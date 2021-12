Spawarki mig mag: krok po kroku wyjaśniamy, jak działają

Spawarki mig mag, czyli roboty spawalnicze

Zasadniczo spawanie to proces łączenia ze sobą dwóch metali. Odbywa się ono poprzez ich stopienie. Roztopione materiały łączą się ze sobą, aby po ostygnięciu stworzyć całość. Istnieją różne rodzaje spawarek elektrycznych, jednak za najlepsze uznaje się dzisiaj migomaty. Spawarki mig mag są oferowane przez wyspecjalizowane firmy, takie jak Cloos. Firma ta produkuje zaawansowane technologicznie roboty spawalnicze.

Warto to podkreślić, że dzisiaj spawarki typu mig mag to przeważnie roboty. Istnieją jeszcze modele ręczne, jednak są wypierane ze względu na szereg zalet urządzeń automatycznych. Nawet tanie spawarki mig mag przewyższają urządzenia ręczne pod względem prędkości i precyzji działania. Ponadto zapewniają większe bezpieczeństwo podczas spawania.

Technologia wykorzystywana przez migomaty

Warto nieco bliżej przyjrzeć się kwestii tego, w jaki sposób spawarki mig mag łączą ze sobą metale. Otóż odbywa się to dzięki procesowi spalania metalowego drutu wysuwanego z urządzenia. Przebiega to w następujący sposób:

Ze spawarki powoli wysuwany jest drut. Podajnik prądu przekazuje go, powodując spalanie. Powstaje łuk elektryczny padający na spawaną powierzchnię. Łuk elektryczny powoduje stopienie materiału — powstaje jeziorko spawalnicze. Podczas przeprowadzania powyższego procesu spawarka mig mag generuje gaz, który tworzy osłonę dla drutu, łuku i jeziorka.

Tym, co odróżnia migomaty od innych rodzajów spawarek elektrycznych jest obecność gazu. Jego zadaniem jest zabezpieczenie procesu spawania przed dystraktorami. Przede wszystkim chodzi tutaj o zjawiska atmosferyczne. Zagrożeniem może być podmuch wiatru czy opad deszczu.

Metoda spawania mig i metoda spawania mag

Warto mieć na uwadze, że metoda spawania mig i metoda spawania mag to nie do końca to samo. Generalnie proces przebiega w tych samych etapach, które to wymieniono powyżej. Zachodzi jednak różnica, która dotyczy użytego gazu. Spawarki mig mag, wykonujące spawanie metodą mig, wytwarzają osłonę z gazu obojętnego. Może to być na przykład argon. Natomiast jeśli zachodzi spawanie mag, stosuje się gaz aktywny, czyli przeważnie dwutlenek węgla.

Spawarki mig mag i ich prawidłowe ustawienie

Warto podkreślić, jak istotną rolę odgrywa właściwe ustawienie migomatu. W zależności od rodzaju materiału i wymagań niezbędne mogą być nieco inne ustawienia. Czego one dotyczą? Przede wszystkim prędkości spawania i wysuwania druta. Zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała prędkość mogą skutkować niską jakością spoiny lub całkowitym niepowodzeniem spawania.

Wiedzę dotyczącą tego, jak ustawić migomat do spawania blach czy innych elementów, posiadają specjaliści zawodowo zajmujący się spawaniem. Obsługa robotów spawalniczych wymaga posiadania udokumentowanych kompetencji. Kandydaci na spawaczy zdają egzamin, który potwierdza ich wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

W przypadku obsługi spawarek mig mag duże znaczenie ma również doświadczenie. Jest ono niezbędne, aby prawidłowo ustawić i obsłużyć ten zaawansowany technologicznie sprzęt. Pod czujnym okiem profesjonalisty migomat gwarantuje otrzymanie najwyższej jakości spawu przy zachowaniu krótkiego czasu spawania i pełnego bezpieczeństwa.