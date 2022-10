Solidny kask motocyklowy - inwestuj we własne bezpieczeństwo

Dobrej jakości kaski motocyklowe - gdzie szukać sprawdzonych modeli kasków?

Obecnie znajdziemy w szerokiej ofercie zarówno kaski tanie, jak i produkty droższe. Kluczową sprawą podczas zakupu nie powinna być jednak dla nas cena, ale bezpieczeństwo jakie zapewni nam nasz kask. Rodzaj kasku powinien być także dopasowany do typu aktywności związanej z motocyklem. Gdzie indziej bowiem sprawdzą się kaski typu adventure, a gdzie indziej warto sięgnąć po kask otwarty. Istotną sprawą będą też takie szczegóły jak: rozmiar kasku, wypełnienie, typ zapięcia, czy jego skorupa. Korzystając z kasków integralnych czy też innych produktów tego typu, warto wziąć pod uwagę wszelkie aspekty, bo będą one miały wpływ na komfort jazdy. W kaskach motocyklowych co i rusz pojawiają się nowe modele, a więc wybór kasku nie będzie najprostszą sprawą. Jeśli więc interesują nas kaski na motor z prawdziwego zdarzenia, dopasowane do konkretnego stylu jazdy, to koniecznie powinniśmy odwiedzić sklep internetowy imready.eu, gdzie z pewnością nabędziemy odpowiedni typ kasku na miarę naszych potrzeb.

Kaski integralne, kaski szczękowe, kaski otwarte - wszystko w jednym miejscu

Jeśli wybieramy jednocześnie kaski dla dwóch czy trzech osób, to najlepiej byłoby je kupić za jednym zamachem. Niektóre kaski, nawet dla początkujących motocyklistów, mogą być dość drogie. Kupując określony typ kasku w kilku egzemplarzach w jednym sklepie możemy liczyć na korzystne promocje albo rabaty. Należy więc taki kask wybrać, który będzie pasował do naszego stylu jazdy. Obecnie możemy postawić na kaski: integralne, szczękowe, otwarte oraz crossowe. Kask do szybkiej jazdy powinien posiadać blendę przeciwsłoneczną, dzięki której zachowamy pełną widoczność na drodze. Kaski integralne składają się z jednego elementu i z pewnością sprawdzą się podczas jazdy turystycznej. Wybierając produkty tego typu możemy liczyć na nowoczesny system wentylacji oraz skuteczną ochronę przed deszczem lub wiatrem. Oczywiście można tutaj sięgnąć po produkty klasy premium, ale można też nabyć tańsze kaski. Dla tych z nas, którzy jeżdżą np. na chopperach czy też motocyklach klasycznych dobrym wyborem będą kaski otwarte. Nie posiadają one osłony twarzy, a więc nie da się w nich bardzo szybko jeździć. Cechy kasku integralnego oraz otwartego łączy w sobie kask szczękowy. Jeśli sami jesteśmy motocyklistami wszechstronnymi to taki kask sprawdzi się podczas spokojnej miejskiej jazdy, jak i na trasie. Dolną część kasku, czyli szczękę można dowolnie podnosić albo opuszczać.

Dobry kask motocyklowy - bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie

Innym rodzajem kasków są kaski off-roadowe, z których korzystają zawodnicy crossowi oraz enduro. Takie kaski posiadają mocną konstrukcję oraz odpowiednio rozmieszczone wloty powietrza, dzięki czemu można w nich liczyć na dobrą wentylację. Najważniejszym elementem każdego kasku tak naprawdę jest... głowa. To od naszych decyzji będzie zależeć nasze bezpieczeństwo. Nawet najtwardsze włókno szklane czy też najszersze pole widzenia, nie zapewni nam spokojnej jazdy, jeśli zawiedzie nas zdrowy rozsądek. Decydując się na zakup kasku, zwracajmy więc uwagę, by ich konstrukcja była dopasowana do naszych indywidualnych potrzeb. Kask powinien mieć aerodynamiczną budowę i na pierwszy rzut oka powinien sprawiać solidne wrażenie. Stawiajmy na kaski z wypełnieniem EPS, które ma za zadanie pochłonięcie energii, która powstaje podczas kolizji. Wypełnienie EPS powinno się charakteryzować zróżnicowaną gęstością, dzięki czemu energia potencjalnego uderzenia zostanie odpowiednio rozładowana. By kask w pełni spełniał swoje powinności na motocyklu powinien być także dokładnie założony oraz zapięty. W ofercie sprzedażowej królują dwa rodzaje zapięć kasków: DD, zwane także D2 oraz zapięcie mikrometryczne (microlock). Za najlepsze powszechnie uważa się zapięcie DD - jest ono z powodzeniem stosowane w większości sportów motocyklowych. Komfortowy kask, który dobrze ochroni nam głowę przyda nam się także, jeśli wybierzemy skuter. Podczas jazdy na skuterze, nawet przy niewielkich prędkościach, może także dojść do bardzo poważnych urazów głowy - warto o tym pamiętać. W sklepie internetowym Inter Motors z pewnością kupimy więc kask motocyklowy z prawdziwego zdarzenia.