Stacjonarnie lub mobilnie, czyli drukarki fiskalne online marki Novitus

Co innego dla placówek stacjonarnych, co innego dla działalności mobilnych(?)

Wyjaśnienie podziału na stacjonarne i mobilne drukarki fiskalne wydaje się proste. Urządzenia reprezentujące obydwie kategorie są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy prowadzą różnego typu działalności gospodarcze. Zazwyczaj innych rozwiązań oczekują właściciele placówek handlowych i usługowych, a innych podatnicy zajmujący się np. prowadzeniem sprzedaży obwoźnej na bazarach lub targowiskach. Warto jednak zaznaczyć – tylko z pozoru jest to takie proste. Zdarzają się sytuacje, w których rozwiązania typowo stacjonarne znajdują zastosowanie w działalnościach mobilnych i odwrotnie. W ostateczności wszystko zależy bowiem od indywidualnych potrzeb konkretnej firmy.

Jednakże, niektóre cechy dzisiejszych technologii sprzedaży zawsze są niezmienne i widać to także na przykładzie drukarek fiskalnych online marki Novitus. Urządzenia dostarczane na rynek przez tego producenta – stacjonarne i mobilne – różnią się w szczególności swoimi gabarytami. Ponadto, takie modele jak HD II Online oraz Deon Online oferują odmienne parametry techniczne, funkcje i rozwiązania konstrukcyjne.

HD II Online – drukarka dostępna w różnych konfiguracjach

Konkretnym przykładem stacjonarnej drukarki fiskalnej od Novitus jest model HD II Online. Urządzenie polskiego producenta wyróżnia się przede wszystkim wysokimi parametrami technicznymi. Ta drukarka fiskalna online zapewnia m.in. obsługę nawet 1 000 000 pozycji towarowych (zdefiniowanych w oprogramowaniu sprzedażowym), wydruk dokumentów z prędkością aż 54 linii tekstu na sekundę oraz obsługę długiej rolki papieru termicznego o szerokości 57 lub 80 mm. Cechą charakterystyczną urządzenia jest także ekran pracujący w trybie High Color, który umożliwia m.in. wyświetlanie przygotowanych wcześniej filmów reklamowych. Ponadto, Novitus HD II Online występuje w różnych konfiguracjach, co pozwala na dostosowanie urządzenia do potrzeb firmy.

(zdjęcie dodatkowe do artykułu: drukarka-fiskalna-novitus-hd-ii-online-ekran-wolnostojacy)

Po pierwsze, w kwestii oferowanych wariantów konstrukcyjnych, dostępna jest tu wersja z ekranem standardowym (umieszczonym na tzw. chorągiewce) lub wolnostojącym. Dzięki temu model HD II Online da się dopasować do stanowiska obsługi klientów w przedsiębiorstwie. Po drugie, ta drukarka fiskalna marki Novitus oferuje różne sposoby przekazywania danych do Centralnego Repozytorium Kas. Urządzenie może bowiem współpracować z CRK zarówno przewodowo (przez złącze Ethernet), jak i bezprzewodowo – po zastosowaniu modułu Wi-Fi lub modemu GSM (są to interfejsy opcjonalne).

Deon Online – poręczne urządzenie z alfanumeryczną klawiaturą

Model Deon Online od Novitus to bez wątpienia przedstawiciel przenośnych drukarek fiskalnych. Świadczą o tym przede wszystkim gabaryty urządzenia, które wynoszą zaledwie 94 x 58 x 229 mm (szerokość, wysokość, głębokość). Chociaż warto zaznaczyć, że kompaktowa konstrukcja nie jest jedyną, mobilną cechą tej drukarki fiskalnej. Novitus Deon Online zapewnia też np. długi czas działania na zasilaniu akumulatorowym (po naładowaniu do pełna). Ponadto, w tej drukarce fiskalnej zastosowano wymienną baterię litowo-jonową. Takie rozwiązanie sprawia zaś, że użytkownik może naprzemiennie używać dwóch akumulatorów – podstawowego i rezerwowego. A to zawsze dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnymi przerwami w pracy mobilnej, które wynikają z rozładowania baterii i braku dostępu do zasilania z sieci.

(zdjęcie dodatkowe do artykułu: drukarka-fiskalna-novitus-deon-online)

Cechą charakterystyczną modelu Deon Online jest również alfanumeryczna klawiatura. Co ciekawe, obecnie to jedyna drukarka fiskalna online na polskim rynku – stacjonarna czy mobilna – która oferuje wspomniane rozwiązanie. I jak nietrudno zgadnąć, przekłada się ono na wygodne i szybkie korzystanie z omawianego urządzenia, np. za sprawą możliwości zaprogramowania klawiszy funkcyjnych. Oprócz tego, Novitus Deon Online, podobnie jak model HD II Online, pozwala na wybór sposobu współpracy z Centralnym Repozytorium Kas (przez LAN, Wi-Fi lub GSM) oraz obsługuje nawet do 1 000 000 pozycji towarowych.

Inne rozwiązania sprzedażowe od Novitus

Zgodnie z tym, co zostało wspomniane we wstępie, drukarki fiskalne zawsze działają przy współpracy z innymi elementami rozwiązania systemowego dla firmy. Od strony sprzętowej może to być np. komputer POS lub tablet, a od software’owej – oprogramowanie do zarządzania sprzedażą. Warto więc podkreślić, że takie rozwiązania technologiczne również są dostępne w ofertach autoryzowanych dystrybutorów Novitus. Polski producent dostarcza na rynek zarówno wspomniane terminale komputerowe POS, jak i poręczne tablety. Do wyboru są więc urządzenia stacjonarne lub mobilne, co pozwala na dopasowanie rozwiązania systemowego do profilu działalności gospodarczej. I to nie tylko w zakresie rodzaju wdrażanej drukarki fiskalnej, ale także typu urządzenia, na którym będzie zainstalowane oprogramowanie dla firmy.

Ponadto, w ofercie Novitus można nawet znaleźć programy dla różnych działalności gospodarczych. Dobrymi przykładami takich rozwiązań informatycznych są aplikacje SOGA i SOHO, które sprawdzają się doskonale w lokalach gastronomicznych oraz hotelach. Ciekawą propozycją dla działalności mobilnych jest z kolei zestaw składający się z drukarki fiskalnej Novitus Deon Online i oprogramowania sprzedażowego Novitus Bill – zainstalowanego np. na terminalu płatniczym PayTel NexGo. Rozwiązanie tego typu, niezwykle kompaktowe i równocześnie funkcjonalne, sprawdzi się znakomicie m.in. podczas prowadzenia handlu obwoźnego czy nawet przy świadczeniu usług z dojazdem do klienta.