatywę i wszystkie urzędowe formalności będą przez niego zorganizowane. Załatwia on zgody na transport zwłok do Polski, wybiera właściwy środek transportu. Na pewno polecając wykonanie tej usługi do doświadczonego zakładu pogrzebowego można oczekiwać, że usługa będzie zrealizowana w pełni profesjonalnie. Jednocześnie warto wybierać zakład, który zajmie się sprowadzeniem zwłok do Polski i potem będzie również odpowiadał za organizację całego pochówku. Dzięki temu nie będzie trzeba nawiązywać współpracy z innym zakładem w celu pochowania bliskiej osoby, zajmie się tym ten sam zakład, który sprowadzi ciało do Polski.