Sprawozdanie BDO - kiedy i kto powinien je składać?

BDO - co to jest?

BDO - czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami - powstała w 2018 r., głównie w celu poprawienia sytuacji ekologicznej w naszym kraju. Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w art 50 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Sama rejestracja w systemie BDO nie wystarczy, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. Przedsiębiorca poza uzyskaniem wpisu do rejestru, jest zobowiązany do złożenia raz w roku sprawozdania. Wymaga to zaangażowania, czasu i znajomości przepisów. Dlatego też warto sięgnąć po pomoc zaufanej i doświadczonej firmy, która oferuje wsparcie zarówno w takich aspektach jak rejestracja BDO, czy pomoc przy przygotowaniu i złożeniu rocznego sprawozdania.

Sprawozdanie BDO - to musisz wiedzieć

Przedsiębiorca, który jest wytwórcą odpadów lub wprowadza produkty w opakowaniach, opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, oleje, smary i opony jest zobowiązany do składania corocznego sprawozdania. W tym kontekście mowa zarówno o osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Jeśli zaliczasz się do tej grupy pamiętaj, że:

Sprawozdanie należy złożyć odpowiedniemu Marszałkowi Województwa w sposób elektroniczny, poprzez konto założone w systemie BDO (moduł sprawozdawczości). Obowiązek ten musi być realizowany do 15 marca każdego roku. Jeśli postanowisz zakończyć swoją działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia. Sprawozdanie BDO powinno zostać uzupełnione w zależności od zakresu wpisu. w odpowiednich działach i tabelach . Dane zawarte w sprawozdaniu są weryfikowane przez Urząd Marszałkowski. Jeśli więc, przedsiębiorca popełni błąd lub nie uzupełni odpowiednich tabel, urząd odrzuca sprawozdanie i wzywa do korekty.

W przypadku błędów w sprawozdaniu, otrzymasz wezwanie do złożenia korekty. Wezwanie zostanie przesłane do Ciebie przez system BDO lub na e-maila. Korekta sprawozdania BDO powinna zostać dokonana w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wezwania. Jeśli nie dotrzymasz wyznaczonego terminu - urząd uzna, że nie wykonałeś ustawowego obowiązku, a sprawozdanie nie zostało złożone. W przypadku nie złożenia wymaganego sprawozdania, podczas kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, może zostać nałożona na Ciebie kara grzywny.

Złożenie sprawozdania często wymaga wsparcia i pomocy zewnętrznego specjalisty. Jeśli więc chcesz uniknąć ewentualnych korekt i chcesz mieć pewność, że sprawozdanie zostanie przygotowane bezbłędnie skorzystaj z jego pomocy. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://biones.pl/.

