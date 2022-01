Spawanie części elektrycznych i elektronicznych - jaką metodę wybrać?

Spawanie laserowe dostarcza nieograniczonych możliwości pracy nad projektem

Laser to zdecydowanie kwintesencja uniwersalności i wydajności. Okazuje się, że w zakresie możliwości zastosowania w stosunku do różnych, w tym bardzo cienkich materiałów (stal konstrukcyjna, stal szlachetna, stopy aluminium), minimalizowania odkształceń termicznych, prędkości spawania, czy generowania konieczności zastosowania materiałów pośrednich, w zasadzie nie ma sobie równych. Dodatkowo, spawanie laserowe całkiem dobrze wypada na tle konkurencji w kategorii precyzji dopasowania spawanych powierzchni. Realizacja procesu polega tutaj na stopieniu obszaru styku łączonych elementów pod wpływem ciepła otrzymanego w wyniku doprowadzenia do tego miejsca skoncentrowanej wiązki światła. Spawanie laserem dostarcza dzięki temu możliwości wykonania całkowicie innego formatu, a także obejmuje zarówno duże elementy, jak i te o mniejszych rozmiarach. Suma wszystkich tych cech sprawia zatem, że to metoda tak doskonale sprawdzająca się w obróbce części elektrycznych i elektronicznych.

Wydajność i estetyka spawów laserowych doceniana jest nie tylko w przemyśle elektronicznym

Spawanie laserowe wykorzystywane jest obecnie na szeroką skalę nie tylko w przemyśle elektronicznym, ale także lotniczym, motoryzacyjnym, maszynowym, czy automatyzacyjnym. Specjaliści doceniają tutaj przede wszystkim wydajność całego procesu i estetykę jego finalnych efektów. Obrabianych elementów nie trzeba po prostu dodatkowo wykańczać, co zdecydowanie przyspiesza każdą realizację. Proces jest naprawdę szybki, podlega automatyzacji i sprawnej integracji, co istotne, nie tracąc przy tym na jakości realizacji. Staż też spawanie laserowe znacząco poprawia parametry czasowe wykonywanych procesów produkcyjnych.

Na koniec warto na pewno dodać, że spawanie laserowe ogranicza do minimum konwencjonalne procesy czyszczenia po spawaniu. Dzięki niewielkiemu oddziaływaniu temperatury na łączone elementy, spawane konstrukcje nie ulegają zniekształceniom. Spaw ma tutaj wysoką wytrzymałość i bez kłopotu połączymy w ten sposób materiały, które trudno byłoby zespawać korzystając z innych, konwencjonalnych metod. Co więcej, w systemach laserów światłowodowych lub dyskowych nie są potrzebne materiały eksploatacyjne, ani nawet kalibracja.