Rozwój Twojej działalności gospodarczej zależy przede wszystkim od ilości stałych kontrahentów bądź też lojalnych klientów firmowych. Przed podjęciem współpracy z wyżej wymienionymi jednostkami, powinieneś sprawdzić ich wiarygodność. Najlepszym narzędziem jest BazaFirmDane.pl To bardzo prosty sposób na to, aby zweryfikować, czy osoba, pragnąca zostać Twoim partnerem biznesowym, ma prawo przedstawiać się, jako płatnik VAT. Ponadto, sprawdzenie wiarygodności klienta firmowego przy pomocy BazaFirmDane może obejmować porównanie wszystkich numerów PKD z faktycznie prowadzoną i oferowaną działalnością. To bardzo ważna kwestia, często pomijana przy ocenie wiarygodności kontrahenta.

Sprawdź wiarygodność partnera biznesowego– wykorzystaj nowoczesne narzędzie BazaFirmDane

Zdarza się, że osoby, które nigdy nie miały zarejestrowanej firmy bądź też nie prowadzą już działalności, ponieważ jest ona w zawieszeniu, próbują nawiązywać relacje biznesowe. Tego typu malwersacje i próby uzyskania korzyści finansowych, mogą doprowadzić Cię do poważnych problemów. Jako przedsiębiorca, podejmując współpracę z partnerem biznesowym, masz obowiązek sprawdzić, czy faktycznie prowadzi on działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Polsce. Najlepszym sposobem weryfikacji potencjalnego kontrahenta biznesowego jest użycie polecanego przez nas narzędzia, jakim jest BazaFirmDane. Dzięki temu systemowi online, możliwe jest sprawdzenie czy firma jest zawieszona. To internetowe wsparcie, które jest bardzo łatwe w obsłudze. Jego wykorzystanie nie wiąże się z potrzebą umieszczania na stornie internetowej swoich danych wrażliwych bądź też z koniecznością zapisu do newsletteru.

Szybka weryfikacja partnera biznesowego przy pomocy BazaFirmDane?

Jeśli zależy Ci na tym, aby dokonać takiej czynności, jaką jest weryfikacja partnera biznesowego, możesz wykorzystać do tego celu narzędzie internetowe, jakim jest BazaFirmDane. Wystarczy, że w kryteriach wyszukiwania wpiszesz miejscowość, kategorię lub branżę potencjalnego partnera biznesowego. Możesz również wyszukać firmy w kolejności alfabetycznej. BazaFirmDane zawiera także cenne opinie innych kontrahentów, pracowników, a nawet klientów, którzy korzystali z usług danego przedsiębiorcy. Używając internetowego systemu BazaFirmDane, możesz w kilka minut ustalić dokładną lokalizację przedsiębiorcy wraz z kodem pocztowym, numerem ulicy czy danymi teleadresowymi. Dzięki temu rozwiązaniu jesteś w stanie uzupełnić posiadaną książkę adresową potencjalnych kontrahentów, o bardzo przydatne informacje.

Ocena wiarygodności partnera biznesowego jest podstawą. To działanie, które poprzedza podpisanie jakichkolwiek umów bądź też podjęcie intratnego zlecenia. Narzędziem, które ułatwia to zadanie jest BazaFirmDane.