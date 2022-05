Sprawdź jak zarobić dodatkowe 5700zł prowadząc własny biznes!

Jaka jest różnica dla franczyzobiorcy między standardową franczyzą epaka.pl, a epaka.pl mini?

Standardowa franczyza epaka.pl to samodzielny punkt nadań i odbioru przesyłek. epaka.pl mini to model franczyzowy, który można dodać do już istniejącego biznesu. W takim wypadku nie wymagamy minimalnego metrażu, ani oddzielnego stanowiska do obsługi klienta. W odróżnieniu od standardowej franczyzy, Partner w epaka.pl mini nie może co prawda liczyć na wyłączność terytorialną na danym obszarze, jednak w obliczu wąskiego grona klientów, możliwość rozszerzenia działalności i zyskania dodatkowego źródła przychodu jest kuszącym rozwiązaniem.

Czy epaka.pl mini to inne usługi niż w standardowych punktach epaka.pl

epaka.pl stawia na kompleksowość usług w dziedzinie branży kurierskiej. Bez względu na formę franczyzy nie chcemy z tego rezygnować. Mogą się jednak pojawić pewne różnice w ofercie ze względu na możliwości lokalowe naszych Partnerów. Może się okazać, że w mniejszych lokalach w modelu epaka.pl mini nie będzie możliwości sprzedaży kompleksowych materiałów do pakowania (np. pełnej palety rozmiarowej paczek) oraz zapewnienia miejsca do zapakowania przesyłek o większych gabarytach (np. zderzaka).

Kto może dołączyć do epaka.pl mini?

Do naszego projektu zapraszamy wszystkich chętnych, którzy już prowadzą swój biznes w miejscowościach do 10 tys. mieszkańców. Cieszymy się na współpracę z doświadczonymi przedsiębiorcami, gdyż wierzymy, że dobrze prosperujący lokalny biznes to już połowa sukcesu dla projektu epaka.pl mini.

Dlaczego warto dołączyć do epaka.pl mini?

Branża kurierska to jedna z nielicznych, która wykazała nie tyle odporność na pandemię, a wręcz odnotowuje systematyczne wzrosty. To stabilny i perspektywiczny biznes. Dlatego też, mając na uwadze zmiany w nawykach zakupowych oraz niesłabnącą popularność zakupów internetowych, rozszerzenie swojej działalności o kompleksowe wysyłki kurierskie to po prostu dobra inwestycja. epaka.pl mini jest więc sposobem na zwiększenie atrakcyjności swojego punktu, przyciągnięcie nowych klientów, a co za tym idzie dodatkowy zysk dla właściciela.

Jak wygląda obsługa epaka.pl mini. Wiemy, że wyróżniacie się kompleksowością, jeżeli chodzi o wsparcie swoich franczyzobiorców. Czy w przypadku epaka.pl mini obsługa jest porównywalna?

Obsługa epaka.pl mini po naszej stronie jest taka sama jak w przypadku standardowej franczyzy epaka.pl. Nasz Dział Wsparcia i Rozwoju Sieci jest dostępny dla naszych Partnerów przez cały okres współpracy. Zapewniamy szkolenie wstępne, udostępniamy platformę e-learningową, gdzie nasi Partnerzy mogą znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące wysyłek i funkcjonalności naszego panelu obsługi, odpowiadamy na wszelkie bieżące pytania i wątpliwości. W obu modelach franczyzy, nasi Partnerzy prowadzą swój biznes, a my wspieramy ich wiedzą i doświadczeniem lidera w branży.

W jakich miejscach będą otwierane punkty epaka.pl mini?

Rynkiem dla punktów epaka.pl mini są małe miejscowości do 10 tys. mieszkańców. Idealnym Partnerem będą na pewno punkty oferujące ubezpieczenia, kioski i sklepiki z codzienną prasą oraz sklepy komputerowe. Nie zawężamy się jednak do konkretnych branż. Przede wszystkim zależy nam na współpracy z Partnerami, którym nie brakuje pokładów dobrej energii i chęci do działania.

Jaki trzeba posiadać wkład finansowy, aby dołączyć do grona epaka.pl mini? Ile to kosztuje?

Wkład finansowy w epaka.pl mini jest znacznie niższy niż w modelu tradycyjnym. Jest wręcz symboliczny. Wynosi jedynie 499 zł netto. W skład tej opłaty wchodzi pełen pakiet szkoleniowy, dostęp do systemu informatycznego oraz narzędzia marketingowe takie jak naklejka na witrynę lokalu, własna strona internetowa i pozycjonowanie w wyszukiwarce Google.

Poza opłatą wstępną, Partnerzy epaka.pl mini są zobowiązani do wnoszenia opłat miesięcznych w wysokości 19,99 zł netto. Kwota ta ma celu pokryć regularne działania marketingowe, związane z promowaniem punktu wśród klientów lokalnych. Partnerzy otrzymują od nas również ulotki spersonalizowane pod konkretną miejscowość oraz materiały do pakowania (koperty kurierskie, kangurki). W ramach wsparcia od epaka.pl, na cały okres trwania współpracy wypożyczamy wagę, skaner do skanowania paczek oraz potykacz reklamowy.

Czy chciałaby Pani dodać coś od siebie?

Chciałabym jedynie dodać, że działamy w branży kurierskiej od 12 lat i naprawdę znamy się na tym, co robimy. W tradycyjnym modelu franczyzy jest już ponad 300 punktów nadania i odbioru przesyłek. Ich rosnąca liczba to dowód na to, że nasi Partnerzy nam ufają, a nasza oferta jest w pełni transparentna i nie posiada żadnych ukrytych kosztów. Jeżeli ktoś, kto czyta ten wywiad zastanawia się nad współpracą, zachęcam do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Bardzo dziękuję za rozmowę i wyczerpujące informacje na temat nowego projektu epaka.pl mini. Mam nadzieję, że nasza rozmowa pomoże potencjalnym franczyzobiorcom w podjęciu decyzji. Dla zainteresowanych, poniżej podajemy dane kontaktowe do Działu ds. Wsparcia i Rozwoju Sieci:

Zostaw do siebie kontakt, a oddzwonimy: https://www.epaka.pl/mini

e-mail: franczyza@epaka.pl

tel. 791 500 538, 530 515 368