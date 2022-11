Stal nierdzewna od Stainless Europe Sp. z o.o. - Czas na niezawodność!

0 A A

Stal nierdzewna jest stopem, co oznacza, że składa się z różnych elementów. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj materiału, który nie koroduje. Stal nierdzewna to metal, który zawiera chrom, a także inne pierwiastki chemiczne, takie jak azot i nikiel, które zapewniają dobrą plastyczność i wytrzymałość materiału.

