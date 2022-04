Sprowadzasz auto z zagranicy, a nie lubisz przepłacać? Zobacz, jak szybko sprawdzić historię pojazdu z autoDNA

Dlaczego tak chętnie sprowadzamy auta wyprodukowane w Niemczech? To trend, który nie zmienia się od lat. Polacy lubią niemieckie samochody – kojarzą się z dobrą jakością, solidnym wykonaniem i bezawaryjnością. Części do tych aut są ogólnodostępne, a mechanicy potrafią je naprawiać. Panuje też powszechne przekonanie, że niemieckie samochody są regularnie serwisowane i zadbane.

Sprowadzasz auto? Na jakie koszty musisz się przygotować?

Sprowadzenie auta wiąże się z szeregiem formalności. Zanim zaczniesz nim jeździć, musisz zorganizować kilka istotnych dokumentów. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie ściągnąć auto do Polski, możesz zrobić to na dwa sposoby: osobiście nim przyjechać lub przywieźć je na lawecie. Jeśli samochód nie posiada tablic rejestracyjnych (czyli został wyrejestrowany), będziesz zmuszony przewieźć go lawetą. Jeśli chcesz prowadzić pojazd, przed wyjazdem musisz pamiętać o tymczasowym zarejestrowaniu auta i OC. Zanim kupisz auto za granicą, sprawdź, czy pojazd nie pochodzi z kradzieży. Łatwo zweryfikujesz to za pomocą numeru VIN (znajdziesz go m.in. w dowodzie rejestracyjnym) u wiodącego dostawcy raportów historii pojazdów używanych – autoDNA.

Dokumenty, które musisz mieć przed wjazdem do Polski:

umowę zawartą ze sprzedającym (konieczne będzie jej przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego, jeśli nie jest po polsku),

dowód rejestracyjny,

kartę pojazdu.

Po przewiezieniu samochodu do Polski musisz:

wykonać przegląd rejestracyjny na uprawnionej Stacji Kontroli Pojazdów (nawet jeśli za granicą były robione aktualne badania techniczne)

zgłosić samochód do urzędu celnego w celu opłacenia podatku akcyzowego, bo bez uiszczenia akcyzy nie zarejestrujesz auta w urzędzie

zorganizować tłumaczenie przysięgłe dokumentów

zgłosić auto w Urzędzie Skarbowym – dzięki temu uzyskasz zwolnienie z podatku VAT.

Po odebraniu tych dokumentów pozostanie już tylko dokonanie rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy w Wydziale Komunikacji w Twojej gminie.

Koszty nie zawsze są takie same – zależą od tego, czy: auto będzie jechało na lawecie czy na kołach, jaki będzie koszt tłumaczenia dokumentów, a także czy pojazd ma instalację LPG, czy jest na benzynę. Także akcyza różni się w zależności od pojemności silnika.

Ukryte koszty – to musisz wiedzieć jako kupujący

Kupując używany samochód, nie do końca jesteś w stanie sprawdzić, jak i przez kogo był wcześniej użytkowany. Historii pojazdu nie odgadniesz na podstawie jego wyglądu czy pobieżnego zajrzenia pod maskę. Nie zawsze sprzedający chętnie opowiada o tym, co wie o samochodzie. Jeśli jest pośrednikiem, może nic nie wiedzieć o poprzednich właścicielach auta ani o tym, jak było ono traktowane. Historia pojazdu może więc skrywać wiele tajemnic – czasem może to być nawet kradzież albo udział w poważnym wypadku!

Sprzedawca może opowiadać, jak dbał o auto, gdzie je serwisował i jak ostrożnie nim jeździł, byle tylko ukryć, że uległo wypadkowi. Uszkodzone części mogą być wymienione, blacha wyklepana, samochód odmalowany i lśniący – tego typu sztuczki stosują sprzedawcy, by odwrócić uwagę kupujących od rzeczywistych problemów auta. Nie daj się na to nabrać i koniecznie sprawdź historię pojazdu przed zakupem.

Jak sprawdzić historię pojazdu krok po kroku?

Sprawdzenie historii auta jest bardzo proste. Skorzystaj z usługi "historia pojazdu" i zobacz, czy wybrany przez Ciebie samochód nie ma ukrytych wad. Wejdź na stronę autoDNA i wpisz numer VIN z dowodu rejestracyjnego. Od razu dowiesz się, jakie informacje są dostępne dla tego konkretnego pojazdu.

Weryfikacja historii z autoDNA – dlaczego warto?

AutoDNA, obecny od ponad 10 lat na rynku, to główny, międzynarodowy rejestr danych o pojazdach używanych. Dzięki dostępowi do miliardów rekordów sprawdzisz wyposażenie pojazdu, czy auto nie zostało skradzione, ewentualną korektę licznika (czy przebieg nie jest cofnięty), informacje na temat ewentualnych wypadków czy uszkodzeń i przeznaczenie auta (czy nie było używane np. jako taksówka) oraz obejrzysz archiwalne zdjęcia. Te wszystkie informacje pokażą Ci, w jakim stanie tak naprawdę jest pojazd, który masz na oku.

Czym grozi niesprawdzenie historii pojazdu?

Niesprawdzenie historii może skutkować wysokimi kosztami, które będziesz musiał dodatkowo ponieść już po zakupie – począwszy od wymiany pojedynczych części aż po usterki uniemożliwiające zarejestrowanie i przejście przeglądu. Koszt naprawy i wymiany uszkodzonych części auta, które nie zostało dobrze sprawdzone, może się okazać wyższy od ceny, jaką zapłaciłeś przy zakupie. No chyba że się okaże, że pojazd był kradziony... wtedy znajdziesz się w dużo poważniejszych tarapatach. Przed tego rodzaju problemami może ustrzec Cię raport autoDNA, którego koszt oscyluje w granicy ceny kawy i ciastka. Chyba warto skorzystać?